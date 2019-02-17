Масип был третьим вратарем «Барсы», а теперь взял пенальти от Месси

Красивая история возвращения.

«Барселона» обыграла «Вальядолид» (1:0) благодаря единственному голу Месси c одиннадцатиметрового. Для лидера Примеры все сложилось хорошо, но в конце матча произошел запоминающийся эпизод. Лионель Месси не реализовал свой второй пенальти – его отбил вратарь Жорди Масип. Еще недавно они с Месси были партнерами, а теперь играют в разных командах. Пенальти – круто. Но посмотрите, как Масип тащил в игровых моментах.

twit text — LaLiga (@LaLigaEN) 16 февраля 2019 г.

Масип – бывший третий вратарь «Барселоны». За всю карьеру он провел только одну игру в Примере за взрослую команду и этим летом вышел на рынок свободных агентов. Предыдущий сезон Масип отыграл в аренде в «Вальядолиде», с которым попал в Примеру. Потом с ним подписали полноценный контракт.

В этом сезоне Масип взял уже три пенальти. До этого он отбивал удары Морено («Вильярреал») и Родриго («Валенсия»). Перед игрой вратарь предвкушал возвращение на «Камп Ноу», но показывал, что счастлив в «Вальядолиде». В интервью Sport.es он рассказал о восхищении вратарями «Барсы» и друзьях из бывшей команды: «Да, у меня хорошие отношения с Серхи Роберто, Бускетсом и Альбой. Вместе с Серхи мы на этой неделе играли в Fortnite. Правда, в паре. Там мы выигрываем и проигрываем вместе».

Прямо сейчас Масипа оценивают в 6 миллионов евро. «Вальядолид» идет на 15 месте и борется за сохранение места в Примере. Масип сильно влияет на положение клуба: за 24 матча с его участием «Вальядолид» пропустил 29 голов. 14 из них влетели в его ворота за игры с «Сельтой», «Леганесом», «Атлетико» и «Уэской». От «Реала» Масип пропустил дважды, а «Барселоне» позволил забить только один раз. С игры от бывших партнеров Масип так и не пропустил.

Месси все равно установил впечатляющее достижение: в каждом из 11 последних сезонов в «Барсе» он забивает не меньше 30 голов. Для Масипа вечер тоже вышел запоминающимся.

Перед игрой он тепло пообщался с тер Стегеном.

twit text — LaLiga (@LaLigaEN) 16 февраля 2019 г.

Болельщики назвали игру Масипа сенсационной. У него выделили вот такие главные сейвы:

twit text — Abhi (@abhinandeshwar) 16 февраля 2019 г.

Вот еще немного понятной статистики:

twit text — Routine Of Nepali Football (@ronf_official) 16 февраля 2019 г.

Кажется, только Масип и оставил для «Вальядолида» приличный счет. Жаль, что очков команде это все равно не добавит.

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