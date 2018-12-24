Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • В мире до сих пор никто не умеет так обороняться, как Симеоне. Его «Атлетико» – феномен

В мире до сих пор никто не умеет так обороняться, как Симеоне. Его «Атлетико» – феномен

В 17 туре чемпионата Испании «Атлетико» минимально обыграл «Эспаньол», забрал дежурные три очка и остался главным преследователем «Барселоны», от которой сейчас находится на расстоянии всего одной победы. При этом зрелищность до сих пор – совсем не про Симеоне.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Победа 1:0 стала для Симеоне 50-й в Примере на месте главного тренера «Атлетико». Первые 1:0 были в январе 2012-го, когда единственного гола Година хватило, чтобы выиграть у «Осасуны». Всего шесть тренеров в испанском футболе побеждали 1:0 чаще Симеоне, но именно у аргентинца самый высокий процент таких побед в карьере – 21,3%. Фактически каждый пятый матч «Атлетико» выигрывает 1:0.

При этом «Атлетико» в статистических таблицах смотрится парадоксально: по точности пасов – восьмые, по ударам – 14-е, в створ реже в Испании вообще бьют лишь три команды. 11-е место по проценту владения мячом, который не дотягивает даже до 50%. Впрочем, десятки раз игравший против него Хави знает ответ: «Я наблюдал за ним у бровки: Чоло счастлив, когда его команда не владеет мячом».

Симеоне отработал уже полных семь лет в клубе, но строить оборону не разучился – это и есть основное его оружие. В 2018 году в топ-5 европейских чемпионатах лишь «Ювентус» чаще играл на ноль. И то отрыв смешной – всего один матч. Присутствие «Ливерпуля» в четверке тоже выглядит удивительно, но мадридский клуб, в отличие от английского, не тратил 140 миллионов евро на защитника и вратаря.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Почему все это до сих пор работает? Мнение Диего Година:

«Наш тренер живет интересами клуба с увлеченностью и страстью, ее он и передает команде. Вот и весь секрет. Не надо забывать о том естественном уважении, которое он вызывает у всех как тренер. «Атлетико» регулярно интегрирует в свой состав качественных игроков и делает это успешно. А эта интеграция создает в команде здоровую конкуренцию».

В «Атлетико» Симеоне успешно обороняются даже главные звезды клуба. К примеру, Гризманн. Вот его слова:

«Он научил меня этому, за что всегда буду ему благодарен. Я привыкал полгода к манере обороны «Атлетико», но сейчас обожаю это делать. Даже в сборной меня просят заниматься этим меньше».

Это же что нужно сделать, чтоб чистый форвард так восторгался отработкой в обороне?

«Если я вижу лужу грязи, то прыгаю в нее. Работа – это все. Хорошие игроки не делают команды лучше, их делают лучше игроки, которые хотят побеждать», – уверен Симеоне. Как раз в те годы, когда сборная Испании выигрывала три международных турнира подряд, а «Барселона» лупила всех при Гвардиоле, он появился, чтобы найти противоядие тому стилю, с которым испанцам завоевывали мир. Они играли в короткий пас, и тут появился Симеоне с жестким, оборонительным, контратакующим футболом. Через полгода он выиграл еврокубок, через полтора – испанский Кубок, а через 2,5 – чемпионат Испании. До Лиги чемпионов в тот раз не хватило трех минут.

«Чтобы защищаться 80 минут, нужны яйца», – объяснял Симеоне после убойного полуфинала Лиги Европы в гостях у «Арсенала», где мадридцы выдержали невероятное давление. В этом суть философии Симеоне: обороняться не позорно, а круто. Потому что это про дисциплину, характер и огромный уровень игрового интеллекта.

Вот ключевые вещи про оборонительную стратегию Симеоне:

а) его защитники располагаются очень компактно.
б) правильное расположение важнее точных пасов: у «Атлетико» в этом сезоне всего 80% сделанных передач (это сильно многих команд), зато меньше всего пропущенных голов.
в) Симеоне держит один и тот же костяк максимально долгое время: так лучше для сыгранности и понимания его идей. Смотрите: Годин в клубе уже восемь лет, Фелипе Луис тоже восемь (минус сезон, когда он неудачно пробовался в «Челси»), Савич – четыре года, Сауль и Коке – вообще воспитанники, которые появились во взрослой команде более-менее одновременно с приходом Симеоне.

Кстати, в шести последних сезонах Примеры «Атлетико» пять раз пропускал меньше всех.

«Атлетико» – уникальный случай для современной истории футбола, где корпорации топ-клубов давно поделили мир на сферы влияния и не дают никому войти в их число дольше, чем на один-два сезона. Все благодаря расчетливой тактике Симеоне. Оказывается, футбол бывает интересным и таким.

Испания. Примера Испания Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
diadushka
1545669206
автор этой статьи - явный болельщик атлетико, ведь для всех остальных любителей футбола, не болеющих за атлетико, их игра - сплошной антифутбол, гнилая грязная манера игры и скучное зрелище!
Ответить
mihail200606
1545674620
сборная России тоже в автобус умеет играть)))
Ответить
Grishkov_S
1545677192
Бердыев умеет)
Ответить
тщмек 19
1545729043
Зрелищность - это довольно расплывчатый критерий. Толпе подавай крупный счет, эстетам - финты и распасовочку с забеганиями и стеночками, а тем, кто чувствует нерв футбола, нужно что-то новое, и Симеоне - последнее, что дал футбол из нового.
Ответить
Рафаел 11
1545760294
Пусть станут чемпионами планеты Марс, если зрелищность не для них, а зрители это четвертое!!!!!
Ответить
kbbros
1545854150
когда команда отчаянно отбивается от соперника выше классом - в этом тоже своя красота.напряжение сумасшедшее.как образец - 2 игры греции с португалией на евро-2004,когда они стали чемпионами.а вообще это лучшая тактика против сильного соперника и пример для команд ниже классом,например,рубина или бердыевского ростова.лучше 0:0,1:1,1:0,0:1,чем авоська в 5-8 мячей,как сборная с португалией,спартак с ливерпулем,или локо с атлетико...стыд и срам
Ответить
kbbros
1545855284
симеоне гений,профессор футбола.футбол маленькая война.взять оборону ленинграда,москвы,сталинград...это героизм,стойкость,отвага,можно только восхищаться.неплого бы командам слушать песни "ижорский батальон","от любани до мги"(об обороне ленинграда),"сибиряки"(об обороне москвы) и другие этого автора-исполнителя,а также "небо славян" алисы,особенно перед самим матчем себя настраивать на боевой лад.ещё прекрасен "егерский марш",да и многие другие марши,например,"марш авиаторов"
Ответить
kbbros
1545855732
короче,если броню не пробивает снаряд - что в этом плохого?пусть топы почешут репу,как эту броню пробить.да жёсткому футболу,не переходя грань,после чего удаления.пример гацкан,кудряшов и другие
Ответить
kbbros
1545856069
а бердыев уже бил атлетико после ожесточённой борьбы в плей офф 2:1.настоящий,не липовый тренер,профессор футбола
Ответить
hovikh
1546554156
Симеоне, конечно, добивается результата, но 1-0. Я его не осуждаю, но я уже не смотрю их игры, футбол должен быть, в моем понимании, несколько другой, например как Ливерпуль Клоппа или Барса.
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
8
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
2
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
4
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
2
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
1
Все новости
Все новости
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
1
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
10:46
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
09:36
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
08:30
1
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
Вчера, 22:00
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
Вчера, 13:48
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
Вчера, 09:48
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
Вчера, 09:09
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
1 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+