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    Daily Mail: «Челси» может уволить Сарри на этой неделе

    Судьба главного тренера «Челси» Маурицио Сарри решится на этой неделе.

    Специалист может быть уволен, если вылетит из одного из трех кубковых турниров. Определяющими для итальянца станут сегодняшняя игра против «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии, ответная встреча с «Мальме» в 1/16 финала Лиги Европы в четверг [в первой игре лондонцы на выезде победили со счетом 2:1] и воскресный финал Кубка лиги с «Манчестер Сити».

    У футболистов команды уже появилось ощущение, что Сарри могут уволить, если синие не выиграют хотя бы один из этих матчей.

    Решение о будущем тренера примут владелец «Челси» Роман Абрамович и директор клуба Марина Грановская.

    В последних четырех играх АПЛ лондонцы потерпели три поражения. Кроме того, игроки считают тренировки Сарри однообразными. Также они разочарованы, что занятия проводятся в ранее послеобеденное время, из-за чего некоторые футболисты больше не могут проводить время со своими семьями.

    После первого проигрыша в сезоне «Тоттенхэму» [в ноябре] Сарри пригласила игроков на отдельные встречи. А после поражения от «Борнмута» (0:2) в 24-м туре он запер команду в раздевалке на 50 минут, и даже спрашивал игроков, как он может исправить положение.

    Источник: Daily Mail

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    18.02.2019 17:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 18 февраля 2019, 21:37

      а помнится его чуть ли не в спасители записали, что мол маурицио единственный тренер, ТОП-тренер который приведет команду к ожидаемому успеху. так много шумихи подняли, а в конце концов получили кукиш. ничего не имею против гендерного равноправия, но какого, извините за выражение, хера женщина управляет мужской командой и отвечает за все. прежде чем увольнять бедного итальянца гнать в шею плохого руководителя в первую очередь

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 18 февраля 2019, 20:10

      Не знал что футболисты челси нежные бабы

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 18 февраля 2019, 19:58

      Лучше увольте Азара. И атмосфера появится, и другим неповадно будет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 18 февраля 2019, 19:11

      Как скажет госпожа Грановская, так и будет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 18 февраля 2019, 18:53

      Оооо, ждём снова 6:0 от сити)

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 18 февраля 2019, 18:40

      Как великий маршал Жуков сказал,часто менять руководство в боях, приводит к дистабилнось тактики в армии,так что Челси в таком дермовый положение

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 февраля 2019, 18:26

      Атмосфера в команде нездоровая уже не первый год - не надо сваливать всех собак на Сарри, который в клубе первый сезон. В то же время, я ещё почти что год назад говорил, что Сарри ни одного трофея не взял за свою тренерскую карьеру - не айс достижение для тренера, которого считают топ и ждут каких-то свершений. Был уверен, что он ничего не выиграет с Челси. Ну, вот оно так и есть.

      3
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 18 февраля 2019, 18:07

      И вернут моуриньо)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 18 февраля 2019, 18:05

      Да, отсутствие взаимопонимания между какими-либо сторонами всегда приводит к краху.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 17:52

      В этом не будет ничего удивительного.

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