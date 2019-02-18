Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Любите своих бабушек так же, как Асенсио. Он посвящает ей голы и встречается после ЛЧ


    4.2
    Голосов: 5
    18.02.2019 16:44
    Милое видео от испанца, который наполовину голландец.

    Марко Асенсио – один из героев матча «Аякс» – «Реал» (1:2). Испанец забил решающий гол своей команды на 87-й минуте, чем сильно упростил задачу выхода в плей-офф для «Мадрида».

    Но после матча все обсуждают его встречу с бабушкой, которая всю жизнь живет в Голландии. Посмотрите это видео из инстаграма 433:

    text

    Асенсио – наполовину голландец. Его мама, Мария Виллемсен, умерла в 2011 году, но в среду на стадион пришли все его местные родственники. Именно им он посвятил свой забитый гол: Асенсио «намазал» арахисовое масло, свой любимый продукт, который ему привозят из Голландии. Вот как это было:

    «Счастлив вернуться в свой второй дом за победой (на испанском). Этот гол для вас! (на голландском)».

    Асенсио мог выступать за сборную Голландии. В 2017-м году болельщики устроили флешмоб в твиттере с призывом вызвать Асенсио в сборную. Его уговаривал даже легендарный бомбардир «Реала» Ван Нистелрой, но все было бесполезно:

    «Да, это правда, что меня просили выступать за Голландию. Ван Нистелрой звонил мне по этому вопросу, мы немного поговорили об этом. Затем со мной связался тренер сборной и сказал, что взял бы меня на любых условиях. Но у меня никогда не было сомнений, [за какую страну выступать]».

    Сейчас Асенсио сыграл уже в 20 матчах за Испанию. Но свою семью из Голландии он тоже очень любит.

    Материалы по теме:

    Все обсуждают скандал с видеоповтором в ЛЧ. Говорят, «Аякс» обокрали

    Масип был третьим вратарем «Барсы», а теперь взял пенальти от Месси

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV 20 февраля 2019, 08:21

      Я все время думал что чем то он на Нав Нистелроя похож ) Теперь стало легче ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 февраля 2019, 06:56

      достойно уважения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 18 февраля 2019, 18:06

      Успехов ему!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11