«Реал» заработал больше всех в Европе в сезоне-2017/18. «Зенит» – на 25-м месте

Deloitte [международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита] опубликовала отчет о доходах европейских клубов за прошлый сезон.

Возглавил рейтинг «Реал», заработавший 750,9 миллиона евро. В топ-20 вошли девять английских, четыре итальянских, по три немецких и испанских и один французский клуб.

Больше всех из российских клубов заработал «Зенит» 167,8 миллиона евро (25-е место).

В первой 30-ке топ-5 европейских чемпионатов не представляют лишь петербуржцы, «Бешикташ» (26-е место) и «Бенфика» (30-е место).

Топ-20 самых доходных европейских клубов в сезоне-2017/18

1. «Реал» – 750,9 миллиона

2. «Барселона» – 690,4

3. «Манчестер Юнайтед» – 666

4. «Бавария» – 629,2

5. «Манчестер Сити» – 568,4

6. «ПСЖ» – 541,7

7. «Ливерпуль» – 513,7

8. «Челси» – 505, 7

9. «Арсенал» – 439,2

10. «Тоттенхэм» – 428,3

11. «Ювентус» – 394,9

12. «Боруссия» Д – 317,2

13. «Атлетико» – 304,4

14. «Интер» – 280,8

15. «Рома» – 250

16. «Шальке-04» – 243,8

17. «Эвертон» – 212,9

18. «Милан» – 207,7

19. «Ньюкасл» – 201,5

20. «Вест Хэм» – 197,9.