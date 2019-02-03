Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:1).

О матче

Важно было победить. В прошлый раз я забил быстрой гол, но мы проиграли, но сегодня я счастлив.

О третьем голе

Я думал, что мяч попал в грудь, но сейчас по повтору вижу, что была рука.