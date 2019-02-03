Самый лучшие универсальные футболисты это Аргентинцы, головой,ногой,и с руками
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:1).
О матче
Важно было победить. В прошлый раз я забил быстрой гол, но мы проиграли, но сегодня я счастлив.
О третьем голе
Я думал, что мяч попал в грудь, но сейчас по повтору вижу, что была рука.
- Агуэро оформил хет-трик в этом матче.
- «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице с 59 очками.
- Отставание от «Ливерпуля» – 2 очка.