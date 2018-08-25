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  • В АПЛ снова засчитали гол рукой. Пострадал «Манчестер Сити»

В АПЛ снова засчитали гол рукой. Пострадал «Манчестер Сити»

«Вулверхэмптон» закупился талантливыми звездами и сразу вырвался в Премьер-лигу. Команда сотрудничает с известным агентом Мендешом, а игру здесь ведет бывший полузащитник «Порту» Рубен Невеш. Крен на Португалию приносит результат, но в АПЛ у команды всего два очка. Последнее «Вулверхэмптон» взял в матче с «Манчестер Сити», где забил с нарушением правил.

Защитник Вилли Боли выпрыгнул во время подачи и в падении переправил мяч в ворота. Француз пытался сделать это головой, но промахнулся и задел мяч рукой. Эдерсон даже не стал прыгать и сразу указал судье на игру рукой, а тот просто засчитал гол. Через десять минут «Ман Сити» отыгрался голом Ляпорта, которого не удержал тот самый Боли. Игроки «Манчестер Сити» много атаковали и даже попали в перекладину в добавленное время, но для победы этого не хватило. Гол рукой напрямую повлиял на результат.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Это не первый случай, когда в АПЛ засчитывают гол рукой. Полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дюкур в январском матче так сравнял счет в матче с «Саутгемптоном».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В предыдущем сезоне подобное было в Испании. Нападающий «Сельты» Аспас в апреле забил рукой в ворота «Барселоны». Тогда его гол сравнял счет, а судьи тоже ничего не заметили. Игра завершилась со счетом 2:2, а мяч Аспаса стал рекордным.

«Марсель» с помощью гола рукой от Товена прошел «Зальцбург» в Лиге Европы. Креативный француз забил в домашнем матче и признал нарушение правил. «Я бил по мячу головой, но немного коснулся рукой», – сказал Товен.

Клубы АПЛ голосовали против введения системы видеоповторов, поэтому в Англии систему тестируют только в кубковых играх. Кажется, с ней результаты могли быть немного другими.

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Англия. Премьер-лига Англия Вулверхэмптон Боли Вилли Дукуре Абдулайе
Комментарии (4)
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Тони Монтана Б
1535205791
Сити не жалко.
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KOLBIS
1535206564
Уж Сити должен был выигрывать и так,жаловаться то что,похоже в АПЛ нашли тактику против Хосепа...
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BRO_football
1535212058
Манчестер Сити ещё своё нагонит и закрепится на первой строчке АПЛ. Так что ничего страшного для горожан не случилось.
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XoVoS
1535225225
Что в Вулверхэмптоне есть Марадона?
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