«Челси» провалился. Но «Ман Сити» и Зинченко просто великолепны

Главные выводы по матчу.

«Ман Сити» уничтожил «Челси». Уже к середине первого тайма команда Гвардиолы закинула сопернику 4 мяча. Во втором тайме Агуэро и Стерлинг установили окончательный счет – 6:0.

Вот – главные выводы по матчу:

1. Зинченко шикарен. Теоретически он заменил Менди на левом фланге обороны. Фактически же без конца уходил в атаку. В первом тайме он организовал голевой пас на Серхио Агуэро. Во втором – находясь на позиции флангового полузащитника, отдал результативную передачу на Стерлинга. Недавно Сид Лоу из The Times предъявил Зинченко за то, что он недостаточно обостряет игру, когда появляется на поле. Матч с «Челси» – дерзкий ответ журналисту.

Пару месяцев назад Гвардиола сказал, что хочет, чтобы Зинченко играл чуть выше, чем располагается позиция крайнего защитника. В матче с «Челси» Зинченко почти все время находился в полупозиции.

2. Фланги обороны у «Челси» – лютое позорище. Аспиликуэта не справлялся со Стерлингом и Зинченко – только за первый тайм он пропустил 4 из 5 их прохода. Слева пожарил Маркос Алонсо. Первый гол Стерлинга полностью на его совести: Алонсо не увидел Бернарду Силву, который выдал голевую передачу на Стерлинга.

3. У Сарри не сработал любимый прием – заброс за спины защитников. Первая попытка в самом начале почти удалась – Канте просто переборщил с силой заброса. Позже Ляпорт и Стоунз не позволяли Игуаину открываться под такие передачи.

4. После первого тайма, несмотря на огромный голевой перевес в пользу «Сити», «Челси» лидировал по числу ударов – 8:5. С другой стороны, ни одна из попыток не была реализована из-за численного преимущества «Ман Сити» в защите: в каждой атаке «Челси» в штрафной площади Эдерсона оборонялись минимум 4 его одноклубника.

5. Агуэро – легенда. Хет-трик в матче с «Челси» позволил ему: а) Повторить рекорд Алана Ширера по числу хет-триков в Премьер-лиге (теперь у нападающих по 11); б) Стать лучшим бомбардиром «Сити» в АПЛ – на его счету 158 голов. В этом году, кстати, он забил уже 6 голов в Премьер-лиге – больше, чем любой другой игрок в АПЛ.

6. «Манчестер Сити» в шикарной форме. Команда в течение пятнадцати матчей АПЛ подряд забивала более одного гола за игру – повторение результата «Тоттенхэма» из 1965 года.

7. Агуэро с хет-триком – лучший игрок встречи. Но самый полезный футболист матча – Рахим Стерлинг. Почти все время он проводил на левом фланге. Но пара смещений Стерлинга закончились голевыми моментами. В первом он почти организовал голевую на Агуэро. Во втором забил сам.

8. «Челси» впервые в своей истории пропустил 6 мячей в матче АПЛ. Ребята из Squawka задали важный вопрос: «Маурицио, ты плачешь?»

twit text — Squawka News (@SquawkaNews) 10 февраля 2019 г.

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