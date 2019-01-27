Самых дорогих голландцев продавали бесплатно. Это оказалось выгодно, но бесполезно

Суровая юность Де Йонга и ван Дейка.

1 евро, 4 аренды

Новичок «Барселоны» Френки Де Йонг десяток лет воспитывался в команде «Виллем II» и даже дебютировал здесь во взрослом футболе. После двух игр его забрали в молодежку «Аякса» за интересную компенсацию. Transfermarkt утверждает, что за Де Йонга заплатили 270 тысяч евро, но другие источники пишут про символическую сумму в один евро. К тому соглашению было два важных дополнения: четыре арендованных игрока у «Аякса» и пункт в 10% для «Виллема» от последующего трансфера. AS подсчитал, что от продажи Де Йонга в «Барселону» «Виллему» отдадут 7,5 миллионов евро, но 40% от этой суммы отойдут «Валвейку».

В последние годы «Виллем II» не поднимался в лиге выше девятого места. В момент продажи Френки в 2015-м для решения задач арендовали Живковича, Са, Лигеона и Андерсона. Все – игроки «Аякса». Говорят, такое соглашение было выгодным для «Виллема», чтобы сразу не отдавать партнерскому «Валвейку» большую сумму. Когда академии совместно занимаются воспитанием игроков, логично, что обе претендуют на процент с трансферных сделок. Потом «Валвейк» все-таки подписал с «Виллемом» устраивающее всех соглашение, а теория о хитростях «Виллема» разбивается словами Дирка Хизена.

Хизен работал в «Виллеме» ассистентом тренера и видел момент ухода Де Йонга. «Это была неловкая ситуация: с одной стороны, мы видели у него сумасшедшие качества, а с другой, риск, связанный с его игрой. В таких моментах вы всегда сомневаетесь в выборе состава», – говорил Хизен. «Виллем» пошел по более надежному пути, который дает результат. Арендами качественных игроков клуб выживает и сейчас. Только в этом сезоне здесь заиграли в аренде полузащитники Озбилиз и Анита, а зимой из «Боруссии» приехал Исак.

twit text — Willem II (@WillemII) 23 января 2019 г.

Продажа Френки в «Аякс» все равно оказалась счастьем. В январе клуб отдал в киевское «Динамо» нападающего Сола за 3,5 миллиона евро. Сол приходил в команду бесплатно, но уже третий сезон был лучшим бомбардиром «Виллема». Сумма от сделки по Де Йонгу намного превышает заработок «Виллема» на главной звезде команды. Это тот случай, когда академия принесла клубу совершенно неожиданный доход.

«Не мог отдать пас»

Еще одна история связана с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком. В «Виллем» Ван Дейк попал из академии «Бреды» и задержался на десять лет. Он и клуб по-разному оценивают время, которое ван Дейк развивался в молодежном составе.

Вот так Вирджил объяснил переход в «Гронинген»: «Сумасшествие, потому что было несколько клубов, которые хотели меня подписать. Только когда «Гронинген» проявил интерес, «Виллем II» тоже сделал предложение. Это не сработало, потому что их контракт был плохим». Вирджил явно обиделся на бывшую команду, но забыл, что сам не всегда был таким раскрученным и хорошим защитником.

Со стороны клуба об уходе ван Дейка из «Виллема» рассказывал в интервью «Спорт-Экспрессу» скаут Павел Кучеров: «В 2008-09 годах говорил парню, что не может дать пас ни с левой, ни с правой. Я в тот момент работал с молодежью, с дублем, ван Дейк, как воспитанник старшей группы академии, часто участвовал в наших тренировках. Приветливый, с юмором. Но, как в футболе бывает после окончания академии, решался вопрос, оставлять ли его в дубле, давать ли контракт. И клуб не дал, поскольку не все были уверены в его перспективах. Ван Дейк ушел в дубль «Гронингена», и вот история закончилась «Ливерпулем».

twit text — Willem II Academie (@Official_WIIVA) 27 декабря 2017 г.

Маленьким клубам тяжело удерживать молодых игроков из-за сложных задач. Когда перед тренером ставят цель о сохранении команды в дивизионе, то он привычно полагается на опытных футболистов. Ван Дейк оказался выпускником академии в неудачное время, но на его трансферах «Виллем» все равно прилично заработал. Только на переходе из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» (78,8 млн евро) голландский клуб получил 350 тысяч евро, до этого – еще 450 тысяч по сделкам с «Селтиком» и «Саутгемптоном». Несколько сотен евро ушли и «Валвейку», с которым у «Виллема» была общая система подготовки игроков.

Проблема с топ-клубами

Если собрать состав «Виллема» только из воспитанников академии, то получится вполне приличная команда на уровне зоны еврокубков. Например, здесь воспитывались приличные форварды Юрген Локадия («Брайтон») и Вуг Вергхорст («Вольфсбург»). Наберется еще примерно под сотню игроков, которые заиграли в голландских клубах разного уровня. Большинство талантов перекупают «Аякс» и ПСВ, поэтому «Виллем» ищет выгоду для выживания. Противостоять топ-клубам невозможно: они дают молодежи выгодные условия и перспективу игры в еврокубках. Получается замкнутый круг.

К самому «Виллему» есть вопросы. Пока из «Виллема» вышли два игрока звездного уровня, но даже с ними помогла скорее удача. Тренер Робби Хендрикс занимался с Де Йонгом и ван Дейком в подростковом возрасте, но тогда вообще не представлял их звездами. «Это игроки, которые заиграли на высоком уровне и входят в молодежную историю клуба. Мы можем гордиться этим! Молодежным тренерам слишком легко кричать, что уже тогда в Де Йонге было заметно что-то уникальное. Ван Дейк выглядел высокой скалой, но в нем не представлялся будущий капитан сборной Голландии», – рассказал Хендрикс.

twit text — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) 23 января 2019 г.

Де Йонг и ван Дейк не забывают, что воспитывались в «Виллеме». Вирджил встречался с Хендриксом, когда еще играл за «Гронинген», а Френки вообще звонит бывшему тренеру каждую неделю. Для пиара и поддержания жизни «Виллема» наличие таких воспитанников получилось выгодным, но сделать шаг вперед в развитии команды все равно не выходит. Взрослый коллектив «Виллема» привычно идет на границе десятки, а перспективная молодежь доходит до основы уже в других клубах. Реалии голландского футбола сделать большее пока не позволяют.

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