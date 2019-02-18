Любите своих бабушек так же, как Асенсио. Он посвящает ей голы и встречается после ЛЧ

Милое видео от испанца, который наполовину голландец.

Марко Асенсио – один из героев матча «Аякс» – «Реал» (1:2). Испанец забил решающий гол своей команды на 87-й минуте, чем сильно упростил задачу выхода в плей-офф для «Мадрида».

Но после матча все обсуждают его встречу с бабушкой, которая всю жизнь живет в Голландии. Посмотрите это видео из инстаграма 433:

text text text 17 Фев 2019 в 1:47 PST

Асенсио – наполовину голландец. Его мама, Мария Виллемсен, умерла в 2011 году, но в среду на стадион пришли все его местные родственники. Именно им он посвятил свой забитый гол: Асенсио «намазал» арахисовое масло, свой любимый продукт, который ему привозят из Голландии. Вот как это было:

twit text — Marco Asensio (@marcoasensio10) 13 февраля 2019 г.

«Счастлив вернуться в свой второй дом за победой (на испанском). Этот гол для вас! (на голландском)».

Асенсио мог выступать за сборную Голландии. В 2017-м году болельщики устроили флешмоб в твиттере с призывом вызвать Асенсио в сборную. Его уговаривал даже легендарный бомбардир «Реала» Ван Нистелрой, но все было бесполезно:

«Да, это правда, что меня просили выступать за Голландию. Ван Нистелрой звонил мне по этому вопросу, мы немного поговорили об этом. Затем со мной связался тренер сборной и сказал, что взял бы меня на любых условиях. Но у меня никогда не было сомнений, [за какую страну выступать]».

Сейчас Асенсио сыграл уже в 20 матчах за Испанию. Но свою семью из Голландии он тоже очень любит.

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