ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков. На очереди – «Ман Сити»

Разбираемся, что случилось.

«Челси» запретили регистрировать новичков до лета 2020 года, похожее решение могут принять и в отношении «Ман Сити». Причина – многочисленные нарушения при подписании контрактов с молодыми игроками. Обо всем – по порядку.

В «Челси» очень много игроков

Если вы хоть раз смотрели заявку «Челси», то должны были заметить одну странность. А именно – количество игроков, отданных в аренду. На сегодняшний день их в клубе 40: это ровно в полтора раза больше, чем футболистов основного состава.

Дело в том, что клуб давно ведет особую трансферную политику. «Челси» ищет молодых футболистов, имеющих большой потенциал, выкупает их контракт, а затем отдает обратно в аренду. Некоторые из этих игроков уже известны: например, Кристиан Пулишич из «Боруссии» и Марио Пашалич из «Аталанты», другие – только начинают карьеру.

Основная особенность таких трансферов – почти все из них изначально связаны с несовершеннолетними игроками. В Англии действует целый ряд ограничений на любые контракты с игроками до 18 лет, особенно жестко это правило действует для граждан других стран.

Помните нашего футболиста из «Чертаново» Сергея Пиняева, который дважды ездил на стажировку в «Ман Юнайтед»? Многие тогда интересовались, почему англичане так хвалят россиянина, но не хотят выкупать его контракт. Все дело в этих ограничениях: максимум, что может делать Пиняев – приезжать раз в год на двухнедельную стажировку.

За что наказали «Челси»?

Как раз за подобные трансферы. Всего ФИФА выделила 29 случаев, когда «Челси» нарушил регламент, но основная претензия – по трансферу Бертрана Траоре.

Официальное соглашение с футболистом оформили в 2014 году, когда Траоре исполнилось 18 лет. Но по информации Football Leaks, еще в 2011 году «Челси» заплатил школам, в которых занимался Бертран, и перевез его семью в Англию. А полноценный контракт оформили в 2013 – на год раньше совершеннолетия.

Сейчас Траоре играет за «Лион», где в 49 матчах забил 19 голов. За его продажу «Челси» получил 10 миллионов евро.

Первоначально «Челси» обвиняли в 92 нарушениях. ФИФА нашла доказательства лишь для трети из них, но «Челси» уже сейчас готовит апелляцию.

Какие будут последствия для «Челси»? Игуаина смогут заявить?

Пока непонятно, но, скорее всего, нет. Игуаин уехал в Лондон в аренду, но «Челси» изначально планировал выкупить его, если все пройдет успешно. Возможный трансфер требует отдельной регистрации, которая подпадает под запрет. Не исключено, что «Челси» просто продлит аренду аргентинца и купит его через год.

А вот с трансфером Пулишича должно быть все в порядке. Дело в том, что он уже зарегистрирован как постоянный футболист «Челси», а в «Боруссии» он находится в аренде. Этим летом он сможет дебютировать в АПЛ.

Запрет может повлиять на лидеров команды. Всю зиму ходили слухи о возможном переходе Азара в «Реал»: если «Челси» не сможет приобрести замену для бельгийца, его наверняка попросят остаться еще на один сезон.

А что с «Ман Сити»?

Пока непонятно. Трансферы «Сити» расследуют уже несколько лет, но решения ФИФА пока нет.

В отличие от «Челси», у «Сити» всего шесть футболистов в аренде в других клубах, но после прихода Гвардиолы клуб стал активнее комплектовать академию. По данным The Telegraph, клуб мог заплатить родственникам Матиаса Боссартса 10 тысяч фунтов, чтобы семья переехала в Англию. Мальчику на тот момент еще не исполнилось 8 лет.

Если «Сити» признают виновным, наказание будет таким же – один год запрета на трансферы.

Что странного в этой истории?

Раньше подобные ситуации случались с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико». Вот чем это закончилось:

В 2014 году ФИФА запретила «Барселоне» регистрировать футболистов. Клуб подал апелляцию, и пока ее рассматривали, успел подписать несколько игроков, включая Суареса и Вермалена. Апелляцию отклонили.

В 2016 году аналогичная ситуация в «Атлетико». Апелляцию отклонили, команда год не подписывала игроков.

В том же году – «Реал». Это единственный случай, когда по результатам апелляции запрет сняли.

Все пять команд, в отношении которых идут расследования – топ-клубы, которые давно всем известны. Обычно команды такого уровня не принимают поспешных решений и активно работают с юристами.

Где-то в Париже сейчас улыбается один шейх: его команда потратила почти 400 миллионов евро на усиление за одно трансферное окно и избежала любых претензий от ФИФА.

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