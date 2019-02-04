«Лучшая стажировка футболиста за последние 15 лет». 14-летний россиянин впечатлил «МЮ», с игроком общался Сульшер

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как прошла вторая стажировка россиянина Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед». 14-летний нападающий отправился в Англию 20 января и пробыл там две недели.

– Все прошло нормально. Сережа две недели стажировался в «Манчестер Юнайтед» с командой 2004 года рождения. Пару раз занимался с ребятами на год-полтора старше. В одном турнире забил пять мячей. Он нравится клубу, а клуб – ему.

– Тренеры академии хвалили его?

– «Манчестер» считает, что это лучшая стажировка футболиста за последние 15 лет. За это время к ним приезжало много игроков со всего мира, но именно два года Сережиной стажировки – лучшие. Это нам сказал руководитель академии клуба.

– Это серьезные слова...

– Они на столько заинтересованы, что привели к нам главного тренера основной команды Сульшера и своего воспитанника Лингарда. С тренером мы в основном общались на тему академии «Чертаново»: о том, что свои футболисты играют во второй по силе профессиональной лиге и что такого нет не только в России, но и в Европе. Сульшер отметил, что такая история очень важна для нашей страны.

– О Сергее говорили?

– Тренер не видел его на тренировках и только слышал о нем со стороны. Пожелал Сереже удачи и вырасти в хорошего российского футболиста. Также встретили Зинченко из «Манчестер Сити». Вместе поужинали, он на основе собственного жизненного опыта дал Сереже несколько советов.

– Чем же он так зацепил «МЮ»?

– Он очень забивной, быстро на скорости работает с мячом, очень техничный, владеет двумя ногами и очень ярок. Не только те, кто работают с ним в России, но и люди из Европы говорят, что они мало встречали таких талантливых ребят на своем пути. В том числе и в «МЮ».

– Возможно ли подписание предварительного контракта с манчестерским клубом?

– Думаю, что клуб может сделать какое-то предложение, чтобы застолбить за собой право выкупа игрока. Но пока в этом не уверен. Не знаю, когда это произойдет и какого рода будет предложение. Мне кажется, оно как раз будет связано с возможностью гарантированного подписания контракта по достижению 18 лет, чтобы его не перехватили конкуренты.

Вообще уже есть ажиотаж, который мне не очень нравится. Сереже всего 14 лет, и никто не знает, что будет с ним в 18. Мы хотим, чтобы он тренировался более спокойно. Наша задача в «Чертаново» и юношеских сборных России состоит в том, чтобы он не остался очередным молодым футболистом вечно «подающим надежды».

– Когда будет следующая стажировка?

– К сожалению, английские законы не позволяют Сергею находиться на стажировке больше двух недель. Но в следующем году он однозначно поедет еще раз, если ничего не произойдет. Пока что у нас есть это в планах.