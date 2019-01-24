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    «Реал» заработал больше всех в Европе в сезоне-2017/18. «Зенит» – на 25-м месте

    Deloitte [международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита] опубликовала отчет о доходах европейских клубов за прошлый сезон.

    Возглавил рейтинг «Реал», заработавший 750,9 миллиона евро. В топ-20 вошли девять английских, четыре итальянских, по три немецких и испанских и один французский клуб.

    Больше всех из российских клубов заработал «Зенит» 167,8 миллиона евро (25-е место).

    В первой 30-ке топ-5 европейских чемпионатов не представляют лишь петербуржцы, «Бешикташ» (26-е место) и «Бенфика» (30-е место).

    Топ-20 самых доходных европейских клубов в сезоне-2017/18

    1. «Реал» – 750,9 миллиона

    2. «Барселона» – 690,4

    3. «Манчестер Юнайтед» – 666

    4. «Бавария» – 629,2

    5. «Манчестер Сити» – 568,4

    6. «ПСЖ» – 541,7

    7. «Ливерпуль» – 513,7

    8. «Челси» – 505, 7

    9. «Арсенал» – 439,2

    10. «Тоттенхэм» – 428,3

    11. «Ювентус» – 394,9

    12. «Боруссия» Д – 317,2

    13. «Атлетико» – 304,4

    14. «Интер» – 280,8

    15. «Рома» – 250

    16. «Шальке-04» – 243,8

    17. «Эвертон» – 212,9

    18. «Милан» – 207,7

    19. «Ньюкасл» – 201,5

    20. «Вест Хэм» – 197,9.

    Источник: Standard

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    24.01.2019 12:59
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 24 января 2019, 17:08

      Не зря МЮ Красными дьяволами называют-666 ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 24 января 2019, 15:15

      "В первой 30-ке топ-5 европейских чемпионатов не представляют лишь петербуржцы," щито?) как это понимать? редактор, ау!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 января 2019, 14:50

      Я и не знал -- МОЛОДЦЫ -- но надо прибавлять(особенно в еврокубках)!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 января 2019, 14:34

      Чего удивляться. Каждый домашний матч Зени около 1 миллиона баксов только на билетах.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > ухоженный крокодил 25 января 2019, 09:54

      Ты сначала прочитай сколько Федун в твой Спартак вбахал и какой выхлоп получил, а потом уже тебе калькулятор в помощь)))

      0
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 24 января 2019, 13:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит ещё и зарабатывает*?

      -5
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > KLIM777 24 января 2019, 15:50

      Пусть лучше тебе Боярский кинет))может мозгов прибавиться у тебя опущенного))

      -2
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > KLIM777 24 января 2019, 16:02

      Мужику он на клыка предлагает))Вы гомосеки уже совсем распоясались))Уже и не скрываетесь))

      -3
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > KLIM777 24 января 2019, 16:22

      Что ты несёшь)прочитай хоть что ты пишешь))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 января 2019, 13:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      167 лямов, минимум 120 из которых от газпрома, классно "заработали" ))))

      -4
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > ухоженный крокодил 24 января 2019, 14:06

      а зачем ты человека оскорбляешь?И при чём тут Спартак - тема вообще-то про Зенит!Человек высказал своё мнение,а ты хайло раскрыл неадекватное своё.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ухоженный крокодил 24 января 2019, 14:07

      Держу пари, что если убрать главных спонсоров, то Спартак обойдет зину раза в 2. Но тебе обиженному жизнью, откуда это знать, для этого учиться надо )))

      -3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ухоженный крокодил 24 января 2019, 14:18

      Ты еще вспомни что было 50 лет назад )) Ща у вас в основе 1 воспитанник ваш, и один наш, который по важности раза в 3 превосходит вашего Аршавины блин )))
      А на счет малолетки глянь профиль я свой город и возраст не скрываю... И кстати у меня образование бухгалтер-аудитор, так что я отлично понимаю о чем в этой стае речь...

