«Арсенал» обречен, пока его владелец так бездарно ведет трансферы

Эмери старается, но все зря.

«Арсенал» идет на пятой строчке. С одной стороны, все не очень хорошо. Эмери вряд ли совершит чудо и прыгнет выше «Тоттенхэма» и «Челси», а снизу поджимает «Манчестер Юнайтед», который с приходом Сульшера набрал неплохую форму.

С другой – болельщики «Арсенала» должны быть довольны. Эмери отбросил шаблоны Венгера и более-менее поставил игру. Он экспериментирует, грамотно внедряет молодежь в состав и перепридумывает роли старых лидеров. Например, у Эмери Бельерин больше не обыкновенный бегунок – теперь он грамотно подключается к атакам и смещается в опорную зону при позиционных выпадах соперника.

Эмери постепенно готовит команду для забытой топ-4. Но у него есть большая проблема – руководство. Оно так и не научилось вести дела на уровне действительно топового менеджмента.

«Арсенал» часто ошибается на трансферном рынке

Переход Окслейда-Чемберлена в «Ливерпуль» – личная трагедия Венгера. В 2014-м он называл его самым талантливым вингером в своей карьере. В 2017-м клуб и Чемберлен не сошлись в пункте по зарплате, и талант уехал к Клоппу (где, кстати, еще раскрылся и попробовал для себя нетипичную роль центрального полузащитника). Руководители «Арсенала» получили тонну отрицательных твитов (от болельщиков) и 38 миллионов евро (от «Ливерпуля»).

Ситуация с Аароном Рэмзи выглядит еще позорнее. Его контракт с «Арсеналом заканчивается следующим летом. И до этой зимы боссы целый год договаривались с ним о продлении договора. Рэмзи упирался. Во-первых, хотел значительного повышения к окладу: сейчас он получает 60 тысяч фунтов в неделю, мечтал – 120. Во-вторых, Рэмзи были нужны гарантии того, что в ближайший сезон «Арсенал» обязательно возьмет трофей. Разумеется, дать их никто не мог.

twit text — B/R Football (@brfootball) 9 января 2019 г.

По данным многих английских источников, следующим летом Рэмзи уйдет в «Ювентус» свободным агентом. И здесь есть еще одна ошибка. Изначально на «Арсенал» по поводу Рэмзи выходили и, «Ювентус» и «ПСЖ». Оба хотели забрать игрока в январе и предлагали за него нормальные деньги (от 12 до 20 миллионов евро). Но им отказали. В итоге немотивированный Рэмзи будет полгода сидеть в команде, а клуб не получит от этого никакой выгоды.

Такие просчеты «Арсенала» на рынке – частое явление. Вот – самые яркие за последние несколько лет:

Выпускник академии клуба Джек Уилшир, чья трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро, ушел в «Вест Хэм» бесплатно.

«Арсенал» купил Лукаса Переса за 20 миллионов евро и продал «Вест Хэму» за 4 миллиона.

«Арсенал» заплатил за Матье Дебюши 13 миллионов евро и отпустил в статусе свободного агента.

«Арсенал» купил Калума Чемберса за 12 миллионов евро. Защитник так и не вписался в состав и теперь мотается по арендам.

Клуб продал Сержа Гнабри всего за 5 миллионов евро. Теперь Гнабри – один из лучших игроков Бундеслиги. Он стоит больше 20 миллионов.

Сейчас у «Арсенала» нет денег на покупки

Пару дней назад после травм вернулись в состав Косельни, Бельерин, Озил, Монреаль, Мавропанос и Мустафи. Но Эмери подчеркнул: он не рассчитывает, что эти игроки сыграют по 90 минут в ближайших встречах. В условиях, когда большая часть основы тусуется с клубными врачами, хорошо бы иметь достойных сменщиков. В декабре английские СМИ говорили о том, что центр поля укрепит Эвер Банега, а на фланг полузащиты приедет Николя Пепе из «Лилля».

Но за Банегу требуют 20 миллионов евро, за Пепе – вообще 40. А у «Арсенала» просто нет денег на трансферы. «Мы не сможем купить игроков в январе – только арендовать. Знаю, что клуб работает над поиском игроков, которые могут помочь при этом условии. Я в курсе, что это за футболисты, они очень хороши. Но я не могу покупать больше игроков», – недавно сказал Эмери.

От этих слов обалдели почти все болельщики «Арсенала». Некоторые даже собираются устроить акцию протеста на ближайших матчах. Не успокаивает их новость и о возможном переходе Дениса Суареса из «Барселоны». Испанцы хотят сразу продать его и отбить 3,5 млн на его неудачном трансфере. «Арсенал» же рассчитывает на полугодичную аренду с последующим правом выкупа.

Кто виноват

Все просто: это владелец Стэн Кроенке.

В его работе смущают несколько моментов.

Первый – он не хочет продавать «Арсенал». До прошлого июля 30% акций «Арсенала» принадлежали Алишеру Усманову. Бизнесмен штурмовал Кроенке просьбами продать ему полный пакет, но получал отказы. В итоге Усманов сам отдал Кроенке свою часть за 550 миллионов фунтов. С пожеланием выкупить «Арсенал» к Кроенке обращался самый богатый человек Африки – бизнес-магнат Алико Данготе, но ему быстро отказали.

Второй – Кроенке фактически наплевал на болельщиков. До сентября 3% акций принадлежали организованному фанатскому движению. Но, в случае, когда акционер владеет более 90% от всей организации, он может принудительно выкупить остальную часть. Так и получилось. Кроенке полностью выкупил «Арсенал» к концу сентября, причем оставшиеся акции он фактически отобрал у болельщиков: скупил по заниженной (скосил около 50%) цене.

Третий – пустые слова. Кроенке руководит «Арсеналом» с 2008 года. С тех пор он каждый год обещает бороться за чемпионство в Англии или успешное выступить в Лиге чемпионов.

Четвертый – Кроенке просто не вкладывает деньги в «Арсенал». Он до сих пор не понял, что нужны огромные финансовые вложения для того, чтобы «Арсенал» боролся за титул АПЛ. Клуб занимает лишь пятое место в Премьер-лиге по затратам за одно трансферное окно. В среднем он тратит 63,7 миллионов евро за одну кампанию – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» обходят «Арсенал» по этому показателю. Даже «Тоттенхэм», который прошлым летом не потратил на новичков ни фунта (и стал первым английским клубом с 2003 года, который вообще не усилился за одно окно), близок к этой отметке: у него 62,9 миллионов.

Похоже, «Арсенал» нужен Кроенке лишь для заработка денег: от спонсоров, с продаж прав на ТВ-трансляции. Бизнесмен регулярно дает интервью бизнес-порталам, но не слова не говорит о спортивных планах «Арсенала». В таких условиях не поможет даже тренер, который улучшил игру после многолетнего венгерского застоя.

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