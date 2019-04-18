Жиру провалился в АПЛ. Но в Лиге Европы он рвет всех

Лучший бомбардир ЛЕ в Англии полный ноль.

Победа «Челси» над «Славией» – вполне ожидаемая по предматчевым раскладам, но совсем не по ходу противостояния двух команд. В первом матче «Челси» хоть и выиграл (с минимальным счетом), но сделал это с большим трудом. А шикарная игра чехов во втором тайме сегодняшнего матча и в 1/8 с «Севильей» до последнего сохраняла интригу.

Но лондонцы все-таки прошли «Славию», и один из главных героев – Оливье Жиру. Он не первый раз круто играет в ЛЕ: на данный момент француз лучший бомбардир турнира. Здесь есть несколько странностей.

• В АПЛ его статистика намного хуже. Там за 24 матча – всего два гола. Здесь надо заметить, что в Англии он очень часто выходит на замену: Сарри просто не дает ему играть в основе. Но даже с учетом этого эффективность форварда в двух турнирах отличается разительно.

• Голы и ассисты – не единственная статистика, которая отличается у француза в двух турнирах. В ЛЕ он в среднем на 5% точнее пасует, бьет по воротам в два раза чаще и выигрывает больше верховых единоборств.

• Сам Жиру осознает, что ему дают играть только в ЛЕ, и очень грустит: «Конечно, это расстраивает. Я знаю, что буду играть только в Лиге Европы. Я пытаюсь делать все возможное, чтобы быть максимально полезным для команды».

• «Челси» вообще очень круто играет в Лиге Европы. Из всех матчей лондонцы не смогли выиграть только в одном (2:2 с «Види»), и до сих пор ни разу не проигрывали. Остается гадать, что здесь причина, а что следствие: «Челси» хорош, потому что играет Жиру, или Жиру хорош, потому что у команды в ЛЕ все получается.

• Наши друзья с «Гола» уже анализировали игру Жиру, и выяснили, что все голы в Лиге Европы он забивает в одном и том же стиле. Жиру – идеальный наконечник для лигоевропейской схемы, который оказывается в нужном месте и замыкает пасы и навесы партнеров по команде.

Своим голом в ворота «Славии» Жиру побил сразу несколько рекордов. Он стал первым игроком «Челси», забивавшим 10 в еврокубках, и лишь третьим в истории Лиги Европы, кто добрался до этой отметки. А пока мы все ждем, сколько он еще наколотит в полуфинале, нам остается лишь смотреть на эти цифры и офигевать.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи

Челси (Англия) – Славия (Чехия) – 4:3 (4:1)

Голы: 1:0 – Педро, 5; 2:0 – Дели, 10 (в свои ворота); 3:0 – Жиру, 17; 3:1 – Соучек, 27; 4:1 – Педро, 28; 4:2 – Шевчик, 51; 4:3 – Шевчик, 55.

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