Главное о рекордных доходах европейских клубов

Основные выводы по сезону-2017/18.

Английская компания Deloitte опубликовала отчет о доходах европейских клубов по итогам сезона-2017/18. В топ-10 самых сильных брендов мира компания занимает третье место, а о футболе сделала уже 22-й материал. Полностью рейтинг можно посмотреть здесь, а мы взяли основную и самую важную информацию.

twit text — Бомбардир (@bombardir_ru) 24 января 2019 г.

• Таблицу возглавляет «Реал». Испанцы заработали 750,9 млн евро, что на 76 млн больше, чем до этого. В сезоне-2016/17 «Реал» получил 674,6 млн, еще раньше – 620,1. Впервые с сезона-2014/15 «Реал» оказался первым по выручке, подвинув «Манчестер Юнайтед» и «Барселону». Интересно, что выручка «Барселоны» возросла на 42 млн евро (690,4) и позволила ей подняться на второе место.

• «Реал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария» и «Ювентус» лидируют по выручке в каждом из топ-5 чемпионатов. Общий доход 20 лучших клубов рейтинга составил 8,3 млрд евро и увеличился на 6% по сравнению с предыдущим сезоном.

• «Реал» стал первым уже в рекордный 12-й раз. Прямо сейчас Мадрид имеет самый высокий доход от коммерции, но Deloitte не так оптимистичен по дальнейшим прогнозам из-за продажи в «Ювентус» Криштиану Роналду. Возможно, уже в следующем году «Реал» потеряет первое место.

• Доходы «МЮ» постоянно падают, но все не так критично. В сезоне-2015/16 клуб зарабатывал 689 млн евро, потом вышло 676,3 млн. В новом рейтинге «МЮ» опустился на третье место, заработав всего 666 млн евро. До этого дважды возглавлял рейтинг, но на контрасте все равно выделяется сезон-2014/15. Тогда выручка «МЮ» составила всего 519,5 млн.

• Английские клубы доминируют в десятке лучших по количеству (шесть), но больше зарабатывают испанцы. Суммарный доход «Реала» и «Барселоны» (1441 млн) больше, чем у «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма» (1372 млн). Вместе с «Ливерпулем» они замыкают десятку и опережают «Ювентус».

• Три года подряд «Ливерпуль» занимал девятое место в рейтинге Deloitte. Улучшения результатов в Лиге чемпионов и в АПЛ позволили «Ливерпулю» подняться на седьмое и опередить «Челси» и «Арсенал». По новому рейтингу «Ливерпуль» заработал 513 млн евро, до этого самая высокая выручка клуба – 424,2 млн.

• Впервые в истории подсчета «Ювентус» выпал из первой десятки рейтинга. В 20 лучших четыре итальянских клуба, суммарный доход которых составил 1134 млн евро. Интересно, что «Милан» проигрывает по выручке «Эвертону» и только немного опережает «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Но до этого «Милан» вообще не входил в двадцатку.

• В топ-30 лучших клубов по доходам сразу 13 английских команд. Необычно, что здесь оказался «Брайтон» (29 место, 157,4 млн евро). За девять лет выручка клуба возросла на 135 млн фунтов, что связано с продажей телеправ в Англии. Главный российский клуб – «Зенит». Он занял 25 место с выручкой в 167,8 млн евро. Ниже оказались «Бешикташ», «Севилья», «Лион» и «Бенфика».

«Реал» заработал больше всех в Европе в сезоне-2017/18. «Зенит» – на 25-м месте