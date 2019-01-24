«Реал» заработал больше всех в Европе в сезоне-2017/18. «Зенит» – на 25-м месте

Не зря МЮ Красными дьяволами называют-666 ))
Deloitte [международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита] опубликовала отчет о доходах европейских клубов за прошлый сезон.
Возглавил рейтинг «Реал», заработавший 750,9 миллиона евро. В топ-20 вошли девять английских, четыре итальянских, по три немецких и испанских и один французский клуб.
Больше всех из российских клубов заработал «Зенит» 167,8 миллиона евро (25-е место).
В первой 30-ке топ-5 европейских чемпионатов не представляют лишь петербуржцы, «Бешикташ» (26-е место) и «Бенфика» (30-е место).
Топ-20 самых доходных европейских клубов в сезоне-2017/18
1. «Реал» – 750,9 миллиона
2. «Барселона» – 690,4
3. «Манчестер Юнайтед» – 666
4. «Бавария» – 629,2
5. «Манчестер Сити» – 568,4
6. «ПСЖ» – 541,7
7. «Ливерпуль» – 513,7
8. «Челси» – 505, 7
9. «Арсенал» – 439,2
10. «Тоттенхэм» – 428,3
11. «Ювентус» – 394,9
12. «Боруссия» Д – 317,2
13. «Атлетико» – 304,4
14. «Интер» – 280,8
15. «Рома» – 250
16. «Шальке-04» – 243,8
17. «Эвертон» – 212,9
18. «Милан» – 207,7
19. «Ньюкасл» – 201,5
20. «Вест Хэм» – 197,9.