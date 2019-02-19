Из-за кого «Челси» так много пропускает? Ответ – одной картинкой

13 голов за пять матчей – это слишком.

Несмотря на преимущество по владению мячом, количеству ударов и точности пасов, «Челси» проиграл «МЮ» в Кубке Англии (0:2). Клуб не впервые страдает из-за ошибок в обороне: за последние 5 матчей «Челси» пропустил 13 мячей, из них 6 от «Манчестер Сити» и 4 – от «Борнмута».

Мы изучили, из какой зоны «Челси» пропускает чаще всего, и посчитали, кто из футболистов имеет самый низкий рейтинг в этих матчах по версии WhoScored (под фотографией). Вот что получилось:

Больше всех голов «Челси» пропустил из центральной зоны. Здесь основная связка защитников – Давид Луис и Рюдигер, они же и получили самый низкий рейтинг среди всех игроков. Андреас Кристенсен лишь один раз появился на поле в этих матчах: он провел все 90 минут в игре Лиги Европы с «Мальме» (2:1 в пользу «Челси») и получил в ней ретинг 6,9.

Справа почти во всех матчах играл Аспиликуэта. Он тоже иногда косячит: в матче с «Манчестер Сити» он был одним из худших игроков на поле, и половина забитых мячей пришла именно с его фланга. В других матчах он надежнее играл в обороне и успешно подключался в атаку.

На левом фланге Сарри активно использовал сразу двух защитников: Алонсо и Эмерсона. Все ключевые ошибки – на счету Алонсо, с его фланга «МЮ» забил оба гола в сегодняшнем матче.

В настоящий момент «Челси» – на шестом месте в чемпионате Англии. У команды 50 очков: столько же, сколько и у «Арсенала», который на одну строчку выше. У лидеров – 65 очков.

Поражение от «Ман Сити» со счетом 0:6 стало самым крупным для «Челси» за последние 27 лет. До этого лондонцы проиграли «Ноттингему» со счетом 0:7 в 1991 году.

По информации Daily Mail, «Челси» может уволить Сарри в ближайшее время. Главный кандидат на замену – Зидан, он, кстати, уже выставил свои три условия для подписания контракта с клубом.

Другие материалы:

Русский тренер работает в Киргизии и меняет историю. Вот его интервью

Любите своих бабушек так же, как Асенсио. Он посвящает ей голы и встречается после ЛЧ