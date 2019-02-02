Черный кот выбежал на поле в АПЛ. Теперь его обсуждают больше, чем Игуаина

Ему посвящают аккаунты в соцсетях и составляют тепловую карту.

«Эвертон» в 25 туре АПЛ дома уступил «Вулверхэмптону» 1:3. «Вулвз» укрепились на позиции, идущей сразу после топ-шестерки, но в остальном разборки середняков мало кого интересовали.

И обсуждают сейчас не феерию португальцев (на их счету два гола и один ассист), дуэль португальских тренеров или перспективы команд, а другого участника матча, который развеселил «Гудисон Парк» куда больше футболистов.

Примерно на 67-й минуте на поле выбежал черный кот, который задержал проведение матча на пару минут. Сначала он вроде бы покинул поле, но не нашел выхода, поэтому вернулся и пробежал от ворот до ворот, а уже потом поспешил в подтрибунное помещение.

twit text — Soccer AM (@SoccerAM) 2 февраля 2019 г.

Недовольные игрой своей команды фанаты «Эвертона» ворчали, что кот за две минуты сделал рывков больше, чем половина игроков за весь матч. А кто-то нарисовал кошачью «тепловую карту».

За подвигами черного кота с интересом наблюдали другие котики.

В твиттере тут же появилось несколько аккаунтов от имени повеселившего всех кота – The Everton Cat, Goodison Cat, Goodison Park Cat, Black Goodison Cat. Пока мы писали этот материал, кошачьи аккаунты размножились.

twit text — Mike #FBPJB (@mikebirty) 2 февраля 2019 г.

А еще в интернете все обсуждают новое мерсисайдское дерби – кошачье, ведь и по «Энфилду» не так давно тоже бегал симпатичный кот. Впрочем, в этом дерби фаворитом точно будет «Эвертон».

twit text — Anfield Agenda (@AnfieldAgenda) 2 февраля 2019 г.

Всеобщее веселье не поддержал излишне серьезный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Санту: «В Португалии черный кот к неудаче, так что я больше никогда не хочу видеть кошек».

Судя по реакции интернета, Санту со своим мнением – в явном меньшинстве.