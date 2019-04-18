Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Жиру провалился в АПЛ. Но в Лиге Европы он рвет всех


    5
    Голосов: 1
    18.04.2019 23:55
    Лучший бомбардир ЛЕ в Англии полный ноль.

    Победа «Челси» над «Славией» – вполне ожидаемая по предматчевым раскладам, но совсем не по ходу противостояния двух команд. В первом матче «Челси» хоть и выиграл (с минимальным счетом), но сделал это с большим трудом. А шикарная игра чехов во втором тайме сегодняшнего матча и в 1/8 с «Севильей» до последнего сохраняла интригу.

    Но лондонцы все-таки прошли «Славию», и один из главных героев – Оливье Жиру. Он не первый раз круто играет в ЛЕ: на данный момент француз лучший бомбардир турнира. Здесь есть несколько странностей.

    В АПЛ его статистика намного хуже. Там за 24 матча – всего два гола. Здесь надо заметить, что в Англии он очень часто выходит на замену: Сарри просто не дает ему играть в основе. Но даже с учетом этого эффективность форварда в двух турнирах отличается разительно.

    • Голы и ассисты – не единственная статистика, которая отличается у француза в двух турнирах. В ЛЕ он в среднем на 5% точнее пасует, бьет по воротам в два раза чаще и выигрывает больше верховых единоборств.

    • Сам Жиру осознает, что ему дают играть только в ЛЕ, и очень грустит: «Конечно, это расстраивает. Я знаю, что буду играть только в Лиге Европы. Я пытаюсь делать все возможное, чтобы быть максимально полезным для команды».

    • «Челси» вообще очень круто играет в Лиге Европы. Из всех матчей лондонцы не смогли выиграть только в одном (2:2 с «Види»), и до сих пор ни разу не проигрывали. Остается гадать, что здесь причина, а что следствие: «Челси» хорош, потому что играет Жиру, или Жиру хорош, потому что у команды в ЛЕ все получается.

    • Наши друзья с «Гола» уже анализировали игру Жиру, и выяснили, что все голы в Лиге Европы он забивает в одном и том же стиле. Жиру – идеальный наконечник для лигоевропейской схемы, который оказывается в нужном месте и замыкает пасы и навесы партнеров по команде.

    Своим голом в ворота «Славии» Жиру побил сразу несколько рекордов. Он стал первым игроком «Челси», забивавшим 10 в еврокубках, и лишь третьим в истории Лиги Европы, кто добрался до этой отметки. А пока мы все ждем, сколько он еще наколотит в полуфинале, нам остается лишь смотреть на эти цифры и офигевать.

    Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи

    Челси (Англия) – Славия (Чехия) – 4:3 (4:1)

    Голы: 1:0 – Педро, 5; 2:0 – Дели, 10 (в свои ворота); 3:0 – Жиру, 17; 3:1 – Соучек, 27; 4:1 – Педро, 28; 4:2 – Шевчик, 51; 4:3 – Шевчик, 55.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Еще про «Челси»:

    Богатейший человек Великобритании – претендент на покупку «Челси». Кстати, он фанат «МЮ»

    ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков. На очереди – «Ман Сити»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Рубик Докоян
    69331
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru