Кучеров: «В «Виллеме II» ван Дейк не мог дать пас ни с левой, ни с правой»

Бывший скаут «Арсенала» и «Эвертона» Павел Кучеров рассказал о своей работе с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком.

«Ливерпуль» купил ван Дейка у «Саутгемптона» за 86 миллионов евро. Этот парень взорвал рынок. Хорошо его знаю, он прошел обучение в «Виллем II», где я работал, и никогда нельзя было предположить, что его стоимость станет такой!

Это какая-то параллельная реальность. Он, конечно, усилит «Ливерпуль», но такие деньги... Будет ошибаться, привозить голы. 86 миллионов евро — просто нет слов. В 2008-09 годах говорил парню, что не может дать пас ни с левой, ни с правой... Я в тот момент работал с молодежью, с дублем, ван Дейк, как воспитанник старшей группы академии, часто участвовал в наших тренировках. Приветливый, с юмором.

Но как в футболе бывает после окончания академии решался вопрос, оставлять ли его в дубле, давать ли контракт. И клуб не дал, поскольку не все были уверены в его перспективах. Ван Дейк ушел в дубль «Гронингена», и вот история закончилась «Ливерпулем».

О трансфере ван Дейка было объявлено на этой неделе.