На этой неделе очень часто говорят про расизм. Даже Иньеста попал в скандал

Пока самая обсуждаемая тема года.

В матче «Интер» – «Наполи» болельщики хозяев скандировали расистские кричалки в адрес Калиду Кулибали. Этот случай получил множество реакций со всего мира.

Сначала УЕФА осудила фанатов за этот поступок. Чуть позже о ситуации высказался Лилиан Тюрам: «Расизм нужно искоренять любой ценой, потому что он чрезвычайно опасен, ведь он всегда приводит к насилию, всегда. Это риторика смерти». Поль Погба же поддержал Кулибали. Он вышел на матч с «Борнмутом» со специальной повязкой: «Скажи «нет» расизму в 2019-м».

text text text Публикация от text (@paulpogba) 30 Дек 2018 в 11:37 PST

Сейчас расизм – одна из самых резонансных тем в футболе. Разбираем несколько известных случаев, связанных с проявлением или борьбой с расизмом, в последнее время.

Даже Иньеста запостил не то фото

Андрес Иньеста праздновал рождество и запостил в твиттер очень неаккуратную фотографию. На ней семья Иньесты сидит в компании пяти аниматоров, у двоих лица выкрашены в черный цвет. Ситуация проста: фото связано с Праздником трех королей (по Библии: три царя, волхва, прибыли с дарами, чтобы поклониться новорожденному Иисусу). Говоря по другому: аниматоры просто нарядились в персонажей из Евангелие.

twit text — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 6 января 2019 г.

Некоторые болельщики писали в комментариях, что Андрес не сделал ничего особенного. Другая часть фанатов мгновенно обвинила Иньесту в расизме. Среди возмущенных был журналист BBC Radio 1 Extra Ник Брайт, который искренне не понимал, как в 2019-м люди могут размещать в социальных сетях фотографии с блэкфейсом.

Позиция Брайта и остальных возмущенных понятна: в XIX веке блэкфейс считался насмешкой средством насмешки над темнокожими.

Боатенг и Каперник

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг довольно часто говорит о расизме. В начале 2018-го он обвинил бренд «H&M» в расизме. На одном из рекламных плакатов был изображен темнокожий мальчик в толстовке с надписью: «Самая крутая обезьяна в джунглях».

twit text — Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) 8 января 2018 г.

Спустя месяц он сравнил расизм с малярией: «Не существует понятия «немного расистский». Не существует допустимых рамок расизма. Он совершенно неприемлем, где бы это ни происходило и в какой форме. Когда я играл за сборную Ганы, я научился бороться с малярией. Мне кажется, что у расизма и малярии много общего».

Случай Кулибали Боатенг прокомментировал еще жестче: «Игнорировать расизм – это большая проблема. Я бы хотел, чтобы в мире футбола появился свой Колин Каперник. Но когда я вернулся в Италию, понял, что ничего не изменилось. Просто вешать баннеры «Нет расизму» недостаточно. Нужно делать больше. Возможно, публичные кампании. Или уроки в школах».

Кажется, Боатенг просто хочет, чтобы в футболе появился какой-нибудь активист против расизма. Это как раз выдает цитата о Колине Капернике. Для справки: Каперник – бывший футболист «Сан-Франциско Форти Найернс», который активно выступал за права темнокожих игроков. Однажды Каперник отказался вставать во время исполнения американского гимна: так Каперник протестовал против жестокого обращения полиции по отношению к афроамериканцам.

Это’О и темнокожие тренеры

6 января на французском канале Canal+ вышел фильм бывшего полузащитника сборной Франции Оливье Дакур «Я не обезьяна». Главная тема – проблема расизма в футболе. Для съемок этого фильма Дакур пригласил Самюэль Умтити, Самюэль Это'О, Патрик Виейра и Марио Балотелли.

После премьеры фильма журналисты Sport.ES связались с Это’О, и тот выдал целый монолог про неуважение к темнокожим тренерам. «Я побеждал в Европе в качестве игрока и должен делать это в качестве тренера. Некоторые темнокожие футболисты не становятся тренерами, но, конечно, многие поступают иначе. Африканские тренеры есть, но проблема заключается в том, что по отношению к ним нет того доверия, которое оказывается другим. Темнокожим специалистам не доверяют, нас рассматривают как людей второго сорта», – сказал Это’О.

Это’О тоже любит поговорить о расизме. Он признавался, что в Западной Европе болельщики часто скандируют расистские кричалки. В России же он не сталкивался с этой проблемой. Любопытно, что в его бывшего одноклубника по «Анжи» Роберто Карлоса в 2011-м в конце матча с «Крыльями» полетел банан.

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