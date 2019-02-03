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    Агуэро забил рукой, но никто не заметил


    3
    Голосов: 8
    03.02.2019 23:15
    Даже он сам.

    Мы писали, как VAR портит матчи и вызывает недовольство у всех вокруг. Англия – исключение, потому что получит систему видеоповторов только в следующем сезоне. Без нее судьи все равно пропускают голы руками даже в самых просматриваемых матчах сезона. Так в ворота «Манчестер Сити» забивал «Вулверхэмптон», а еще в прошлом сезоне «Саутгемптон» получил ненужный мяч от «Уотфорда».

    Теперь все еще громче и интереснее. «Ман Сити» выиграл у «Арсенала» (3:1) в главной игре английского тура. Серхио Агуэро оформил хет-трик и фактически один обыграл оборону «Арсенала». Только по этому матчу Агуэро наиграл сразу на несколько интересных фактов о собственной игре:

    • Как и во встрече с «Ньюкаслом», Агуэро снова забил на первой минуте. Это самые быстрые голы этого сезона АПЛ.
    • Хет-трик «Арсеналу» стал для Агуэро десятым в АПЛ за время выступления в Англии. До рекорда Алана Ширера остался всего один, а всего Агуэро 14 раз забивал по три гола за игру в составе «Ман Сити».
    • Третий мяч Серхио Агуэро забил рукой. Рассмотреть это в динамике почти невозможно, но видеоповтор бы очень помог. В этом эпизоде мяч попал аргентинцу в левый локоть, а потом отскочил за линию ворот.

    Тогда Агуэро радовался и не понимал, что забивает рукой.

    «Я думал, что мяч попал в грудь, но сейчас по повтору вижу, что была рука», – рассказал после матча сам Агуэро. Так вышло, что именно этот гол стал определяющим для всего хода игры, но на репутацию самого аргентинца точно не повлиял. «Агуэро родился с голевым чутьем, а потом с таким талантом и умрет», – сказал о нем Пеп Гвардиола. В этом сезоне Агуэро забил уже 14 голов и отдал 6 результативных передач.

    Сейчас Агуэро – один из самых обсуждаемых игроков АПЛ. Из-за активности он постоянно попадает в спорные эпизоды: в предыдущем туре судья отменил его второй гол «Ньюкаслу» из-за спешно разыгранного штрафного. Тогда «Ман Сити» проиграл и отпустил «Ливерпуль» на лишнее очко вперед. Теперь есть заслуженная победа, а отставание от лидера временно сократилось до двух очков. Только впечатление от матча все равно испорчено.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +95

      сейду 5 февраля 2019, 21:05

      Как в том анекдоте: мужик, ты же меня ипешь - ой, а я и не вижу.

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 5 февраля 2019, 19:24

      Агуэро забил рукой, и все это заметили кроме судьи....

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Muboraksho 10 февраля 2019, 19:22

      судья такое может заметить только на повторе,а пока нет ВАР не будет и отмены гола!)

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 февраля 2019, 07:41

      Гол чистый, не надо наводить тень на плетень ради хайпа в заголовке. Я смотрел матч, там была целая куча повторов - мяч лишь коснулся руки, после того, как попал ему в корпус - это не игра рукой по новым правилам. Даже удивлён, что Агуэро на повторе где-то усмотрел именно чистую игру рукой, хотя, зная, как футболисты любят апеллировать к судье, для них любое касание - это и есть игра рукой. Может и Агуэро так считает.
      Зато ни слова про пенальти на том же Агуэро, которое при счёте 1-0 в начале матча в упор просмотрел судья. Всё это разговоры в пользу бедных. Сити был явно сильнее и победил заслуженно.

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Cules2013 4 февраля 2019, 09:16

      Я не знаю, КАК можно смотреть матч и повторы и утверждать чушь!!! ЧИСТАЯ РУКА!!! Мяч залетел от руки в ворота - это раз! Сам Агуэро признался - это два! ЧТО ЕЩЁ НАДО???!!!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Правдоруб100 4 февраля 2019, 10:27

      да не переживайте вы так) комментатор на канале с моей трансляции сказал тоже самое, что и я
      Если опираться на размытый скрин с этого поста, то нифига там вообще не понятно, там вопрос сантиметров.

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      Рейтинг: +679

      Илья Егоров > Cules2013 4 февраля 2019, 12:50

      Не знаю, где вы увидели прижатую к корпусу руку. На первом скриншоте видно, что она НЕ ПРИЖАТА. В динамике (особенно футболисту), конечно, может показаться обратное. Но это не должно касаться судьи, который должен "читать" такие моменты. Итог - ошибка судьи, которая, правда, не особо повлияла на исход встречи.

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 4 февраля 2019, 06:26

      Ну, у аргентинцев есть кокаиновый бог, который учит забивать рукой

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