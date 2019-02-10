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    «Челси» провалился. Но «Ман Сити» и Зинченко просто великолепны


    4
    Голосов: 6
    10.02.2019 20:53
    Главные выводы по матчу.

    «Ман Сити» уничтожил «Челси». Уже к середине первого тайма команда Гвардиолы закинула сопернику 4 мяча. Во втором тайме Агуэро и Стерлинг установили окончательный счет – 6:0.

    Вот – главные выводы по матчу:

    1. Зинченко шикарен. Теоретически он заменил Менди на левом фланге обороны. Фактически же без конца уходил в атаку. В первом тайме он организовал голевой пас на Серхио Агуэро. Во втором – находясь на позиции флангового полузащитника, отдал результативную передачу на Стерлинга. Недавно Сид Лоу из The Times предъявил Зинченко за то, что он недостаточно обостряет игру, когда появляется на поле. Матч с «Челси» – дерзкий ответ журналисту.

    Пару месяцев назад Гвардиола сказал, что хочет, чтобы Зинченко играл чуть выше, чем располагается позиция крайнего защитника. В матче с «Челси» Зинченко почти все время находился в полупозиции.

    2. Фланги обороны у «Челси» – лютое позорище. Аспиликуэта не справлялся со Стерлингом и Зинченко – только за первый тайм он пропустил 4 из 5 их прохода. Слева пожарил Маркос Алонсо. Первый гол Стерлинга полностью на его совести: Алонсо не увидел Бернарду Силву, который выдал голевую передачу на Стерлинга.

    3. У Сарри не сработал любимый прием – заброс за спины защитников. Первая попытка в самом начале почти удалась – Канте просто переборщил с силой заброса. Позже Ляпорт и Стоунз не позволяли Игуаину открываться под такие передачи.

    4. После первого тайма, несмотря на огромный голевой перевес в пользу «Сити», «Челси» лидировал по числу ударов – 8:5. С другой стороны, ни одна из попыток не была реализована из-за численного преимущества «Ман Сити» в защите: в каждой атаке «Челси» в штрафной площади Эдерсона оборонялись минимум 4 его одноклубника.

    5. Агуэро – легенда. Хет-трик в матче с «Челси» позволил ему: а) Повторить рекорд Алана Ширера по числу хет-триков в Премьер-лиге (теперь у нападающих по 11); б) Стать лучшим бомбардиром «Сити» в АПЛ – на его счету 158 голов. В этом году, кстати, он забил уже 6 голов в Премьер-лиге – больше, чем любой другой игрок в АПЛ.

    6. «Манчестер Сити» в шикарной форме. Команда в течение пятнадцати матчей АПЛ подряд забивала более одного гола за игру – повторение результата «Тоттенхэма» из 1965 года.

    7. Агуэро с хет-триком – лучший игрок встречи. Но самый полезный футболист матча – Рахим Стерлинг. Почти все время он проводил на левом фланге. Но пара смещений Стерлинга закончились голевыми моментами. В первом он почти организовал голевую на Агуэро. Во втором забил сам.

    8. «Челси» впервые в своей истории пропустил 6 мячей в матче АПЛ. Ребята из Squawka задали важный вопрос: «Маурицио, ты плачешь?»

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    Азар, уходи в «Реал»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, WhoScored, официальный твиттер АПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 11 февраля 2019, 09:46

      АПЛ - это фантастика! самая смотрибельная и конкурентная лига в Европе...

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 11 февраля 2019, 03:43

      Ну МС, конечно, Челси унизили неплохо, но заслуги Зинченко в этом не так много, хотя надо признать сыграл неплохо. Ему надо в основу пробиваться, либо уходить из МС. Ему уже 22 года, ему нужна игровая практика, почему он так привязался к МС, он сам не понимает, что не может выиграть конкуренцию в клубе?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 10 февраля 2019, 22:12

      В этом году, кстати, он забил уже 6 голов в Премьер-лиге – больше, чем любой другой игрок в АПЛ.

      Вы хотели сказать 17 ? Столько же и у Мо Салаха :)

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > lysenkoff 10 февраля 2019, 22:23

      Не в сезоне, а в 2019 году!

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 февраля 2019, 21:58

      Сарри даже жаль немного, и дело не только в 6-0, а вообще в ситуации, что сейчас есть в Челси. А вот игроков - нет. Давно пора устроить чистку, кому-то психологическую, а кого и вообще на выход попросить. Кажется, что Сарри летом уволят, а Азар будет в Реале.
      Сити - красавцы. У Зинченко я ни одного плохого матча ещё не видел. Агуэро супер-форвард, ничего не скажешь. Хотя и на него бывает проруха. Даже в этом матче, при счёте 1-0 он с пары метров не попал по пустым воротам.

      4
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Cules2013 11 февраля 2019, 09:49

      абсолютно согласен - даже добавить нечего.

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