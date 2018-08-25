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    В АПЛ снова засчитали гол рукой. Пострадал «Манчестер Сити»


    3
    Голосов: 6
    25.08.2018 16:45
    Новое умение «Вулверхэмптона».

    «Вулверхэмптон» закупился талантливыми звездами и сразу вырвался в Премьер-лигу. Команда сотрудничает с известным агентом Мендешом, а игру здесь ведет бывший полузащитник «Порту» Рубен Невеш. Крен на Португалию приносит результат, но в АПЛ у команды всего два очка. Последнее «Вулверхэмптон» взял в матче с «Манчестер Сити», где забил с нарушением правил.

    Защитник Вилли Боли выпрыгнул во время подачи и в падении переправил мяч в ворота. Француз пытался сделать это головой, но промахнулся и задел мяч рукой. Эдерсон даже не стал прыгать и сразу указал судье на игру рукой, а тот просто засчитал гол. Через десять минут «Ман Сити» отыгрался голом Ляпорта, которого не удержал тот самый Боли. Игроки «Манчестер Сити» много атаковали и даже попали в перекладину в добавленное время, но для победы этого не хватило. Гол рукой напрямую повлиял на результат.

    Это не первый случай, когда в АПЛ засчитывают гол рукой. Полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дюкур в январском матче так сравнял счет в матче с «Саутгемптоном».

    В предыдущем сезоне подобное было в Испании. Нападающий «Сельты» Аспас в апреле забил рукой в ворота «Барселоны». Тогда его гол сравнял счет, а судьи тоже ничего не заметили. Игра завершилась со счетом 2:2, а мяч Аспаса стал рекордным.

    «Марсель» с помощью гола рукой от Товена прошел «Зальцбург» в Лиге Европы. Креативный француз забил в домашнем матче и признал нарушение правил. «Я бил по мячу головой, но немного коснулся рукой», – сказал Товен.

    Клубы АПЛ голосовали против введения системы видеоповторов, поэтому в Англии систему тестируют только в кубковых играх. Кажется, с ней результаты могли быть немного другими.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 25 августа 2018, 22:27

      Что в Вулверхэмптоне есть Марадона?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 августа 2018, 18:47

      Манчестер Сити ещё своё нагонит и закрепится на первой строчке АПЛ. Так что ничего страшного для горожан не случилось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 августа 2018, 17:16

      Уж Сити должен был выигрывать и так,жаловаться то что,похоже в АПЛ нашли тактику против Хосепа...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 25 августа 2018, 17:03

      Сити не жалко.

      1
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