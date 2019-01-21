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    Ди Марцио: Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в «Барселону»

    Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг должен перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

    По его информации, каталонский клуб видит в 31-летнем футболисте возможность усиления атаки.

    Сине-гранатовые уже достигли договоренности об аренде ганца с правом выкупа за восемь миллионов евро.

    • Боатенг перешел в «Сассуоло» из «Айнтрахта» в июле 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за итальянский клуб 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    21.01.2019 15:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 января 2019, 17:29

      что за дичь? утятина дешевая !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      99-й 21 января 2019, 17:02

      Хоть бы утка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 января 2019, 15:37

      Это такой же бред, как Пепе в Барсе. Как вообще такое может кому-то в голову взбрести? Боатенг как футболист закончился ещё пару лет назад. Да и тогда он Барсе не был нужен даже как лавочник.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Фанат Рубина 21 января 2019, 17:10

      в расцвете сил из Арсенала, а не на закате карьеры из Сассуоло.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 21 января 2019, 15:30

      Ххахахаахахха, хуже утки а еще не слышал, а Месси переходи в омский Иртыш тогда

      5
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 21 января 2019, 15:29

      Для глубины, на место ложной девятки, так как форварда не могут найти?

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