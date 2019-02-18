Daily Mail: «Челси» может уволить Сарри на этой неделе

Судьба главного тренера «Челси» Маурицио Сарри решится на этой неделе.

Специалист может быть уволен, если вылетит из одного из трех кубковых турниров. Определяющими для итальянца станут сегодняшняя игра против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии, ответная встреча с «Мальме» в 1/16 финала Лиги Европы в четверг [в первой игре лондонцы на выезде победили со счетом 2:1] и воскресный финал Кубка лиги с «Манчестер Сити».

У футболистов команды уже появилось ощущение, что Сарри могут уволить, если синие не выиграют хотя бы один из этих матчей.

Решение о будущем тренера примут владелец «Челси» Роман Абрамович и директор клуба Марина Грановская.

В последних четырех играх АПЛ лондонцы потерпели три поражения. Кроме того, игроки считают тренировки Сарри однообразными. Также они разочарованы, что занятия проводятся в ранее послеобеденное время, из-за чего некоторые футболисты больше не могут проводить время со своими семьями.

После первого проигрыша в сезоне «Тоттенхэму» [в ноябре] Сарри пригласила игроков на отдельные встречи. А после поражения от «Борнмута» (0:2) в 24-м туре он запер команду в раздевалке на 50 минут, и даже спрашивал игроков, как он может исправить положение.