«Барса», я иду». Кевин-Принс Боатенг подтвердил переход в «Барселону»

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг подтвердил свой переход в «Барселону».

«Барса», я иду. Мне грустно покидать «Сассуоло», но это отличный шанс. Не спрашивайте меня о «Реале»... это только прошлое (ранее Боатенг заявлял о своей симпатии к мадридскому клубу – прим. ред.)!

Я только хочу сосредоточиться на «Барселоне», и я надеюсь забить на «Бернабеу» в следующем Эль Класико», – цитирует 31-летнего хавбека Football Italia.

В этом сезоне Боатенг забил пять мячей и сделал две результативные передачи в 15 играх за «Сассуоло».

Завтра Боатенг пройдет медосмотр в «Барселоне»