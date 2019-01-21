Ди Марцио: Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в «Барселону»

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг должен перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По его информации, каталонский клуб видит в 31-летнем футболисте возможность усиления атаки.

Сине-гранатовые уже достигли договоренности об аренде ганца с правом выкупа за восемь миллионов евро.