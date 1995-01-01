Богатейший человек Великобритании – претендент на покупку «Челси». Кстати, он фанат «МЮ»

Абрамович просит много денег.

Как развивается ситуация?

66-летний бизнесмен Джим Рэтклифф – самый богатый человек Великобритании. Он присматривался к «Челси» еще летом 2018-го. Тогда Рэтклифф конкурировал с китайцами и сделал предложение о покупке клуба, но Абрамович отклонил все запросы.

Впереди новое межсезонье, а Рэтклифф опять настроен на сделку. В Англии пишут, что Абрамович хочет 2,1 млрд фунтов. Капитал Рэтклиффа при этом оценивается в 21 млрд фунтов.

По такому сравнению кажется, что для Рэтклиффа такая сумма не станет проблемой. Но у сделки есть пара сложностей. Абрамович предан «Челси» и все еще готов управлять клубом, а Рэтклифф всегда вдумчиво относился к тратам.

Что важно знать о Рэтклиффе?

• Бизнес Рэтклиффа строился на стратегии по покупке непривлекательных активов, которые принадлежат крупным корпорациям. По такой логике он и развивал собственную химическую компанию Ineos.

Теперь Ineos включает в себя 181 предприятие в 22 странах. Производимое химическое сырье используется в производстве лекарств, мебели и даже мобильных телефонов. В компании работают 18500 человек.

• Все пошло так хорошо, что в 2018 году Рэтклиффа наградили рыцарским титулом. До этого его поощряли за достижения в нефтехимическом бизнесе. Дошло до того, что с февраля 2019-го Рэтклифф инвестирует миллион фунтов в нефтяную и химическую промышленность Великобритании.

• Главная и свежая новость о Рэтклиффе – он стал владельцем велосипедной команды Team Sky. С мая ее переименуют в команду Team Ineos. До этого Джим инвестировал более 100 миллионов фунтов в парусный спорт. С британской командой Ineos Team UK Рэтклифф хочет выиграть Кубок Америки-2021.

• Джим Рэтклифф уже владеет футбольным клубом. В 2017 году он купил швейцарскую команду «Лозанна». При нем клуб сразу вылетел в первую лигу, а сейчас идет там на втором месте.

Рэтклифф дает стабильные инвестиции и участвует в делах: сюда приехал даже Энцо Зидан (сейчас отдан в аренду), но Джим уже поссорился с болельщиками. Он хотел поменять эмблему и клубные цвета под брендирование компании. Фанаты бунтовали и все-таки сохранили исторический вариант эмблемы.

• У Рэтклиффа есть абонемент на матчи «Челси», но он не скрывал свои клубные предпочтения. По-настоящему Джим поддерживает «Манчестер Юнайтед». Для покупки клуба это вряд ли большая помеха, но для лучшей характеристики Рэтклиффа факт полезный.

• От Рэтклиффа получает финансовую поддержку благотворительный фонд Daily Mile Foundation. По мнению Рэтклиффа, дети в школах должны пробегать по миле в день, чтобы избежать проблем с лишним весом.

Джим называет своей жизненной целью улучшение здоровья страны. Владение спортивными командами в такой ситуации – идеальный вариант.

Продажа клуба – возможное решение проблем

Из-за ухудшения отношений между Великобританией и Россией у Абрамовича еще прошлым летом возникли трудности с получением визы. Абрамович имеет запасной вариант с израильским паспортом, но по этому сезону пока не сильно вникал в дела: отложил планы по перестройке «Стэмфорд Бридж» и не появлялся в клубе.

К «Челси» быстро накопилось много вопросов по всем направлениям работы. По результатам все еще поправимо, но внутренние дела команды просто так не решаются.

Трансферный бан не отменяют даже временно. Летом «Челси» может остаться без покупок, хотя протестует и подает всякие апелляции. Место в Лиге чемпионов клуб все еще не обеспечил. В чемпионате команда только шестая, а до возможной победы в ЛЕ остается много матчей. Атмосфера в команде улучшилась, но Сарри все равно под угрозой увольнения даже во время перерыва на игры сборных. Хотя ситуацию между ним и Кепой временно погасили. Азар собирается в «Реал», «Челси» отклоняет предложения . Продажа бельгийского лидера несет приличный заработок, но пока его удерживают. Хадсон-Одои остался в клубе, а история с его переходом в «Баварию» не завершена. Летом немцы придут с новыми предложениями, контракт у Каллума только до лета 2020 года. Потеря потенциальной молодой звезды – провал.

Есть еще одна потенциальная проблема, которую можно обернуть в преимущество. У «Челси» прямо сейчас больше 40 игроков сданы в аренду. Летом из них соберут новый состав или будут искать выгоду по каждому конкретному человеку.

Лукаку или Де Брюйне среди них нет, на уровень основы потянут только несколько человек. Приход нового владельца точно не решит все сразу, а качество игроков не взлетит на уровень «Ман Сити» или «Ливерпуля».

Зато с этим поменяется подход к работе, появятся новые люди и методы. Для «Челси» это кажется самым нужным исходом прямо сейчас.

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