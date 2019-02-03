Агуэро забил рукой, но никто не заметил

Даже он сам.

Мы писали, как VAR портит матчи и вызывает недовольство у всех вокруг. Англия – исключение, потому что получит систему видеоповторов только в следующем сезоне. Без нее судьи все равно пропускают голы руками даже в самых просматриваемых матчах сезона. Так в ворота «Манчестер Сити» забивал «Вулверхэмптон», а еще в прошлом сезоне «Саутгемптон» получил ненужный мяч от «Уотфорда».

Теперь все еще громче и интереснее. «Ман Сити» выиграл у «Арсенала» (3:1) в главной игре английского тура. Серхио Агуэро оформил хет-трик и фактически один обыграл оборону «Арсенала». Только по этому матчу Агуэро наиграл сразу на несколько интересных фактов о собственной игре:

Как и во встрече с «Ньюкаслом», Агуэро снова забил на первой минуте. Это самые быстрые голы этого сезона АПЛ.

Хет-трик «Арсеналу» стал для Агуэро десятым в АПЛ за время выступления в Англии. До рекорда Алана Ширера остался всего один, а всего Агуэро 14 раз забивал по три гола за игру в составе «Ман Сити».

Третий мяч Серхио Агуэро забил рукой. Рассмотреть это в динамике почти невозможно, но видеоповтор бы очень помог. В этом эпизоде мяч попал аргентинцу в левый локоть, а потом отскочил за линию ворот.

Тогда Агуэро радовался и не понимал, что забивает рукой.

«Я думал, что мяч попал в грудь, но сейчас по повтору вижу, что была рука», – рассказал после матча сам Агуэро. Так вышло, что именно этот гол стал определяющим для всего хода игры, но на репутацию самого аргентинца точно не повлиял. «Агуэро родился с голевым чутьем, а потом с таким талантом и умрет», – сказал о нем Пеп Гвардиола. В этом сезоне Агуэро забил уже 14 голов и отдал 6 результативных передач.

Сейчас Агуэро – один из самых обсуждаемых игроков АПЛ. Из-за активности он постоянно попадает в спорные эпизоды: в предыдущем туре судья отменил его второй гол «Ньюкаслу» из-за спешно разыгранного штрафного. Тогда «Ман Сити» проиграл и отпустил «Ливерпуль» на лишнее очко вперед. Теперь есть заслуженная победа, а отставание от лидера временно сократилось до двух очков. Только впечатление от матча все равно испорчено.

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