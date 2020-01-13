Агуэро − бог «Ман Сити». Но после этого текста его полюбят вообще все

Спасает фанатов, любит дождь, творит историю.

Серхио Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года: за это время он похоронил не один рекорд и стал для клуба живой легендой. Если смотреть на цифры, то Агуэро давно вошел в историю. Он:

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити» (249 голов во всех турнирах);

Оформил 12 хет-триков в АПЛ и побил рекорд Алана Ширера;

Автор самого быстрого пента-трика в истории АПЛ. В октябре 2015 года аргентинец за 20 минут уложил в ворота «Ньюкасла» пять голов;

Четвертый игрок в истории АПЛ, который как минимум в девяти сезонах подряд забил 10 и более голов. Уровень Анри, Лэмпарда и Руни.

Четвертый бомбардир в истории АПЛ вместе с Лэмпардом (177 голов).

Машина. Но история Агуэро не только про цифры.

«Я играл как дряхлая собака»

Вы же помните, кто принес «Манчестер Сити» первое с 1968 года чемпионство АПЛ? В июле 2011 года Агуэро за 38 миллионов фунтов (самый дорогой на тот момент трансфер клуба) присоединился к «МС» и сразу стал лучшим бомбардиром команды в сезоне.

Чемпионство сезона-2011/12 решалось в последнем туре. «Манчестер Сити» дома играл с «КПР» и к добавленному времени летел со счетом 1:2, но победил. На четвертой компенсированной Агуэро вколотил мяч и зажег синюю часть Манчестера – этого праздника там ждали 44 года.

«Убил бы себя, если бы мы упустили титул. Тогда на несколько часов я почувствовал себя звездой Голливуда, – рассказывает Агуэро в автобиографии. – В тот день я играл как дряхлая собака. Казалось, что у меня две левых ноги». После исторической победы Агуэро еще три дня разгребал поздравления в телефоне.

Отбивает фанатов у полиции и спасает им здоровье

Показательная история: в августе 2017 года в матче против «Борнмута» Рахим Стерлинг на последней минуте забил победный гол, чем спровоцировал выход на поле болельщиков. Из потока фанатов полиция забрала самых буйных. Агуэро вместо празднования победы впрягся за одного из задержанных.

Аргентинец помогает не только своим. В августе 2015 года в матче против «Эвертона» он перед подачей углового заметил, что фанат соперника потерял сознание. Серхио прервал игру и срочно подозвал медиков. А после игры специально поинтересовался здоровьем пострадавшего.

«Что лучше в Англии, если не льют дожди? Фанаты «Манчестер Сити». Они уважительно относятся ко всем», – респектует Агуэро. Они в ответ божественно поют в его честь. Только посмотрите:

Видео взято с канала MCFC SONGS & CHANTS на YouTube

О футболе думает больше, чем о здоровье

В сентябре 2017 года Агуэро попал в ДТП: аргентинец ехал с концерта друга на такси в аэропорт Амстердама и врезался в столб. Футболист просил таксиста ехать помедленнее, но это не спасло от аварии.

Аргентинец сломал ребро. Если бы он вовремя не пристегнулся, все могло закончиться гораздо хуже. Врачи прогнозировали, что нападающий будет восстанавливаться около двух месяцев, но он уже бегал через 11 дней.

«Когда я приехал в больницу, сразу спросил доктора, смогу ли сыграть в выходные за «Манчестер Сити». Он ответил: «Нет», – вспоминает игрок.

Не знает английского

Агуэро играет в Англии с 2011 года, но до сих пор так и не выучил язык. Хосеп Гвардиола установил в «Манчестер Сити» правило: легионеры должны общаться друг с другом в раздевалке на английском и регулярно ходить на языковые курсы. Пеп считает, что так растет взаимопонимание на поле и вне его.

Аргентинец игнорирует требование Гвардиолы, общается с одноклубниками на испанском или подключает переводчика. Ему так проще: в клубе много испаноговорящих игроков, поэтому необходимости знать английский меньше, чем у кого-либо.

Забавный случай – совместное интервью Агуэро с Александром Зинченко. Украинец перешел в «МС» летом 2016 года, но выучил язык в разы лучше аргентинца. Зинченко объясняет: «Латиноамериканцы считают, что правильно не учить язык. А мне необходимо – без этого я не мог бы играть в этой команде».

Агуэро обожает дожди и холод Манчестера

Агуэро хочет провести в «Манчестер Сити» как минимум 10 лет, как максимум – завершить в нем карьеру. Кажется, Манчестер аргентинец любит не меньше, чем сам клуб. Агуэро расхваливает город даже перед Месси.

«Лео знает, что здесь нет пляжей. Говорю ему, что Манчестер – идеальное место. Климат не важен.

Мне нравится город и стиль жизни в нем. Здесь можно провести целый день дома. Я очень тихий парень, поэтому такая жизнь мне подходит. Моя семья очень счастлива в Манчестере», – рассказывает Агуэро.

Аргентинец не очень любит жару – ему приятнее пасмурная погода Манчестера. Он признается, что иногда ему даже проще засыпать, когда за окном льет дождь.

Он фанат «Ливерпуля». Что-что?

«Агуэро – настоящая легенда «Манчестер Сити». Он многое сделал для клуба и, надеюсь, будет с нами как можно дольше», – подчеркивает Гвардиола.

Цифрами и преданностью Агуэро давно вошел в историю «Сити». Но с детства он топил за «Ливерпуль». Серхио регулярно смотрел матчи мерсисайдцев, постоянно выбирал их на приставке, любовался Майклом Оуэном и безумствовал после исторической победы над «Миланом» в финале Лиги чемпионов 2005 года.

«Я был фанатом «Ливерпуля» столько, сколько себя помню. Это мечта, чтобы выступать там», – говорил Агуэро еще в 2006 году до переезда в Европу.

Спустя 14 лет у фанатов «Ман Сити» вряд ли есть поводы для ревности.

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