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    Агуэро – о третьем голе «Арсеналу»: «Сейчас по повтору вижу, что была рука»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:1).

    О матче

    Важно было победить. В прошлый раз я забил быстрой гол, но мы проиграли, но сегодня я счастлив.

    О третьем голе

    Я думал, что мяч попал в грудь, но сейчас по повтору вижу, что была рука.

    • Агуэро оформил хет-трик в этом матче.
    • «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице с 59 очками.
    • Отставание от «Ливерпуля» – 2 очка.

    Источник: BBC

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    03.02.2019 21:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 4 февраля 2019, 07:41

      Самый лучшие универсальные футболисты это Аргентинцы, головой,ногой,и с руками

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 февраля 2019, 23:32

      рука бога 2

      0
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      Рейтинг: +7

      atreyag 3 февраля 2019, 23:00

      Договорные матчи на maks-bet.ru

      -1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 3 февраля 2019, 22:32

      Да без разницы что 2:1, что 3:1, у Арсенала шансов не было.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      jengais 3 февраля 2019, 22:30

      походу с Марадоной переобщался))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 22:22

      Выкрутился.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 3 февраля 2019, 22:18

      самое время признаться)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 3 февраля 2019, 22:04

      вот только не надо дуру здесь включать... когда головой забиваешь, наверно кажется что ногой...?

      4
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 3 февраля 2019, 21:49

      Ливерпуль в отрыв ушел, на 61 очко опережает МС... Такого еще не было

      0
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