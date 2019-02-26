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    Карьеру Диаби испортили травмы, но он боролся до конца


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    Голосов: 7
    26.02.2019 14:00
    Потрясающая сила воли.

    Абу Диаби завершил карьеру. Последние два года 32-летний полузащитник восстанавливался от травм и искал себе новый клуб, но в итоге принял тяжелое решение уйти из футбола.

    Вся карьера Диаби связана с травмами

    Последний клуб Диаби – «Марсель», куда он перешел в 2015 году из «Арсенала». Но за французскую команду он провел лишь пять матчей из-за постоянных травм.

    Впервые о травматичности Диаби начали говорить в 2006 году, спустя четыре месяца после его перехода в «Арсенал». Тогда француз выбыл на восемь месяцев, но это было только начало. Squawka посчитали, что за карьеру у Диаби было 18 повреждений: из-за них он пропустил 250 матчей.

    Из-за частых травм Диаби дважды получил шуточную награду «Гипсовый мяч». За последние 5 лет Диаби ни разу не выходил больше чем в двух матчах в сезоне: все остальное время он восстанавливался от повреждений.

    Диаби до последнего мечтал вернуться на поле

    «Многие любят говорить, что я сделан из стекла. Это причиняет мне боль на психологическом уровне. Они не знают, сколько усилий я трачу для того, чтобы восстановиться от травм. Но что я могу с этим поделать? Такова история моей жизни», признавал Диаби в 2016 году. Через два месяца стало известно, что он вновь получил травму. С тех пор он ни разу не выходил на поле.

    В 2017 он был близок к завершению карьеры, но в последний момент передумал:

    «Сейчас я начинаю готовиться, у меня впереди 3-4 месяца для того, чтобы набрать форму. Собираюсь привести себя в форму и попытаться найти клуб. Завершение карьеры? Это то, о чем я думал некоторое время назад, но пришел к выводу, что хочу работать и играть в футбол. Я бы хотел попробовать открыть для себя еще один чемпионат».

    К сожалению, выполнить задуманное не удалось. На днях Диаби признал, что не смог восстановиться после последней травмы.

    Мы будем очень скучать по Диаби

    • Диаби – настоящая легенда «Арсенала». В Лондоне он провел 10 лет, за которые сыграл больше 120 матчей. Он выступал за одну команду с Анри, Ван Перси, Аршавиным и Озилом, и является символом команды в 21-м веке.

    • Поль Погба брал пример с Диаби. «Посмотрите на его игру в лучшие годы – он был выдающимся футболистом. Люди забывают о нем, но в сборной Франции он был одним из лучших. Я очень его уважаю. Я никогда не забуду Диаби, я очень многому у него научился».

    Все, кто знаком с Диаби, отмечают невероятную силу воли француза. «Я очень уважаю Диаби за его твердый характер. Часто травмируясь, он все равно возвращается и претендует на место в основе», говорил Арсен Венгер. Несмотря на травмы, Диаби предлагали продлить контракт с «Арсеналом», надеясь на его возвращение, но он сам решил уйти в «Марсель».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА, ФК «Марсель»
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 15 марта 2019, 23:54

      такова жизнь.одни уходят,другие приходят...
      удачи ему!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 26 февраля 2019, 19:58

      я думал уже закончил.. пропал так давно ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +932

      Untitled-1 26 февраля 2019, 17:49

      жал руку перед матчем и получил травму.

      -1
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      Рейтинг: +1320

      ruded 26 февраля 2019, 17:47

      параллель с Дзагоевым?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 февраля 2019, 14:37

      в лучшие годы был топ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +106

      DSmoto 26 февраля 2019, 14:08

      киборгам не понять.

      0
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