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    The Sun: Зидан готов возглавить «Челси», если клуб выполнит три его условия

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан всерьез рассматривает вариант с трудоустройством в «Челси».

    По информации The Sun, французский специалист готов возглавить синих, если клуб выполнит три его условия.

    1) «Челси» должен сохранить Эдена Азара, чей контракт истекает в 2020 году. Зидан хочет строить команду вокруг него.

    2) Клуб должен потратиться на усиление состава в летнее трансферное окно. На эти нужды тренер потребовал 200 миллионов фунтов.

    3) Зидан согласится работать на «Стемфорд Бридж», если его роль в клубе будет не меньшей, чем у директора Марины Грановской.

    • 46-летний Зидан покинул «Реал» 31 мая 2018 года.
    • С мадридской командой он выиграл девять трофеев, в том числе три Лиги чемпионов.

    Источник: The Sun

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    18.02.2019 07:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 15:41

      Это скорей выдумки авторов sun чем требования Зидана.

      5
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 18 февраля 2019, 12:45

      Он что хочет стать подстилкой Абрамовича?-выполнять роль Марины Грановской

      2
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > spam2009 19 февраля 2019, 15:51

      Абрамович иногда бисексуал :)))

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 18 февраля 2019, 10:53

      Это нормальные требования кроме последнего

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 18 февраля 2019, 10:47

      А Зидан уверен, что сможет выполнять роль Грановской?

      2
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      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Чермындыр 18 февраля 2019, 14:17

      Речь об этом не идет, он требует, чтобы его позиция была не ниже, то есть чтобы женщина им не командовала. Что не совсем политкорректно, но совершенно правильно. Зидан - прирожденный лидер, и решать клубные вопросы должен как минимум наравне с женщиной. Думаю, что если Абрамович пойдет ему навстречу, Челси вновь станет топ-командой.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Вомбат 18 февраля 2019, 15:03

      Не факт, а на бабки Челси попадёт конкретно.Азар придётся зарплату повышать, денег от его продажи не будет.Новичкам то же придётся немалые деньги платить ,помимо трансферов.

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Вомбат 18 февраля 2019, 15:19

      Я очень сильно сомневаюсь, что Зидан в своих запросах руководствуется банальным сексизмом, ибо во-первых бояться бабы - так себе черта для мужика, а во-вторых у них в европах за такое можно и иск получить, если не присесть.
      И кроме того, откуда лично Вам знать, чего конкретно требует Зидан?

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 февраля 2019, 10:07

      вспомнилась сказка о золотой рыбке... ))

      1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 18 февраля 2019, 09:28

      Так вот в чем проблема) женщина на корабле)))

      1
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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 18 февраля 2019, 08:33

      После слова Sun можно дальше не читать. Ну или читать как ненаучную фантастику.

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 февраля 2019, 08:08

      Источник жёлтый, верится с огромным трудом, точнее, вообще не верится)

      3
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 18 февраля 2019, 07:34

      Правильно сказал, ошейники каждому игроку, чтобы Зидана не подвели

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