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ухоженный крокодил 24 января 2019, 17:24

      Если ты на самом деле юрист, то ты должен понимать, что тя это не ипет что я тут делаю )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > KLIM777 24 января 2019, 17:26

      Для особо "одаренных" экономистов объясню так и быть, и сделаю так что б даже ты смог понять... Доход это абсолютно все деньги которые пришли в клуб, даже если дворник найдет 10 рублей во дворе и сдаст их в кассу они то же пойдут в доход. Надеюсь ты не финансистом в зине работаешь )))
      ПыСы. Доход это не к экономистам, а как раз к бухгалтерам, это они его считают, а экономисты лишь предполагают каким он будет

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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ухоженный крокодил 24 января 2019, 17:27

      За меня не переживай, у меня все норм ))

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ухоженный крокодил 24 января 2019, 19:55

      Сказал жизнью обиженный )))
      Даже не пытайся, я на тебя реагирую как на таракана на кухне, и вообще не ипет что этот таракан обо мне думает )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12344

      DeStar 24 января 2019, 13:53

      да, сколько заработал еще ладно, главное сколько осталось после всех вычетов ) но реал самый интересный продукт. Но по сравнению с миланом посасывает в ведении трансферной компании) не удивлюсь, если эвертон больше потратил за года 2 чем реал)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 24 января 2019, 13:45

      Это для тех кто все считает народные "газовые" деньги все время)

      2
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Den Bull 24 января 2019, 13:59

      это и есть народные деньги сюда включили и спонсорские ту сотку с лишним что газик дал ))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > ufos73 24 января 2019, 17:10

      У Газпропа с Зенитом пятилетний рекламный контракт на сумму € 57,5 млн, модели на 5 и расскажи мне откуда ты ещё 100 с лишним лямов нарисовал? источник инфы? Твоё воображение в качестве источника не принимается..)

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Gek Dement 24 января 2019, 17:46

      Ну да ну да, почитай статью о том как клубы обходят ФФП, там и про бомжей есть, и то откуда они взяли денежки на покупку халков и витселей ))) Кроме РЕКЛАМНОГО договора, газик еще и ген спонсором является, и за это то же денежки выделяются )))

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > ufos73 24 января 2019, 18:50

      короче блаблабла, я понял источников у тебя нет. цифру ты откуда взял именно эту, источник назови.) а источник ты не назовешь, потому что такого не существует, даже желтые газетенки подобных цифр не приводили. трепло ты, уж извини за резкость..)

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Gek Dement 24 января 2019, 23:56

      На утрись... https://bombardir.ru/articles/455408-Novye-sensacii-ot-Football-Leaks-dengi-Zenita-LCh-umret-v-top-klube-est-doping
      Эту новость во всех газетах печатали, и если ты ни чего кроме ценника в магазине не читаешь, то это твои проблемы. Можешь даже подробности найти, там описывают всех "спонсоров" в том числе и пенсионный фонд газика, из которого взяли 5 лямов евро на их покупки, денежки бабулек прямо в прямом смысле...

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > ufos73 25 января 2019, 09:52

      Народные деньги в другом безуспешном клубе)

      0
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Den Bull 25 января 2019, 17:01

      Это все что ты можешь ответить, перевести стрелки )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 января 2019, 13:14

      3. «Манчестер Юнайтед» – 666
      красные, мать их, дьяволы)))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67327

      portero > овертайм 24 января 2019, 13:55

      подгоняли циферки кто-то из МЮ ....

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > овертайм 24 января 2019, 19:25

      Тоже улыбнуло)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 24 января 2019, 13:13

      Имхо это валовый доход,интересней бы было чистую прибыль показать.

      3
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > александр п 24 января 2019, 13:57

      Ее нет, там чистый убыток, прибыль показывают пара клубов из Германии ну бывает что клуб распродаст своих звезд и получит прибыль, а дальше опять минус...

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 24 января 2019, 14:14

      Да вроде Реал хорошую прибыль имеет.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > александр п 24 января 2019, 14:21

      Большей частью это кредиты, кредиты прибылью быть не могут

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 24 января 2019, 14:27

      Сильно сомневаюсь.Не стали бы американские миллиардеры МЮ покупать если это было бы убыточно.

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      ufos73 > александр п 24 января 2019, 14:32

      Там другая схема, американцы владельцы, но не спонсоры МЮ, они не дают просто так бабло как у нас, они дают в долг, и клуб обязан вернуть эти денежки, ну еще МЮ можно выгодно перепродать. В Европе футбик это бизнес, а у нас отмывание

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 24 января 2019, 14:40

      У нас всё что связано с бюджетом и госкомпаниями распил и отмывание.

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