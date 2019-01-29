Многие думают, что Мората предал «Реал». Но все не так просто

«Атлетико» – тоже его дом.

Слухи о возвращении Мораты в Мадрид были еще год назад: тогда «Реал» во второй раз собирался вернуть своего воспитанника на «Сантьяго Бернабеу». Вчера «Челси» официально подтвердил, что испанец возвращается в Ла Лигу, но – не в «Реал», а в «Атлетико». Неожиданная новость об аренде на 1,5 года легко объяснима: вся карьера Альваро Мораты связана с Мадридом и касается двух топ-клубов.

Тяжелая жизнь в «Реале»

Несколько лет назад испанец был главной надеждой Флорентино Переса, который стремился доказать, что может не только покупать лучших футболистов, но и выращивать их. Жозе Моуринью заметил Морату в «Кастилье», и вызвал на сборы с основой. Тренеру нравилась его универсальность: он играл не только в центре атаки, как Бензема и Игуаин, но и смещался на фланг. После прихода Карло Анчелотти Мората стал играть даже чаще, чем раньше, но в основе так и не закрепился.

Ситуацию мог исправить трансфер в «Ювентус». Другие воспитанники «Реала» в основном уходили в более слабые клубы Ла Лиги, где быстро растворялись, но Мората принял вызов, перейдя в другой топ-клуб, и не ошибся. Этот этап заслуженно считается наиболее успешным в карьере Мораты: во многом благодаря его голу «Ювентус» выбил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов. Сам Мората назвал этот гол лучшим в карьере.

text text text 15 Авг 2016 в 7:43 PDT

Его дальнейшее возвращение в «Реал» казалось счастливым концом красивой истории: воспитанник доказал, что он достоин родной команды, выбив ее из турнира: «Я вернулся чтобы отдать жизнь на «Сантьяго Бернабеу». Это самый счастливый день в моей жизни, потому что я снова дома».

В «Реале» Мората действительно выиграл Лигу чемпионов, чего не сделал в «Ювентусе». Только в этот раз он не забивал, а сидел на скамейке, смотря, как вновь проигрывает его бывший клуб. Несмотря на 15 его забитых голов в чемпионате, Зидан все равно верил Бензема.

Морату не устраивал статус игрока ротации, и его переход в «Челси» выглядел зеркально похожим на его трансфер в Италию: вновь большой зарубежный клуб, который нуждается в забивном нападающем. В этот раз у Мораты получилось не все. Отчасти в этом можно винить самую ситуацию в лондонском клубе: шумное увольнение Конте и спад в игре лидера Эдена Азара. 16 голов за полтора сезона в «Челси» – плохая статистика для топ-форварда.

Ненависть фанатов

Фанаты «Реала» раньше тепло относились к Морате, но после новостей про «Атлетико» обвинили его в предательстве. Болельщики «Челси» также не одобрили трансфер: за этого испанца клуб отдал 66 миллионов евро, а сейчас просто отдает его в аренду. Если Мората не заиграет в «Атлетико», у «Челси» практически не будет шансов отбить расходы. Сейчас популярна шутка, что Мората промахнулся даже при подписании.

Но еще больше Мората получил от фанатов самого «Атлетико»: они уже запустили кричалку «меньше Мораты, больше Борхи Гарсеса» в поддержку 19-летнего воспитанника клуба, который теперь наверняка сядет в запас. В ситуацию вмешался даже Диего Симеоне: «Я уважаю мнение болельщиков и прислушиваюсь к ним.Я приглашаю только тех футболистов, которые могут помочь нашему клубу».Их ненависть про то же, что и у врагов: место в основе «Атлетико» достанется воспитаннику «Реала».

На самом деле история про родные цвета Мораты сложнее, чем кажется.

Так чей воспитанник Мората?

Альваро Мората родился в Мадриде, с детства проживая недалеко от домашней арены «Атлетико». В три года он начал заниматься футболом, а родители отдали его в школу «Реала».

Большую роль в судьбе нападающего сыграл его дедушка, который болел за «Атлетико». Он привел внука в Которруэло, школу «Атлетико», и активно поддерживал, мечтая когда-нибудь увидеть Альваро в основе любимого клуба. К 13 годам Мората был так хорош, что заинтересовал скаутов «Реала». В итоге из двух клубов маленький Альваро выбрал «Атлетико».

Спустя два года Мората начал плохо учиться, и его отец Альфонсо запретил сыну заниматься футболом, пока он не исправит оценки. Увидев, что Мората стал пропускать тренировки, тренеры «Атлетико» вместо него взяли в молодежную команду его партнера Борху Бастона. Расстроенный этим решением, Мората сначала ушел в «Хетафе», а потом подписал контракт с «Реалом».

Город, в котором все смешалось

История Мораты отражает суть самого Мадрида, считает испанский журналист Хавьер Матайанас: «Для типичной мадридской семьи вполне нормально, что бабушка болеет за «Атлетико», отец за «Реал», а внук — снова за «Атлетико». Или наоборот. Здесь можно встретить что угодно».

Мората не единственный футболист, который поиграл за оба клуба. Легенда «Реала» Рауль никогда не скрывал, что в детстве выступал за «Атлетико». Обратный пример — защитник Хуанфран, который с 2011 года играет «Атлетико», но считается воспитанником «Реала». Даже главный тренер «Реала» Сантьяго Солари во время игровой карьеры переходил туда именно из «Атлетико».

Сам Мората долго не рассказывал о своих детских симпатиях и впервые прокомментировал эту тему уже после перехода в «Атлетико»: «Все мои друзья знают, как я себя чувствовал все эти дни. Я очень счастлив. Это нормально, что у других людей может быть свое мнение, но я знаю, что мне нужно делать. Я начинал играть в «Атлетико», и все знают мою историю. Прошлое есть прошлое, его не изменить, и я им очень горжусь».

text text text 28 Янв 2019 в 11:03 PST

Мората ушел от прямого ответа, но его знакомые вспоминают, что у него никогда не было одной любимой команды. Уже 8 февраля Морату ждет первое испытание: следующий домашний матч «Атлетико» сыграет как раз с «Реалом».

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