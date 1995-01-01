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    «Арсенал» обречен, пока его владелец так бездарно ведет трансферы


    3.1
    Голосов: 8
    Сегодня, 18:52
    Эмери старается, но все зря.

    «Арсенал» идет на пятой строчке. С одной стороны, все не очень хорошо. Эмери вряд ли совершит чудо и прыгнет выше «Тоттенхэма» и «Челси», а снизу поджимает «Манчестер Юнайтед», который с приходом Сульшера набрал неплохую форму.

    С другой – болельщики «Арсенала» должны быть довольны. Эмери отбросил шаблоны Венгера и более-менее поставил игру. Он экспериментирует, грамотно внедряет молодежь в состав и перепридумывает роли старых лидеров. Например, у Эмери Бельерин больше не обыкновенный бегунок – теперь он грамотно подключается к атакам и смещается в опорную зону при позиционных выпадах соперника.

    Эмери постепенно готовит команду для забытой топ-4. Но у него есть большая проблема – руководство. Оно так и не научилось вести дела на уровне действительно топового менеджмента.

    «Арсенал» часто ошибается на трансферном рынке

    Переход Окслейда-Чемберлена в «Ливерпуль» – личная трагедия Венгера. В 2014-м он называл его самым талантливым вингером в своей карьере. В 2017-м клуб и Чемберлен не сошлись в пункте по зарплате, и талант уехал к Клоппу (где, кстати, еще раскрылся и попробовал для себя нетипичную роль центрального полузащитника). Руководители «Арсенала» получили тонну отрицательных твитов (от болельщиков) и 38 миллионов евро (от «Ливерпуля»).

    Ситуация с Аароном Рэмзи выглядит еще позорнее. Его контракт с «Арсеналом заканчивается следующим летом. И до этой зимы боссы целый год договаривались с ним о продлении договора. Рэмзи упирался. Во-первых, хотел значительного повышения к окладу: сейчас он получает 60 тысяч фунтов в неделю, мечтал – 120. Во-вторых, Рэмзи были нужны гарантии того, что в ближайший сезон «Арсенал» обязательно возьмет трофей. Разумеется, дать их никто не мог.

    По данным многих английских источников, следующим летом Рэмзи уйдет в «Ювентус» свободным агентом. И здесь есть еще одна ошибка. Изначально на «Арсенал» по поводу Рэмзи выходили и, «Ювентус» и «ПСЖ». Оба хотели забрать игрока в январе и предлагали за него нормальные деньги (от 12 до 20 миллионов евро). Но им отказали. В итоге немотивированный Рэмзи будет полгода сидеть в команде, а клуб не получит от этого никакой выгоды.

    Такие просчеты «Арсенала» на рынке – частое явление. Вот – самые яркие за последние несколько лет:

    • Выпускник академии клуба Джек Уилшир, чья трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро, ушел в «Вест Хэм» бесплатно.
    • «Арсенал» купил Лукаса Переса за 20 миллионов евро и продал «Вест Хэму» за 4 миллиона.
    • «Арсенал» заплатил за Матье Дебюши 13 миллионов евро и отпустил в статусе свободного агента.
    • «Арсенал» купил Калума Чемберса за 12 миллионов евро. Защитник так и не вписался в состав и теперь мотается по арендам.
    • Клуб продал Сержа Гнабри всего за 5 миллионов евро. Теперь Гнабри – один из лучших игроков Бундеслиги. Он стоит больше 20 миллионов.

    Сейчас у «Арсенала» нет денег на покупки

    Пару дней назад после травм вернулись в состав Косельни, Бельерин, Озил, Монреаль, Мавропанос и Мустафи. Но Эмери подчеркнул: он не рассчитывает, что эти игроки сыграют по 90 минут в ближайших встречах. В условиях, когда большая часть основы тусуется с клубными врачами, хорошо бы иметь достойных сменщиков. В декабре английские СМИ говорили о том, что центр поля укрепит Эвер Банега, а на фланг полузащиты приедет Николя Пепе из «Лилля».

