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    Sky Sport Italia: Кевин-Принс Боатенг попрощался с партнерами по «Сассуоло». Завтра он пройдет медосмотр для «Барселоны»

    Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время должен присоединиться к «Барселоне».

    Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, сегодня во время обеда 31-летний футболист попрощался с партнерами по команде. Завтра он отправится на медосмотр для каталонцев.

    «Барселона» арендует ганца до конца сезона за 2 миллиона евро с правом выкупа летом за 8 миллионов.

    • Боатенг перешел в «Сассуоло» из «Айнтрахта» в июле 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за итальянский клуб 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    21.01.2019 18:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 21 января 2019, 20:17

      Я видел его в матче. в этом сезоне сассуоло хорош и кевин его тащит тоже..но нафига он барсе? даже для лавки мега сомнительный трансфер. на год? ему 32 года скоро! что забред? не понимаю

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 января 2019, 20:05

      опять барса сомнительный трансфер собирается осуществить...

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > 84aivengo 21 января 2019, 21:25

      а кто был раньше по-вашему, если опять?

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Cules2013 21 января 2019, 22:08

      андре гомеш,малком,мина,вермален(вечный балласт) и другие...

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > 84aivengo 21 января 2019, 22:43

      Вермален часто травмируется, риск не оправдался, но игрок неплохой для лавки.
      Мина - его продали вполовину дороже, чем купили. Так что, всё ок.
      Малком - рано делать выводы, полсезона только прошло.
      Гомеш - это да, непонятно зачем именно он нужен был, как Сонг в своё время.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 января 2019, 19:58

      хотите сказать, это правда?) надеюсь, что нет) Тогда уж лучше наигрывать молодняк из Барсы Б. Второго Паулиньо из него не выйдет, не верю в это.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 21 января 2019, 19:35

      Угарно будет, что если в Барсу перейдет его брат из Баварии, а не он сам и в это верится куда больше, раз с защитниками у испанцев беда

      2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 21 января 2019, 19:13

      Больше двух месяцев до 1 апреля вроде...

      3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 21 января 2019, 19:00

      Нормусь, поржу с глориков Барсы, которые не верили Ди Марцо.)))

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Shotlandets86 21 января 2019, 19:21

      ржу над теми кто считает динамо и челси футбольными клубами.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 21 января 2019, 19:31

      Ну у тебя рак мозга диагностирован давно, инвалидам можно.)))

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > dinar7777dinar 21 января 2019, 20:16

      С помни 2012 год, или в ютубе забей

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Shotlandets86 21 января 2019, 21:57

      дебилушка членси и динамо это не клубы а фуфло жалкое как и ты !

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 21 января 2019, 22:52

      Да не бомби ты, болезный, приложи огнетушитель к месту извержения.)))

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      Рейтинг: +585

      tilvan 21 января 2019, 18:54

      шта?

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