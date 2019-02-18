The Sun: Зидан готов возглавить «Челси», если клуб выполнит три его условия

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан всерьез рассматривает вариант с трудоустройством в «Челси».

По информации The Sun, французский специалист готов возглавить синих, если клуб выполнит три его условия.

1) «Челси» должен сохранить Эдена Азара, чей контракт истекает в 2020 году. Зидан хочет строить команду вокруг него.

2) Клуб должен потратиться на усиление состава в летнее трансферное окно. На эти нужды тренер потребовал 200 миллионов фунтов.

3) Зидан согласится работать на «Стемфорд Бридж», если его роль в клубе будет не меньшей, чем у директора Марины Грановской.