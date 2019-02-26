Карьеру Диаби испортили травмы, но он боролся до конца

Потрясающая сила воли.

Абу Диаби завершил карьеру. Последние два года 32-летний полузащитник восстанавливался от травм и искал себе новый клуб, но в итоге принял тяжелое решение уйти из футбола.

Вся карьера Диаби связана с травмами

Последний клуб Диаби – «Марсель», куда он перешел в 2015 году из «Арсенала». Но за французскую команду он провел лишь пять матчей из-за постоянных травм.

Впервые о травматичности Диаби начали говорить в 2006 году, спустя четыре месяца после его перехода в «Арсенал». Тогда француз выбыл на восемь месяцев, но это было только начало. Squawka посчитали, что за карьеру у Диаби было 18 повреждений: из-за них он пропустил 250 матчей.

Из-за частых травм Диаби дважды получил шуточную награду «Гипсовый мяч». За последние 5 лет Диаби ни разу не выходил больше чем в двух матчах в сезоне: все остальное время он восстанавливался от повреждений.

Диаби до последнего мечтал вернуться на поле

«Многие любят говорить, что я сделан из стекла. Это причиняет мне боль на психологическом уровне. Они не знают, сколько усилий я трачу для того, чтобы восстановиться от травм. Но что я могу с этим поделать? Такова история моей жизни», признавал Диаби в 2016 году. Через два месяца стало известно, что он вновь получил травму. С тех пор он ни разу не выходил на поле.

В 2017 он был близок к завершению карьеры, но в последний момент передумал:

«Сейчас я начинаю готовиться, у меня впереди 3-4 месяца для того, чтобы набрать форму. Собираюсь привести себя в форму и попытаться найти клуб. Завершение карьеры? Это то, о чем я думал некоторое время назад, но пришел к выводу, что хочу работать и играть в футбол. Я бы хотел попробовать открыть для себя еще один чемпионат».

К сожалению, выполнить задуманное не удалось. На днях Диаби признал, что не смог восстановиться после последней травмы.

Мы будем очень скучать по Диаби

• Диаби – настоящая легенда «Арсенала». В Лондоне он провел 10 лет, за которые сыграл больше 120 матчей. Он выступал за одну команду с Анри, Ван Перси, Аршавиным и Озилом, и является символом команды в 21-м веке.

• Поль Погба брал пример с Диаби. «Посмотрите на его игру в лучшие годы – он был выдающимся футболистом. Люди забывают о нем, но в сборной Франции он был одним из лучших. Я очень его уважаю. Я никогда не забуду Диаби, я очень многому у него научился».

• Все, кто знаком с Диаби, отмечают невероятную силу воли француза. «Я очень уважаю Диаби за его твердый характер. Часто травмируясь, он все равно возвращается и претендует на место в основе», говорил Арсен Венгер. Несмотря на травмы, Диаби предлагали продлить контракт с «Арсеналом», надеясь на его возвращение, но он сам решил уйти в «Марсель».

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