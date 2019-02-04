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    «Лучшая стажировка футболиста за последние 15 лет». 14-летний россиянин впечатлил «МЮ», с игроком общался Сульшер

    Директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как прошла вторая стажировка россиянина Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед». 14-летний нападающий отправился в Англию 20 января и пробыл там две недели.

    – Все прошло нормально. Сережа две недели стажировался в «Манчестер Юнайтед» с командой 2004 года рождения. Пару раз занимался с ребятами на год-полтора старше. В одном турнире забил пять мячей. Он нравится клубу, а клуб – ему.

    – Тренеры академии хвалили его?

    – «Манчестер» считает, что это лучшая стажировка футболиста за последние 15 лет. За это время к ним приезжало много игроков со всего мира, но именно два года Сережиной стажировки – лучшие. Это нам сказал руководитель академии клуба.

    – Это серьезные слова...

    – Они на столько заинтересованы, что привели к нам главного тренера основной команды Сульшера и своего воспитанника Лингарда. С тренером мы в основном общались на тему академии «Чертаново»: о том, что свои футболисты играют во второй по силе профессиональной лиге и что такого нет не только в России, но и в Европе. Сульшер отметил, что такая история очень важна для нашей страны.

    – О Сергее говорили?

    – Тренер не видел его на тренировках и только слышал о нем со стороны. Пожелал Сереже удачи и вырасти в хорошего российского футболиста. Также встретили Зинченко из «Манчестер Сити». Вместе поужинали, он на основе собственного жизненного опыта дал Сереже несколько советов.

    – Чем же он так зацепил «МЮ»?

    – Он очень забивной, быстро на скорости работает с мячом, очень техничный, владеет двумя ногами и очень ярок. Не только те, кто работают с ним в России, но и люди из Европы говорят, что они мало встречали таких талантливых ребят на своем пути. В том числе и в «МЮ».

    – Возможно ли подписание предварительного контракта с манчестерским клубом?

    – Думаю, что клуб может сделать какое-то предложение, чтобы застолбить за собой право выкупа игрока. Но пока в этом не уверен. Не знаю, когда это произойдет и какого рода будет предложение. Мне кажется, оно как раз будет связано с возможностью гарантированного подписания контракта по достижению 18 лет, чтобы его не перехватили конкуренты.

    Вообще уже есть ажиотаж, который мне не очень нравится. Сереже всего 14 лет, и никто не знает, что будет с ним в 18. Мы хотим, чтобы он тренировался более спокойно. Наша задача в «Чертаново» и юношеских сборных России состоит в том, чтобы он не остался очередным молодым футболистом вечно «подающим надежды».

    – Когда будет следующая стажировка?

    – К сожалению, английские законы не позволяют Сергею находиться на стажировке больше двух недель. Но в следующем году он однозначно поедет еще раз, если ничего не произойдет. Пока что у нас есть это в планах.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Sportbox

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    04.02.2019 10:23
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 февраля 2019, 21:29

      красава, пацан, тащи и дальше. удачи закрепиться где-нибудь в Европе

      не сиди дома до 30 лет

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 февраля 2019, 01:15

      Всем таким молодым талантам, нужно насильно вешать в комнате плакаты Эдегора и Мастура... Чтобы был пример как не нужно делать. И нам нужно об этом парне забыть года так на 3 на 4, иначе вырастет у него только корона и понты (каким бы он толковые парнем сейчас не был). Мал ещё. Даже о Месси с Неймаром ничего не было слышно в 16 лет...

      0
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 4 февраля 2019, 19:01

      Очень хочется, чтобы этот вундеркинд стал сильнейшим футболистом в новой российской истории, потеснив с этого неофициального пьедестала Аршавина. Дерзай, парень!

      0
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 4 февраля 2019, 14:56

      Есть видео, где его стажируют?

      0
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      Рейтинг: +44

      Korolevskiy 4 февраля 2019, 14:52

      Было бы просто огонь, если бы он начал играть в большом футболе как можно раньше, лет с 16 уже в РПЛ/АПЛ, пускай вырастет не в Кокорина, а в ТОПового футболиста и хорошего человека! :)

      4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 февраля 2019, 14:45

      Продуктивность академии «Чертаново» поражает и радует!

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 февраля 2019, 14:42

      "именно два года Сережиной стажировки – лучшие" - цитата из статьи.
      "К сожалению, английские законы не позволяют Сергею находиться на стажировке больше двух недель" - тоже цитата из статьи.

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > vitvik 4 февраля 2019, 15:55

      Имеется ввиду, что он уже два года подряд ездит на стажировку по две недели.

      2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 4 февраля 2019, 13:21

      Самое главное, чтобы не променял любовь к футболу на любовь к баблу, бухлу, машинкам и бабам. В этом случае может стать мировой звездой футбола из России. Но это фантастика, сынок...) Сколько таких подающих надежды молоденьких свеженьких огурчиков загнивали в бочке с гнилыми солеными пропитыми огурцами. Главное не попасть в эту "бочку".

      4
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 4 февраля 2019, 13:08

      ...а есть видосы с его игрой?

      1
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      Рейтинг: +1902

      lek! 4 февраля 2019, 12:27

      Главное , что бы не остался очередной молодой надеждой , как обычно у нас бывает .

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