Мендеш собрал в одном клубе толпу португальцев и своих клиентов. Итог – это сенсация Англии

«Вулверхэмптон» – теневая империя одного агента.

UPD: Впервые этот текст вышел 11 февраля 2019 года. Сегодня «Вулверхэмптон» пробился в полуфинал Кубка Англии, обыграв «МЮ» (2:1).

Знаменитый португальский агент Жорже Мендеш – тот самый, что ведет дела Криштиану, Фалькао, Анхеля Ди Марии и многих других звезд – в 2013-м говорил: «Моя мечта связано с тем, чтобы моих клиентов и моих соотечественников было много в Премьер-лиге. Это положительно повлияет, как на уровень португальского футбола, так и на зрелищность АПЛ».

Спустя пять лет он исполнил мечту. Теперь «Вулверхэмптон» – маленькая португальская колония на Западе Англии. Симбиоз Мендеша и «Вулвз» идеален. С одной стороны, команда на 35% состоит из португальцев – Мендеш потирает руки и посмеивается в стиле мистера Бернса из «Симпсонов». С другой – «Вулверхэмптон» идет на седьмом месте – громадный плюс для команды команды, только что пробившейся из Чемпионшипа.

Как Мендеш начал сотрудничество с «Вулверхэмптоном»

В 2016 году китайская инвестиционная компания «Fosun» выкупила «Вулверхэмптон» всего за 45 миллионов фунтов и почти сразу же поменяла руководящий состав. Генеральным директором стал Лори Далримпл (ранее он занимал должность в «Fosun»), еще китайцы пригласили нового спортивного директора и организовали подобие трансферного совета. В «Ливерпуле» такая система есть, и в нее, помимо кучи скаутов и функционеров, входит Юрген Клопп. На трансферы «Вулверхэмптона» же с того моменты влияли только высшие боссы.

«Fosun» за два года поменяла три тренера: сначала Кенни Джекетта сменил Вальтер Дзенга, чуть позже вместо него пришел Пол Ламберт. Но в АПЛ «Вулверхэмптон» выходил уже с Нуно Эшпириту. Кстати, с Эшпириту китайцы решились на важное обновление: они ввели тренера в трансферный совет. Таким образом, все возможные сделки «Вулверхэмптона» получают одобрения и отказы непосредственно от Нуну.

У Жорже Мендеша не было специального договора с китайскими владельцами, он не подбирался к руководителям через какого-то своего клиента. Мендеш как бы всегда был рядом с командой. В 2016-м «Fosun» приобрела 20% акций агенства Мендеша. Руководитель компании Го Гуанчан хотел построить бизнес в футболе. Мендеш порекомендовал ему приобрести команду из Чемпионшипа, вложить в нее деньги и вывести наверх.

Изначально было несколько вариантов: «Блэкберн», «Уиган», «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла». Гуанчан больше привлек вариант с «Вулвз». Свой выбор он объяснял так: «Я видел, насколько сильно болельщике в Вулвергэпмтоне обожают футбол и свою команду. Меня это покорило. Я думал всего пару дней, а потом позвонил Мендешу, и мы начали планировать сделку».

Гуанчан организовал покупку «Вулверхэмптона» всего за пару недель. Мендешу же он позволил помогать руководству клуба с формированием состава.

Кого купил Мендеш

В 2017-м «Вулверхэмптон» настолько усилил состав, что было бы стыдно не выйти в АПЛ сразу: Рубен Невеш, Родерик Миранда, Элдер Кошта (все – клиенты Мендеша), Барри Дуглас и еще несколько малоизвестных игроков. Через год агент взял Руй Патрисио, Диого Жоту, Жоао Моутинью (дела всех трех ведет Мендеш), Адама Траоре, Вилли Болли и нескольких других футболистов для лавки. На данный момент в составе «Вулверхэмптона» числятся семь клиентов Мендеша. В основном они – лидеры команды:

• Рубен Невеш (23 матча, 3 гола, 2 голевые передачи). Главная деталь в центре поля команды, за ним присматривают «Ливерпуль» и «Челси».

