Sky Sport Italia: Кевин-Принс Боатенг попрощался с партнерами по «Сассуоло». Завтра он пройдет медосмотр для «Барселоны»

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время должен присоединиться к «Барселоне».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, сегодня во время обеда 31-летний футболист попрощался с партнерами по команде. Завтра он отправится на медосмотр для каталонцев.

«Барселона» арендует ганца до конца сезона за 2 миллиона евро с правом выкупа летом за 8 миллионов.