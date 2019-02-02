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    Черный кот выбежал на поле в АПЛ. Теперь его обсуждают больше, чем Игуаина


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    Голосов: 8
    02.02.2019 22:30
    Ему посвящают аккаунты в соцсетях и составляют тепловую карту.

    «Эвертон» в 25 туре АПЛ дома уступил «Вулверхэмптону» 1:3. «Вулвз» укрепились на позиции, идущей сразу после топ-шестерки, но в остальном разборки середняков мало кого интересовали.

    И обсуждают сейчас не феерию португальцев (на их счету два гола и один ассист), дуэль португальских тренеров или перспективы команд, а другого участника матча, который развеселил «Гудисон Парк» куда больше футболистов.

    Примерно на 67-й минуте на поле выбежал черный кот, который задержал проведение матча на пару минут. Сначала он вроде бы покинул поле, но не нашел выхода, поэтому вернулся и пробежал от ворот до ворот, а уже потом поспешил в подтрибунное помещение.

    Недовольные игрой своей команды фанаты «Эвертона» ворчали, что кот за две минуты сделал рывков больше, чем половина игроков за весь матч. А кто-то нарисовал кошачью «тепловую карту».

    За подвигами черного кота с интересом наблюдали другие котики.

    В твиттере тут же появилось несколько аккаунтов от имени повеселившего всех кота – The Everton Cat, Goodison Cat, Goodison Park Cat, Black Goodison Cat. Пока мы писали этот материал, кошачьи аккаунты размножились.

    А еще в интернете все обсуждают новое мерсисайдское дерби – кошачье, ведь и по «Энфилду» не так давно тоже бегал симпатичный кот. Впрочем, в этом дерби фаворитом точно будет «Эвертон».

    Всеобщее веселье не поддержал излишне серьезный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Санту: «В Португалии черный кот к неудаче, так что я больше никогда не хочу видеть кошек».

    Судя по реакции интернета, Санту со своим мнением – в явном меньшинстве.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер АПЛ, Твиттер @tanner_sj, Твиттер @svoktish1
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 февраля 2019, 10:54


      а мордень вообще то наглая у котяры..
      Что то долго его никто не ловил..)) странно даже, и стюарды не шевелились..

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 3 февраля 2019, 23:51

      Ничего удивительного.Ещё Станиславский писал,что если на сцену,где находится десяток великих артистов,выйдет кошка,то всё внимание зрителей будет привлечено к ней,и артисты эту "дуэль" проиграют вчистую,что бы они не пытались сделать.Помню как безуспешно пытались выдворить собаку с поля в матче ЦСКА,А Вагнер спокойно подошёл к ней(очевидно,она оценила его добрые намерения),взял на руки и под аплодисменты спокойно вынес с поля.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 3 февраля 2019, 21:02

      Это была замена, просто номер не успели прицепить!!! А котэ мячик искал, а потом плюнул и пошёл по кошкам )))

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 февраля 2019, 17:07

      талисманом надо сделать.... не каждый матч такое бывает

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      Рейтинг: +290

      Pablo845 3 февраля 2019, 12:25

      Вот бы наши футболисты так по полю носились!

      0
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      Рейтинг: +255

      ALEXMAN888 3 февраля 2019, 07:25

      Котов не люблю, но этот красавец!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 февраля 2019, 00:10

      Просто орнул с беспалевного закадрового ржача комментаторов)

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 февраля 2019, 00:04

      В Англии походу зреет восстание котов))

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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 2 февраля 2019, 23:41

      черные котаны все такие, быдла типичный =) у моей жены кошка черная, вот прям уверен, тоже бы ворвалась на футбик так же ))00

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      Рейтинг: +5874

      AtticusFinch 2 февраля 2019, 22:40

      Кот довольно ухоженный - домашний видимо!

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