• Жоао Моутинью (25 матчей, 1 гол, 7 голевых передач). Лучший ассистент команды, хотя перед началом сезона английская пресса предполагала, что 32-летний Моутинью будет сидеть на замене.

• Диого Жоту (20 матчей, 5 голов, 2 голевые передачи). Второй бомбардир команды (больше голов забил только Рауль Хименес. У него в активе 9 мячей).

• Руй Патрисио (25 матчей, 32 пропущенных гола). Основной кипер команды, который ни разу не уступил место в воротах опытному коллеге Джону Радди.

Кроме того, Мендеш так же управляет делами Нуну и его помощников: Руи Педро Силвы (ассистент), Хулио Фигероа (тренер), Руи Барбосы (тренер вратарей), Антонио Диаса (тренер по физподготовке).

Нуну помог Мендешу и китайцам сделать классную команду

Гуачан гордится Нуну Эшпириту: «Он – отличный тренер и, главное, работает по современным правилам. Нуну много времени уделяет тактике. Не раз замечал, что он подолгу остается на базе со своими помощниками».

Сам Эшпириту говорит, что в своей работе равняется на Маурицио Сарри, Пепа Гвардиолу и Карло Анчелотти. Нуну подчеркивает: он много читает о тактике и часто экспериментирует с расстановкой, рабочими приемами.

Главное качество Нуну – умение реагировать на события во время матчей. В ноябре «Вулвз» безнадежно горели «Тоттенхэму» со счетом 0:3. После третьего гола Нуну перестроился: привычная и любимая расстановка 3+4+3 сменилась дерзкой и сбалансированной 4+4+2. В результате за 10 минут «Вулверхэмптон» заработал два пенальти, правда, в таком динамичном поединке так и не смог дотянул даже до ничьи.

Рубен Невеш, главная звезда и лидер «Вулверхэмптона» хорошо отзывается о сотрудничестве с Нуну. «Нуну – отличный тренер. Я знаю, что могу рассказать ему о всех своих игровых проблемах и получить хороший совет. Думаю, положительный результат по ходу этого сезона АПЛ получен благодаря взаимоотношению между футболистами и тренерским штабом».

Сейчас «Вулверхэмптон» идет на седьмом месте таблицы АПЛ. В активе – победы над «Челси», «Тоттенхэмом», «Лестером» и «Эвертоном». Кажется, Нуну нашел правильный подход при формировании единой команды из такого разношерстного набора игроков.

Что здесь не так

Федерация футбола Англии запрещает случаи, когда агенты вплотную работают с клубами. Нам этом чуть было не проштрафился владелец «Лидса» Андреа Радриццани – ему прошлось продать 6% акций компании Жорже Мендеша, чтобы купить лондонскую команду.

Еще когда «Вулверхэмптон» покорял Чемпионшип, на это обращали внимание другие команды. «Миллуол», «Норвич», тот же «Лидс» неоднократно указывали ФА на нарушение правил со стороны «Вулвз». В ответ китайцы из «Fosun» отправляли в Федерацию объяснения: Мендеш никак не связан с клубом. Акциями на его агентство управляет лишь владелец «Вулверхэмптона», президент команды никак не связан с ней. А сам Мендеш не числится на какой-либо должности в клубе, он просто дает советы Гуачану по поводу развития команды. Это правила АПЛ точно не запрещает.

«Вулверхэмптон» – одна из самых успешных команд АПЛ в этом сезоне. Она идет на седьмой строчке, показывает стабильную игру, а в следующем года настроена минимум на попадание в еврокубковую зону. «Конечно, хочется побеждать всегда. Но это же АПЛ. Считаю, что 7-е место в этом году станет для нас большим достижением. Но в следующем сезоне мы должны показать более ради наших болельщиков», – говорит Нуну Эшпириту.

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