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    В мире до сих пор никто не умеет так обороняться, как Симеоне. Его «Атлетико» – феномен


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    Голосов: 1
    Сегодня, 19:20
    Когда парковать автобус ни разу не стыдно.

    В 17 туре чемпионата Испании «Атлетико» минимально обыграл «Эспаньол», забрал дежурные три очка и остался главным преследователем «Барселоны», от которой сейчас находится на расстоянии всего одной победы. При этом зрелищность до сих пор – совсем не про Симеоне.

    Победа 1:0 стала для Симеоне 50-й в Примере на месте главного тренера «Атлетико». Первые 1:0 были в январе 2012-го, когда единственного гола Година хватило, чтобы выиграть у «Осасуны». Всего шесть тренеров в испанском футболе побеждали 1:0 чаще Симеоне, но именно у аргентинца самый высокий процент таких побед в карьере – 21,3%. Фактически каждый пятый матч «Атлетико» выигрывает 1:0.

    При этом «Атлетико» в статистических таблицах смотрится парадоксально: по точности пасов – восьмые, по ударам – 14-е, в створ реже в Испании вообще бьют лишь три команды. 11-е место по проценту владения мячом, который не дотягивает даже до 50%. Впрочем, десятки раз игравший против него Хави знает ответ: «Я наблюдал за ним у бровки: Чоло счастлив, когда его команда не владеет мячом».

    Симеоне отработал уже полных семь лет в клубе, но строить оборону не разучился – это и есть основное его оружие. В 2018 году в топ-5 европейских чемпионатах лишь «Ювентус» чаще играл на ноль. И то отрыв смешной – всего один матч. Присутствие «Ливерпуля» в четверке тоже выглядит удивительно, но мадридский клуб, в отличие от английского, не тратил 140 миллионов евро на защитника и вратаря.

    Почему все это до сих пор работает? Мнение Диего Година:

    «Наш тренер живет интересами клуба с увлеченностью и страстью, ее он и передает команде. Вот и весь секрет. Не надо забывать о том естественном уважении, которое он вызывает у всех как тренер. «Атлетико» регулярно интегрирует в свой состав качественных игроков и делает это успешно. А эта интеграция создает в команде здоровую конкуренцию».

    В «Атлетико» Симеоне успешно обороняются даже главные звезды клуба. К примеру, Гризманн. Вот его слова:

    «Он научил меня этому, за что всегда буду ему благодарен. Я привыкал полгода к манере обороны «Атлетико», но сейчас обожаю это делать. Даже в сборной меня просят заниматься этим меньше».

    Это же что нужно сделать, чтоб чистый форвард так восторгался отработкой в обороне?

    «Если я вижу лужу грязи, то прыгаю в нее. Работа – это все. Хорошие игроки не делают команды лучше, их делают лучше игроки, которые хотят побеждать», – уверен Симеоне. Как раз в те годы, когда сборная Испании выигрывала три международных турнира подряд, а «Барселона» лупила всех при Гвардиоле, он появился, чтобы найти противоядие тому стилю, с которым испанцам завоевывали мир. Они играли в короткий пас, и тут появился Симеоне с жестким, оборонительным, контратакующим футболом. Через полгода он выиграл еврокубок, через полтора – испанский Кубок, а через 2,5 – чемпионат Испании. До Лиги чемпионов в тот раз не хватило трех минут.

    «Чтобы защищаться 80 минут, нужны яйца», – объяснял Симеоне после убойного полуфинала Лиги Европы в гостях у «Арсенала», где мадридцы выдержали невероятное давление. В этом суть философии Симеоне: обороняться не позорно, а круто. Потому что это про дисциплину, характер и огромный уровень игрового интеллекта.

    Вот ключевые вещи про оборонительную стратегию Симеоне:

    а) его защитники располагаются очень компактно.
    б) правильное расположение важнее точных пасов: у «Атлетико» в этом сезоне всего 80% сделанных передач (это сильно многих команд), зато меньше всего пропущенных голов.
    в) Симеоне держит один и тот же костяк максимально долгое время: так лучше для сыгранности и понимания его идей. Смотрите: Годин в клубе уже восемь лет, Фелипе Луис тоже восемь (минус сезон, когда он неудачно пробовался в «Челси»), Савич – четыре года, Сауль и Коке – вообще воспитанники, которые появились во взрослой команде более-менее одновременно с приходом Симеоне.

    Кстати, в шести последних сезонах Примеры «Атлетико» пять раз пропускал меньше всех.

    «Атлетико» – уникальный случай для современной истории футбола, где корпорации топ-клубов давно поделили мир на сферы влияния и не дают никому войти в их число дольше, чем на один-два сезона. Все благодаря расчетливой тактике Симеоне. Оказывается, футбол бывает интересным и таким.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии7
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      Рейтинг: -2620

      gosproektikabinet 55 минут назад

      ладно наши нищие играют в автобус ибо не взять очков по-другому, но здесь такая звездная атака и такая философия, и ведь все равно в ключевых матчах она ничего не приносит, чемпионами лишь один раз были, в лч тоже лузеры вечные, лишь реалу противников помогают выбивать, ле брали несколько раз но ее моур с более дырявой обороной взял, юве тоже не нравится из-за этого, вряд ли роналду там выиграет что-то на мировой арене.

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      Рейтинг: +23677

      Project Бабангида > gosproektikabinet 52 минуты назад

      мир должен быть только розового цвета.... и никаких оттенков... это неправильно... серый цвет вообще надо отменить как природное явление...

      так мой друг?

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      Рейтинг: +1584

      diadushka 1 час назад

      автор этой статьи - явный болельщик атлетико, ведь для всех остальных любителей футбола, не болеющих за атлетико, их игра - сплошной антифутбол, гнилая грязная манера игры и скучное зрелище!

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      Рейтинг: +23677

      Project Бабангида > diadushka 1 час назад

      кому то нравятся хомячки, а кому то крокодилы.... мне Симеоне с его Атлетико гораздо интересней "пузатых" барселон и реалов

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      Рейтинг: +1584

      diadushka > Project Бабангида 1 час назад

      Ты их болельщик видимо, поэтому и нравится! Но не обязательно быть болельщиком Барсы или Реала, чтобы ненавидеть атлетико) Даже нейтральному любителю футбола наврядле понравится может! Представь, сидишь дома с баночкой пива включаешь телик посмотреть футбол и смотришь как атлетико на контратаке забил 1 гол и все 11 игроков закрылись в своей штрафной) все предсказуемо и однообразно........

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      Рейтинг: +1584

      diadushka > diadushka 1 час назад

      ладно когда против топов играют! а например со всякой Жироной или Леганесом тоже самое)))

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      Рейтинг: +23677

      Project Бабангида > diadushka 58 минут назад

      я бы мог разъяснить тебе свои позиции но боюсь что это дело не благодарное. у меня свой взгляд на футбол .... да и на жизнь наверно мы по разному смотрим... оставайся при своих, а я своих не брошу и не предам ...

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