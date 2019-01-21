Sky Sport Italia: Кевин-Принс Боатенг попрощался с партнерами по «Сассуоло». Завтра он пройдет медосмотр для «Барселоны»

Я видел его в матче. в этом сезоне сассуоло хорош и кевин его тащит тоже..но нафига он барсе? даже для лавки мега сомнительный трансфер. на год? ему 32 года скоро! что забред? не понимаю
Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время должен присоединиться к «Барселоне».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, сегодня во время обеда 31-летний футболист попрощался с партнерами по команде. Завтра он отправится на медосмотр для каталонцев.
«Барселона» арендует ганца до конца сезона за 2 миллиона евро с правом выкупа летом за 8 миллионов.
- Боатенг перешел в «Сассуоло» из «Айнтрахта» в июле 2018 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за итальянский клуб 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.