Мама главного юниора «Арсенала» живет на улице, пока он получает 30 тысяч фунтов в неделю

Немного фактов о Эйнсли Мэйтленде-Найлсе.

«Арсенал» обыграл «Ренн» в домашнем матче (3:0) и после гостевого ужасного поражения (1:3) добыл путевку в четвертьфинал Лиги Европы. Одним из героев ответного поединка стал 21-летний полузащитник Мейтленд-Найлс. Найлса называют будущей звездой команды. И это, кажется, не один из тех самых героев, которые через пару лет после дебюта основы растворяются в недрах Чемпионшипа. Единственное темное пятно в его карьере связано с мамой: из-за нее у него есть конфликт с руководством.

Рассказываем вам историю Наилса, который точно сможет стать лидером команды через пару сезонов.

Он прошел все юношеские команды «Арсенала», его любят тренеры

Клуб, как правило, набирает тинейджеров из-за рубежа и редко доводит до ума своих воспитанников. Найлс в дребезги разбивает этот стереотип. Он в 6 лет пришел в академию клуба и с тех пор лишь раз покидал родные тренировочные стены (в 2015-м он поехал в аренду в «Ипспвич», и с этим связана интересная история – но об этом чуть позже).

text text text Публикация от text (@maitlandniles.15) 25 Июн 2018 в 3:09 PDT

Вообще, Найлс дебютировал в основе при Арсене Венгере. Но при Эмери он стал получать больше игрового времени. Унаи грамотно использует его, размещая не только на любимом правом фланге, но и в центре поля. Вот слова Эмери о полузащитнике: «Мне нравится Эйнсли. Возможно, его габариты (его рост – 177 сантиметров) не позволяют вести жесткую борьбу, но он компенсирует это своими действиями на поле. Он очень умен. Думаю, из Найлса может вырасти очень сильный исполнитель».

Слова Эмери подтверждают факты. Во вчерашнем матче с «Ренном» Найлс: а) сделал 3 передачи, после которых последовал удар; б) исполнил два заброса в штрафную; в) выполнил четыре удачные обводки. Кроме того, на 15-й минуте он очень вовремя подключился к атаке команды и забил гол. Посмотрите, в какой безвыходной ситуации (Обамеянг не разобрался и почти позволил мячу уйти за линию) «Арсенал» состряпал преимущество в два мяча.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

О великолепии Найлса много раз говорил и Венгер. В прошлом сезоне он попал в заявку «Арсенала» на матч с «Ливерпулем». На вопрос, почему 20-летний юниор будет играть с таким сильным соперником, Арсен отвечал: «Потому что он способен усилить нашу игру. Ему всего лишь двадцать, но, несмотря на возраст, он научился думать на поле. Это его большая отличительная черта».

При Венгере, кстати, Наилс начал тренировать штрафные удары. Пока ему не удается исполнить стандарт во время игры – для этого у «Арсенала» есть другие игроки – но на тренировках он и при Эмери, и при Арсене участвует в их розыгрыше. Это неудивительно: 5 лет назад, когда Тьерри Анри заезжал в «Арсенал» тренироваться во время межсезонья в МЛС, он посещал тренировки молодежных команд и отрабатывал штрафные вместе с Наилсом.

Кажется, с того момента молодой полузащитник одержим желанием реализовать штрафной во время официальной игры.

Наилса обожают болельщики

Если спросить у фанов «Арсенал», кто самый приятный и общительный игрок из их любимой команды, они назовут Наилса. Во-первых, он никогда не проходит мимо болельщиков на базе – если нужно фотографироваться полчаса с фанатами, он это сделает. Во-вторых, он часто отвечает болельщикам в инстаграме. После матча с «Хаддерсфилдом» они обвиняли полузащитника в слабой игре. Наилс многим ответил, сказав, что будет работать в будущем.

Болельщики «Арсенала» реально обожают своего игрока. После гола во вчерашнем матче с «Ренном» они примерно полминуты скандировали кричалку: «Наилс, ты наш герой». Из основы «Арсенала» только нескольким футболистам болельщики посвящали кричалки: Обамеянгу, Рэмзи, Ляказетту и Сократису. Теперь еще и Наилсу.

А еще его мама живет на улице

В современном футболе уже есть одна мама-агента, негативно влияющая на карьеру сына – это мать Рабьо. Она ссорилась с «ПСЖ» и вынуждала боссов «Барсы» предложить Адриену мегакрутой контракт (об этом сотрудничестве мы уже писали). Трудно поверить, но мама Наилса еще хуже. Небольшой список грехов из агентской карьеры Джул Наилс:

• Поссорилась с Диком Лоу. Для справки: Лоу – бывший скаут и главный трансферный переговорщик «Арсенала». Когда Венгер работал в клубе, Лоу участвовал во всех переговорах по продлению контрактов.

• Отправила главному тренеру «Ипспвича» Мику Маккарти голосовое сообщение с ругательствами после того, как он не выпустил Наилса на замену в матче с «Ротерхэмом» (тогда «Ипспвич» проиграл – 0:1). Маккарти был в шоке. Через две недели после этого конфликта «Ипспвич» прервал аренду Наилса.

• Джул Наилс поколотила трех болельщиков, которые смотрели открытую тренировку «Арсенала» и между собой критиковали ее сына. Полиция не завела на нее дело, потому что не было записи драки с камеры наблюдения.

Самый ад, связанный с Наилсами, случился в бытовом плане. Британские СМИ часто пишут о том, что Джул кричала на Эйнсли и его старшего брата. Однажды она, кажется, окончательно довела cыновей.

Несколько месяцев назад Джул отправилась в путешествие в Австралию (которое ей оплатил Эйнсли), перед этим поругавшись с человеком, который сдавал ее семье трехкомнатную квартиру (из-за подъема оплаты). Хозяин поставил перед Наилсом ультиматум: либо платите, либо выметайтесь. Игрок оплатил аренду, но через несколько дней съехал вместе с братом на другое жилье.

Джул вернулась из Австралии, но не обнаружила в доме сыновей. В конце месяца она, не оплатив проживание, отправилась вместе с вещами на улицу (сейчас она живет в холодильной камере небольшого предприятия на западе Лондона). В интервью The Sun женщина сокрушалась, как же ее любимый сын мог так поступить с родной матерью, не раз подчеркивала его зарплату (30 тысяч фунтов в неделю) и говорила, что в футболе действуют «темные силы», которые советуют Наилсу отдалиться от нее. В ответ на это полузащитник говорил, что стабильно высылает ей деньги и не понимает, почему она себя так ведет.

Наилс продолжает прорыв в основу «Арсенала». Пока в игровом плане все спокойно и безоблачно. Но из конфликта с мамой английские СМИ раздувают жесткий скандал, очерняющий образ и статус футболиста.

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