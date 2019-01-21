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    «Барса», я иду». Кевин-Принс Боатенг подтвердил переход в «Барселону»

    Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг подтвердил свой переход в «Барселону».

    «Барса», я иду. Мне грустно покидать «Сассуоло», но это отличный шанс. Не спрашивайте меня о «Реале»... это только прошлое (ранее Боатенг заявлял о своей симпатии к мадридскому клубу – прим. ред.)!

    Я только хочу сосредоточиться на «Барселоне», и я надеюсь забить на «Бернабеу» в следующем Эль Класико», – цитирует 31-летнего хавбека Football Italia.

    • В этом сезоне Боатенг забил пять мячей и сделал две результативные передачи в 15 играх за «Сассуоло».

    Завтра Боатенг пройдет медосмотр в «Барселоне»

    Источник: Football Italia

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    21.01.2019 21:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 21 января 2019, 23:51

      какой-то бред

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 23:23

      Неужели возьмут?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 21 января 2019, 22:53

      У них там Видаль с банки не вылазит, нафиг им этот отработанный материал, который даже в Лас-Пальмасе не заиграл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 января 2019, 22:47

      нафиг он сдался...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 21 января 2019, 21:56

      Проститутка

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 21 января 2019, 21:50

      Лавочник

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +905

      VVadic 21 января 2019, 21:43

      Отсасуолился уже!

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 21 января 2019, 21:38

      А глорики орали: "утка".)))

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Shotlandets86 21 января 2019, 21:41

      Над ними тоже посмеёмся, когда он заиграет и забьётся :)

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > СуперПАВ9 21 января 2019, 22:50

      Ну так иди мимо. Внятного ждать ничего не приходится, всё равно.)))

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > СуперПАВ9 22 января 2019, 07:01

      Лол. Адрес написать? А то больно интересно как ты будешь пытаться это сделать, школотрон необразованный.)))

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