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    Из-за кого «Челси» так много пропускает? Ответ – одной картинкой


    2.8
    Голосов: 11
    19.02.2019 01:33
    13 голов за пять матчей – это слишком.

    Несмотря на преимущество по владению мячом, количеству ударов и точности пасов, «Челси» проиграл «МЮ» в Кубке Англии (0:2). Клуб не впервые страдает из-за ошибок в обороне: за последние 5 матчей «Челси» пропустил 13 мячей, из них 6 от «Манчестер Сити» и 4 – от «Борнмута».

    Мы изучили, из какой зоны «Челси» пропускает чаще всего, и посчитали, кто из футболистов имеет самый низкий рейтинг в этих матчах по версии WhoScored (под фотографией). Вот что получилось:

    Больше всех голов «Челси» пропустил из центральной зоны. Здесь основная связка защитников – Давид Луис и Рюдигер, они же и получили самый низкий рейтинг среди всех игроков. Андреас Кристенсен лишь один раз появился на поле в этих матчах: он провел все 90 минут в игре Лиги Европы с «Мальме» (2:1 в пользу «Челси») и получил в ней ретинг 6,9.

    Справа почти во всех матчах играл Аспиликуэта. Он тоже иногда косячит: в матче с «Манчестер Сити» он был одним из худших игроков на поле, и половина забитых мячей пришла именно с его фланга. В других матчах он надежнее играл в обороне и успешно подключался в атаку.

    На левом фланге Сарри активно использовал сразу двух защитников: Алонсо и Эмерсона. Все ключевые ошибки – на счету Алонсо, с его фланга «МЮ» забил оба гола в сегодняшнем матче.

    • В настоящий момент «Челси» – на шестом месте в чемпионате Англии. У команды 50 очков: столько же, сколько и у «Арсенала», который на одну строчку выше. У лидеров – 65 очков.
    • Поражение от «Ман Сити» со счетом 0:6 стало самым крупным для «Челси» за последние 27 лет. До этого лондонцы проиграли «Ноттингему» со счетом 0:7 в 1991 году.
    • По информации Daily Mail, «Челси» может уволить Сарри в ближайшее время. Главный кандидат на замену – Зидан, он, кстати, уже выставил свои три условия для подписания контракта с клубом.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 19 февраля 2019, 10:48

      Не работает нападение, сразу же трещит защита. Надо просто забивать на 1 гол больше, чем соперник, тогда всё будет в порядке и промахи защитников не будут критикуемыми. На мой взгляд виной всему - это Азар. Он много времени тратит на индивидуальную игру причём поперек поля или даже в сторону своих ворот, при этом он не видит открывающихся коллег, итог масса потерь и загубленных атак. Он хочет быть похожим на Месси, но он с ним даже близко не стоял. Месси тоже теряет мяч, но все его атаки строго в сторону ворот и все на обострение голевых моментов, Месси знает когда отдать пас, кому и в какую точку, у него зрение на 360 градусов, а Азар таким чутьём не обладает, он часто отдаёт мяч просто в толпу игроков на авось, может быть и повезёт. Азар хороший игрок, но ему нужно поменять свою футбольную психологию и это ещё не поздно.

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 19 февраля 2019, 07:40

      складывается ощущение, что это не команда, а хор маленьких девочек...
      как только в команде наступает двух, трех-матчевый кризис, игроки тут же плачут, что тренировки не те, специалист не тот, атмосфера не та....
      Все что, забыли про первые 20 туров Сарри в этом же сезоне?! дело не в тренере, дело в характере игроков наверно, при первых же трудностях они сливают игры и тренеров...

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