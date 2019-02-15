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    Тренер, который построил академию «Атлетико», признался в педофилии


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    Голосов: 8
    15.02.2019 23:28
    Мутная история из Мадрида.

    В «Атлетико» скандал. Основатель академии «Атлетико» Мануэль Бриньяс в интервью Football Espana признался, что на протяжении двух лет (с 1973-го по 1975-го) домогался до молодых игроков академии мадридцев.

    Что произошло

    В семидесятых Бриньяс потерял любимую женщину – это и подвинуло разум функционера. Как признавался сам Бриньяс: «Я стараюсь не вспоминать странные вещи, которые творились со мной. На мое поведение сильно повлияла трагедия. Кроме того, меня изменило членство в ордене «Марианистов» (священников, пропагандирующих одно из ответвлений католицизма). Я не мог контролировать себя, мне нужно было как-то отвлечь себя».

    Как говорит сам Бриньяс, у него было все два сексуальных контакта с юношами. Факты и показания жертв говорят о другом. Один из мальчиков, который терпел домогательства целых три года (сейчас ему 59 лет), уже связался с Бриньясом, потребовал объяснений и извинений и простил его.

    В интервью El Pais Бриньяс признался, что имел связь с двумя юношами. После того, как о скандале узнали все спортивные медиа Испании, редакция Guardian опубликовала информацию о еще четырех жертвах.

    Бриньяс не насиловал мальчиков. Он долго говорил с ними, приходил в общежития, где они проживали, иногда делал массаж и удовлетворял их. «На мне это очень сильно отпечаталось. Я навсегда запомню это. Я был молодой, и я очень хотел быть в «Атлетико». Наверное, поэтому я не пожаловался руководству и родителям. У меня в голове не укладывается то, что он делал с нами – просто потому, что он много раз говорил, что хочет связать свою жизнь с монашеством», – сказал El Pais один из тех мальчиков, который пожелал сохранить анонимность. Сейчас ему 57 лет.

    В Reddit была опубликована история «марианистки». По ее словам, в ордене не знали о делах Бриньяса, как и о том, что он домогался до этой девушки. Она говорила: «Он много раз проявлял мне знаки внимания и дважды даже приставал. Первый раз, когда мы с нашим орденом ходили в экспедицию на водохранилище Буэндиа, второй раз – во время общего воскресного отдыха. До физического контакта дело не доходило. Я оба раза отталкивала его».

    Как отреагировал «Атлетико»

    Сегодня «Атлетико» объявил о разрыве всех связей с бывшим тренером и заявил о намерении провести внутреннее расследование, найти всех жертв и составить дело на Бриньяса.

    «За те годы, что мистер Бриньяс провел в нашем клубе, у нас не было ни малейшего предположения, что он может нарушать закон и личное пространство детей таким образом. Мы немедленно разрываем с ним всякие контакты, потому что всецело уважаем права всех детей и тем более наших воспитанников», – говорится в заявлении мадридского клуба.

    Почему это важно

    Бриньяс связал большую часть жизни с «Атлетико»: сначала работал как директор клубной академии, чуть позже занял должность спортивного директора, а под конец карьеры в команде совмещал должности скаутов и помощников тренеров команд разных возрастов. Даже сейчас, будучи 88-летним стариком, он постоянно ходил на официальные мероприятия по приглашению мадридцев.

    Вообще, за годы работы в «Атлетико» (он основал академию в 1970-м и ушел из клуба в 1999-м) он открыл немало классных игроков. В академии мадридцев начинали свой футбольный путь Фернандо Торрес (Бриньяс лично договаривался с родителями Фернандо о вступлении мальчика в академию «Атлетико»), Рауль (с ним работал помощник Бриньяса), Коке и многих других. Торрес же как-то сказал: «Мануэль видел в молодых игроках что-то особенное и умел вычислять потенциальных звезд. Я благодарен ему за все, что он сделал для меня. Возможно, если бы не его работа, я бы никогда не стал профессиональным футболистом».

    Видео взято с официального аккаунта «Атлетико» на YouTube

    Руководство «Атлетико» высоко отзывалось о работе и сотрудничестве с Бриньясом. Но теперь важное заявление разорвало все отношения между бывшим тренером, скаутом и спортивным директором (все – в одном лице: Бриньяс за много лет работы в команде поработал на всех должностях).

    Несколько недель назад он был на презентации Альваро Мораты. Теперь же стал персоной нон-грата для всего «Атлетико».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Атлетико»
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 17 февраля 2019, 20:26

      Всегда подозревал Гризмана

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 16 февраля 2019, 18:23

      Надо стрелять...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 16 февраля 2019, 16:55

      а как Торрес смотрит на него, явно отсосал деда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 16 февраля 2019, 12:24

      в этом вонючем атлетико, оказывается, пи....ор на пи....оре сидит и пи...ром погоняет))) весь тренерский состав во главе со скачущим чучелом на бровке симеоне одним миром мазаны))) мерзкий клуб не только по игре, но и по людям там работающим!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 16 февраля 2019, 10:45

      *Сначала* расследование и подтверждение, *потом* отстранение и очернение. Везде одно и то же.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 февраля 2019, 08:06

      Даже не знаю, что сказать. Поливать грязью тренера желания нет, но и оправдывать его не собираюсь. Пусть всё будет по закону.

      6
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