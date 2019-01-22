Мы все в шоке, но Боатенг в «Барсе». Зачем вообще?

Есть четыре версии.

Днем, когда появилась информация о возможном подписании Кевина-Принса Боатенга, реакция была неоднозначной: фанаты «Барселоны» удивились, все остальные кинулись строгать мемы. Все это актуально и сейчас: «Барса» уже объявила о переходе. Вероятно, не все даже сразу вспомнили, что это за игрок, ведь он уже давно не шумит

Напоминаем: Кевин-Принс Боатенг – брат Жерома Боатенга, и он поиграл в «Тоттенхэме», «Милане», дортмундской «Боруссии» и «Шальке» (по обе стороны рурского дерби, за что как-то удостоился нехорошей тирады от Юргена Клоппа). Со сборной Ганы участвовал в двух чемпионатах мира и едва не вышел с ней в полуфинал почти девять лет назад – помешала рука Суареса, кстати, уже одноклубника по «Барселоне».

Все это было раньше.

Какой он сейчас?

Боатенг – креативный игрок атаки, он может выйти на любой позиции под нападением или на месте форварда. У него хороший контроль мяча, приличный проникающий пас, неплохой удар. Он техничен – его часто бьют. При этом сам в отборе слабоват и часто фолит.

С момента ухода из «Милана» пару лет назад он сменил несколько малопримечательных клубов – «Лас-Пальмас», «Айнтрахт», «Сассуоло». Тем не менее в «Айнтрахте» он выиграл Кубок Германии, где в решающем матче с «Баварией» сделал голевой пас на Ребича.

В «Сассуоло» Боатенг играет центрфорварда. Команда располагается на скучном 12-м месте, зато выдает шоу чуть ли не в каждой игре. На счету Боатенга четыре гола, и все матчи, в которых он забивал, были веселыми: забил «Кальяри» – сыграли 2:2, отгрузил «Дженоа» – закончили 5:3, огорчил «Эмполи» – в итоге 3:1, досталось «Болонье» – и тут 2:2. Хотя половина голов – с пенальти.

Другая половина – рывок и реализованный выход один на один.

Или рывок на прострел.

При этом выдающейся статистики у него нет. По среднему количеству ударов Боатенг не входит даже в топ-30 Серии А, ключевые пасы раздавать особо не на кого (не на себя же самого как центрфорварда), поэтому там лишь скромные 1,2 за матч. Разве что по заработанным фолам входит в двадцатку, но есть и обратная сторона – чаще него в Италии фолят лишь девять футболистов. Впрочем, кому-то, как Сапате (который нарушает правила еще чаще), это не мешает быть в топе бомбардиров.

В Италии новый бомбардир, которого вы не знаете. Класс!

Боатенг записал рэп, боролся с расизмом, хотел в «Реал»

• В начале своей карьеры весил почти 100 кг и вел разгульный образ жизни, но вовремя одумался. Для футбола этого парня сохранил самый обожаемый тренер планеты: «Кто больше всего повлиял на меня? Это Юрген Клопп в «Дортмунде». На тот момент мне нужен был мотиватор, человек, который общался бы со мной, пусть даже и на повышенных тонах, как это делал бы отец. А он просто уничтожал меня. Вообще мне повезло», – вспоминал Боатенг.

• Однажды в твиттере напал на Суареса с Бускетсом по поводу симуляций, еще раз как-то восхитился Роналду. Но в дуэли Роналду-Месси ганец ставит на Лео, считая португальца примером для молодежи, а аргентинца – выходящим за рамки мира футболистом.

• Но еще в прошлом году в интервью немецкому Rheinische Post Боатенг заявил, что вполне мог бы играть за «Реал», но просто не трудился ради такой цели. Спросили и сейчас, но ганец не стал отвечать.

• Несколько лет назад девушка Боатенга пошутила, что футболист регулярно получает травму из-за частого секса, потому что не выдерживают мышцы, но в СМИ восприняли серьезно. Сам игрок потом заявил, что это чушь, иначе бы тогда после секса все были травмированы.

Удивительная подруга Кевина-Принса Боатенга

• Боатенг – известный борец с расизмом. Шесть лет назад он самовольно покинул поле в игре «Милана» против «Про Патрии» из-за расистских выкриков. Не так давно он возмутился инциденту с защитником «Наполи» Кулибали, которого также оскорбили на почве расизма в Серии А. «Футболу нужен свой Колин Каперник», – заявил Боатенг, намекая на случай в американском футболе, когда игрок отказался вставать во время гимна, протестуя против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам.

На этой неделе очень часто говорят про расизм. Даже Иньеста попал в скандал

• В августе 2018 года записал рэп-песню и снял клип. Хотя своим идолом считает Майкла Джексона.

Все круто, но зачем он «Барселоне»?

Ситуация в клубе такова: впереди у «Барселоны» колоссальный разрыв на три турнира. Классический центрфорвард только один: если что-то случится с Суаресом, придется менять игру. Пако – в «Боруссии», Эль Хаддади не тянет и поэтому продан в «Севилью».

Версия странная: Эрнесто Вальверде не слишком нужен звездный форвард, чтобы не слушать капризы остающегося в запасе топ-игрока, поэтому выбор проводился среди футболистов, которые по умениям неплохи, но потерпят и на скамейке. Кое-что тут не сходится – Боатенг уже не капризный подросток, но все еще своенравный парень. Интеллигентному Вальверде и так хватает Видаля с Дембеле.

Версия денежная: серьезные финансы будут потрачены на игрока на другую позицию, поэтому дублера Суаресу выбирали из умеренных вариантов, чтобы просто была опытная подмена. Можно же передвинуть Месси, а если не попрет у Принса – сменить 4-3-3, к примеру, на 4-4-2, как было в паре матчей.

Версия безумная: повторить тему с Паулиньо. Тогда тоже многие смеялись, что «Барса» берет парня, который не раскрылся в Европе и уже два года торчит в слабом китайском чемпионате, но Паулиньо не провалился и стал третьим бомбардиром команды в лиге. По характеристикам подходит – можно брать. Плюс бразильца покупали за 40 миллионов, и риск там был куда больше, чем эта аренда Боатенга.

Версия наиболее правдоподобная: ее можно собрать из трех предыдущих – и капризов на скамье не нужно, и деньги лучше приберечь для супертрансфера (Неймар?), и с Паулиньо однажды сложилось, и все было верно рассчитано. The Guardian пишет, что боссов «Барсы» привлекло умение Боатенга играть на позиции «ложной девятки». Еще один плюс, поскольку для тактического умельца Вальверде это будет приятным дополнением.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 января 2019 г.

«Барса, я иду», – объявил в интервью Боатенг. На пике он находился не в тот момент, когда выигрывал Серию А с «Миланом», не тогда, когда целовал Кубок Германии в форме «Айнтрахта» и не в момент разбега Асамоа Гьяна на 120-й минуте четвертьфинала ЧМ-2010. На пике он сейчас, поскольку перешел в сильнейшую команду в своей карьере и наверняка возьмет с ней какой-нибудь трофей. Боатенг вытащил себя со дна, перезагрузил карьеру, повзрослел и не переставал мечтать. Даже в 31 год можно попасть в «Барселону» прямиком из «Сассуоло».

Завтра Боатенг пожмет ту самую руку Суареса, которая разбила мечты о полуфинале и медали чемпионата мира. Может быть, теперь уругваец с подачи ганца забьет для Кевина-Принса важнейший гол в его жизни. Тогда одной безумно красивой историей в футболе станет больше.