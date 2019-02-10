Пожалуйста, болейте за Зинченко. Он достоин успеха

В этом тексте цитируют Басту. По делу.

Прошло почти три года с момента переезда Зинченко в АПЛ. За это время он:

• Съездил в аренду в ПСВ.

• Вернулся в «Сити», стал чемпионом Англии.

• Борется за попадание в основу, использует каждую (редкую) возможность.

text text Публикация от text (@zinchenko_96) 31 Дек 2018 в 7:00 PST

При этом в жизни Зинченко есть куча факторов, которые давят на него, но с которыми он постепенно справляется.

Гвардиола давит на него, но делает лучше

Год назад Пеп Гвардиола раскритиковал Зинченко за отсутствие смелых ходов в игре. «Алекс умеет думать, умеет выбирать партнера для передачи, умеет обострять. При этом он действует строго в пределах своих обязанностей. Он не рискует, хотя знает, что я прошу его об обратном».

В 2016-м, когда Пеп только увидел Зинченко, тот котировался как полузащитник. Со временем Гвардиола выбил из него эту предрасположенность к игре только в одной зоне. В разных матчах Зинченко играл на фланге, в центре полузащиты, периодически в опорной зоне. Но по-настоящему он начал радовать Пепа, только когда стал крайним защитником.

Слева у «Сити» играет Менди, которого еще в «Марселе» Марсело Бьелса обратил в тактического гика. Менди без труда справляется с задачами Гвардиолы: помогает полузащите на фланге, перегружает свою бровку, организовывает атаки. То же самое Пеп требует и от Зинченко.

В матче, где «Сити» уничтожил «Челси», Зинченко играл одновременно и как фланговый защитник, и как вингер, и как плеймейкер. Он сделал две голевые передачи, отдал 70 пасов (показатель точности – 93%), сделал 4 отбора и с оценкой 8,7 стал одним из лучших игроков этого матча (больше только у Агуэро и Стерлинга – по 10).

Зинченко с иронией реагирует на втыки от Гвардиолы (говорит, что недостаточно хорош, если Пеп его критикует). Но его прогресс очевиден, хотя матч с «Челси» был первым в АПЛ в 2019-м. Гвардиола с каждым комментарием про украинца как бы намекает: постепенно он становится более универсальным, и ему это нравится.

Зинченко плюет на мнение СМИ

Осенью «Сити» проиграл на выезде «Лиону», и британские СМИ сразу же перемыли всю команду в поисках главного лузера. Эксперт BT Report Ричарт Данн сказал: «С появлением Зинченко на поле вся синхронизация игроков «Сити» пропадает, он делает игру команды беспорядочной».

Когда Зинченко только начал осваивать новую позиции (левый защитник), то сразу провалился. Во втором матче прошлогоднего полуфинала Кубка лиги «Сити» кое-как обыграл «Бристоль» (2:3), а журналист Manchester Evening News Ричард Клайн в традиционном разборе матча сказал: «Видно, что Зинченко только осваивается в новой роли. Но даже это у него получается крайне неуверенно. Возможно, он просто недостаточно умен для футбола Гвардиолы».

Как-то Александр Глеб подчеркнул: если хочешь построить карьеру в АПЛ, нужно правильно реагировать на критику со стороны английских СМИ. То есть, либо не читать их вообще, либо воспринимать все с иронией. После шикарного гола Зинченко в ворота «Бертона» журналисты спросили его: можно ли считать этот мяч подачей. На это Зина посмеялся и ответил: «Был ли мой гол подачей? Прошу, побольше уважения».

Кажется, это идеальный ход, чтобы еще больше влюбить в себя болельщиков и не грызть ногти после каждой испепеляющей фразы журналистов.

За Зинченко хочется болеть

Недавно Евгений Савин съездил в гости к Зинченко и сделал шикарный ролик о его жизни в Англии. Для тех, кто не смотрел – ссылка.

Краткий пересказ главных моментов:

1. Зина ездит на Mercedes AMG – это скромнее Lamborghini, Gelandewagen и Rolls-Royce, на которых гоняют лидеры «Сити».

2. Зинченко абсолютно спокойно провел Савину экскурсию по базе, рассказал об особенностях тренировок «Ман Сити».

3. Он признался, что тренируется дополнительно помимо тренировок, и вспомнил историю, как в течение 40 минут после окончания общих занятий отрабатывал с Компани какие-то моменты.

4. На въезде на клубную базу он встретил болельщика, которому когда-то пообещал свою майку. На тот момент у него ее не было (потому что на матч с «Ливерпулем» о не попал в состав), и он честно признался, что помнит об обещании и подарит футболку позже.

text text text Публикация от text (@zinchenko_96) 19 Июл 2018 в 10:26 PDT

Зинченко – это ваш друг, который достиг больших высот, но не зазвездился. Он угарает над Стерлингом и Бернарду Силвой. Он дает каждое интервью с какой-то юношеской иронией. Он понимает, что закрепиться в этой команде гипертрудно, но все равно говорит: «Я хочу остаться в «Манчестер Сити». Я люблю эту команду, этот город. Я рад быть частью этого клуба, демонстрировать свои возможности».

Когда-то Баста исполнил трек «Фонари» со строчкой: «Storytelling про то, как голодранец добрался до бизнес-класса, посмеявшись в лицо тем, кто сказал, что у Васи нет шанса». Это как раз про Зинченко. Он пережил кризис в «Шахтере», побег в Россию, ужасы ЛФЛ, все испытания провинциальной «Уфы» – и выкарабкался в топ-клуб.

Хочется просто пожелать Зинченко удачи и сил. Зина, ты лучший!

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