    Но за Банегу требуют 20 миллионов евро, за Пепе – вообще 40. А у «Арсенала» просто нет денег на трансферы. «Мы не сможем купить игроков в январе – только арендовать. Знаю, что клуб работает над поиском игроков, которые могут помочь при этом условии. Я в курсе, что это за футболисты, они очень хороши. Но я не могу покупать больше игроков», – недавно сказал Эмери.

    От этих слов обалдели почти все болельщики «Арсенала». Некоторые даже собираются устроить акцию протеста на ближайших матчах. Не успокаивает их новость и о возможном переходе Дениса Суареса из «Барселоны». Испанцы хотят сразу продать его и отбить 3,5 млн на его неудачном трансфере. «Арсенал» же рассчитывает на полугодичную аренду с последующим правом выкупа.

    Кто виноват

    Все просто: это владелец Стэн Кроенке.

    В его работе смущают несколько моментов.

    Первый – он не хочет продавать «Арсенал». До прошлого июля 30% акций «Арсенала» принадлежали Алишеру Усманову. Бизнесмен штурмовал Кроенке просьбами продать ему полный пакет, но получал отказы. В итоге Усманов сам отдал Кроенке свою часть за 550 миллионов фунтов. С пожеланием выкупить «Арсенал» к Кроенке обращался самый богатый человек Африки – бизнес-магнат Алико Данготе, но ему быстро отказали.

    Второй – Кроенке фактически наплевал на болельщиков. До сентября 3% акций принадлежали организованному фанатскому движению. Но, в случае, когда акционер владеет более 90% от всей организации, он может принудительно выкупить остальную часть. Так и получилось. Кроенке полностью выкупил «Арсенал» к концу сентября, причем оставшиеся акции он фактически отобрал у болельщиков: скупил по заниженной (скосил около 50%) цене.

    Третий – пустые слова. Кроенке руководит «Арсеналом» с 2008 года. С тех пор он каждый год обещает бороться за чемпионство в Англии или успешное выступить в Лиге чемпионов.

    Четвертый – Кроенке просто не вкладывает деньги в «Арсенал». Он до сих пор не понял, что нужны огромные финансовые вложения для того, чтобы «Арсенал» боролся за титул АПЛ. Клуб занимает лишь пятое место в Премьер-лиге по затратам за одно трансферное окно. В среднем он тратит 63,7 миллионов евро за одну кампанию – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» обходят «Арсенал» по этому показателю. Даже «Тоттенхэм», который прошлым летом не потратил на новичков ни фунта (и стал первым английским клубом с 2003 года, который вообще не усилился за одно окно), близок к этой отметке: у него 62,9 миллионов.

    Похоже, «Арсенал» нужен Кроенке лишь для заработка денег: от спонсоров, с продаж прав на ТВ-трансляции. Бизнесмен регулярно дает интервью бизнес-порталам, но не слова не говорит о спортивных планах «Арсенала». В таких условиях не поможет даже тренер, который улучшил игру после многолетнего венгерского застоя.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 8
    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      К.Серж.А 37 минут назад

      Ну да Арсенал ужасен в трансферах - Торрейра и Гендузи - купленные за копейки - это прям ужасные игроки ... Да у Арсенала не так много денег , и да президент клуба не вкладывает в футбол сотни миллионов , как другие управленцы , но так по сути и должно быть , клуб должен уметь сам себя содержать ... А некоторые трансферные оплошности есть у всех - у МЮ - Моуриньо - больше половины трансферов были кошмарными , у того Ливерпуля - до Клоппа каждый второй транфер был провальным ... У Арсенала же было и много удачных решений , и даже очень удачных , но чего то о них тут не слово ... У Арсенала так же сейчас один из лучших скаутов в мире - Свен Мислинтат и он еще спокойно найдет крутых звезд для Арсенала ... А насчет ошибки не продавать - Ремзи сейчас за 15-20 лямов - а что на эти деньги легко найти ему будет замену ? Он скорее может больше пользы принести за эти пол года - 4 строчка- всего в трех очках ... И без Ремзи уж точно будут за пределами ЛЧ , а с Ремзи есть все шансы ..

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