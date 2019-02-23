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    ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков. На очереди – «Ман Сити»


    4
    Голосов: 4
    23.02.2019 20:30
    Разбираемся, что случилось.

    «Челси» запретили регистрировать новичков до лета 2020 года, похожее решение могут принять и в отношении «Ман Сити». Причина – многочисленные нарушения при подписании контрактов с молодыми игроками. Обо всем – по порядку.

    В «Челси» очень много игроков

    Если вы хоть раз смотрели заявку «Челси», то должны были заметить одну странность. А именно – количество игроков, отданных в аренду. На сегодняшний день их в клубе 40: это ровно в полтора раза больше, чем футболистов основного состава.

    Дело в том, что клуб давно ведет особую трансферную политику. «Челси» ищет молодых футболистов, имеющих большой потенциал, выкупает их контракт, а затем отдает обратно в аренду. Некоторые из этих игроков уже известны: например, Кристиан Пулишич из «Боруссии» и Марио Пашалич из «Аталанты», другие – только начинают карьеру.

    Основная особенность таких трансферов – почти все из них изначально связаны с несовершеннолетними игроками. В Англии действует целый ряд ограничений на любые контракты с игроками до 18 лет, особенно жестко это правило действует для граждан других стран.

    Помните нашего футболиста из «Чертаново» Сергея Пиняева, который дважды ездил на стажировку в «Ман Юнайтед»? Многие тогда интересовались, почему англичане так хвалят россиянина, но не хотят выкупать его контракт. Все дело в этих ограничениях: максимум, что может делать Пиняев – приезжать раз в год на двухнедельную стажировку.

    За что наказали «Челси»?

    Как раз за подобные трансферы. Всего ФИФА выделила 29 случаев, когда «Челси» нарушил регламент, но основная претензия – по трансферу Бертрана Траоре.

    Официальное соглашение с футболистом оформили в 2014 году, когда Траоре исполнилось 18 лет. Но по информации Football Leaks, еще в 2011 году «Челси» заплатил школам, в которых занимался Бертран, и перевез его семью в Англию. А полноценный контракт оформили в 2013 – на год раньше совершеннолетия.

    Сейчас Траоре играет за «Лион», где в 49 матчах забил 19 голов. За его продажу «Челси» получил 10 миллионов евро.

    Первоначально «Челси» обвиняли в 92 нарушениях. ФИФА нашла доказательства лишь для трети из них, но «Челси» уже сейчас готовит апелляцию.

    Какие будут последствия для «Челси»? Игуаина смогут заявить?

    Пока непонятно, но, скорее всего, нет. Игуаин уехал в Лондон в аренду, но «Челси» изначально планировал выкупить его, если все пройдет успешно. Возможный трансфер требует отдельной регистрации, которая подпадает под запрет. Не исключено, что «Челси» просто продлит аренду аргентинца и купит его через год.

    А вот с трансфером Пулишича должно быть все в порядке. Дело в том, что он уже зарегистрирован как постоянный футболист «Челси», а в «Боруссии» он находится в аренде. Этим летом он сможет дебютировать в АПЛ.

    Запрет может повлиять на лидеров команды. Всю зиму ходили слухи о возможном переходе Азара в «Реал»: если «Челси» не сможет приобрести замену для бельгийца, его наверняка попросят остаться еще на один сезон.

    А что с «Ман Сити»?

    Пока непонятно. Трансферы «Сити» расследуют уже несколько лет, но решения ФИФА пока нет.

    В отличие от «Челси», у «Сити» всего шесть футболистов в аренде в других клубах, но после прихода Гвардиолы клуб стал активнее комплектовать академию. По данным The Telegraph, клуб мог заплатить родственникам Матиаса Боссартса 10 тысяч фунтов, чтобы семья переехала в Англию. Мальчику на тот момент еще не исполнилось 8 лет.

    Если «Сити» признают виновным, наказание будет таким же – один год запрета на трансферы.

    Что странного в этой истории?

    Раньше подобные ситуации случались с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико». Вот чем это закончилось:

    • В 2014 году ФИФА запретила «Барселоне» регистрировать футболистов. Клуб подал апелляцию, и пока ее рассматривали, успел подписать несколько игроков, включая Суареса и Вермалена. Апелляцию отклонили.
    • В 2016 году аналогичная ситуация в «Атлетико». Апелляцию отклонили, команда год не подписывала игроков.
    • В том же году – «Реал». Это единственный случай, когда по результатам апелляции запрет сняли.

    Все пять команд, в отношении которых идут расследования – топ-клубы, которые давно всем известны. Обычно команды такого уровня не принимают поспешных решений и активно работают с юристами.

    Где-то в Париже сейчас улыбается один шейх: его команда потратила почти 400 миллионов евро на усиление за одно трансферное окно и избежала любых претензий от ФИФА.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 23 февраля 2019, 23:17

      Бредовая ситуация. Нарушение регламента - это смех. Закон превыше всего. Нарушили закон? Если да, то кто пострадавший? Футболист? Его семья? Его фут. школа, которая воспитала? Его академия? Его клуб? Или экономика стран? Никто не пострадал, у никого нет претензий. Так в чем же проблема? Челси вкладывает деньги и оставляет игроков в удобных и знакомых условиях, а потом получает хороший % от последующей продажи. Хороший бизнес. Для чего ограничивать бизнес - не ясно.

      5
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      Рейтинг: +2406

      SarJr > АИН-27 24 февраля 2019, 10:17

      Какой закон?! В современном мире все решает бабло и только бабло. Дай бабла - - для тебя закон не писан

      0
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      Рейтинг: +44

      Факус > АИН-27 24 февраля 2019, 11:08

      Сам то понял что написал? :)
      По твоей логике, условный Зенит может выпустить в чемпионате России 11 легионеров на поле и говорить, что в законодательстве ничего не прописано, а то что у РФС есть регламент по лимиту на легионеров - на это можно насрать.

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Факус 24 февраля 2019, 15:33

      Я-то знаю, что я написал. Тебе бы подтянуть мат часть, прежде чем отвечать. Регламент любой Лиги базируется и защищается законом каждой страны. Там куча нормативов экономических, налоговых, трудовых и т.д. Если мы берем РФС и наш лимит в РПЛ, то его нарушение - это экономическое и трудовое нарушение. Все это прописано в законах и клуб как налоговый агент иностранных лиц обязан соблюдать. Какой регламент или закон запрещает иметь договоры с 40 футболистами и отдавать их в аренды? То, что есть мелкие нарушения в возрастах футболистов и подписания договоров - это как раз законодательство Британии, там про это все расписано. Т.к. договоры с футболистами - это трудовой кодекс. Нарушитель оплачивает штраф и предупреждается. Вплоть до аннулирования договора и компенсации от клуба футболисту. И если нарушение не повлекло за собой существенного пренебрежения правами сторон, то наказания серьезнее штрафа не должно быть. А ограничивать из-за таких нарушений регистрацию футболистов на год - это бред полный.

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      Рейтинг: +2406

      SarJr 23 февраля 2019, 21:07

      ахахаахах. а теперь вопрос, почему с реала сняли после аппеляции? очень сильно воняет договоняком с ними и псж

      3
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > SarJr 26 февраля 2019, 10:47

      Надо же показывать деятельность))

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