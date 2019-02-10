Ей было 102 года, она танцевала с Бобби Муром. Умерла старейшая фанатка «Вест Хэма»

Когда вся жизнь связана с одним клубом.

В «Вест Хэме» произошла трагедия: умерла самая знаменитая болельщица команды Мейбл Арнольд. Ей было 102 года, и она поддерживала «ВХ» с 1934-го.

Клуб уже опубликовал заявление: «Все в клубе опечалены новостями о смерти старейшего владельца клубного абонемента Мейбл Арнольд. Мейбл скончалась в 3 часа ночи в субботу, 9 февраля, всего за 2 месяца до своего 103-летия».

Война, свидание на стадионе

Мейбл Арнольд родилась в Лондоне 2 апреля 1916 года. В 1934 году она впервые сходила на домашний матч «Вест Хэма». Тогда на стадион ее привел ее будущий муж Ричард. Позже Мейбл рассказывала: «Мы познакомились с ним, и через неделю он пригласил меня на первое свидание. «Хочешь пойти на футбол», – спросил он меня. И я согласилась. Когда он привел меня на стадион, мне показалось, что он больше был похож на сарай. Тогда я думала, что это было худшим «да» в моей жизни. Как оказалось, нет – на эту арену я возвращалась снова и снова».

Так получилось, что семья Арнольдов была всю жизнь связана с «Вест Хэмом». Ее муж работал в клубе скаутом и тренером с 1958-го по 1981-й, до самой смерти. Сама же Мейбл работала «чайной леди» (девушкой, которая приносит чай в перерывах) на базе команды в Чедуэлл-Хит. Там же, кстати, состоялась ее первая встреча с легендой «ВХ» Бобби Муром. На тот момент ему было всего лишь 15, но ее уже поразила вежливость, с которой Мур обращался к сотрудникам команды.

Более знаменательная для Мейбл встреча с Муром состоялась в 1964-м, когда «Вест Хэм» обыграл «Престон» в финале Кубка Англии (3:2) и вся команда арендовала отель для празднования победы. «Все сотрудники собрались в этом отеле. Мы пили, танцевали, и в какой-то момент Бобби пригласил меня на танец. Ричард был не против. Боже, я танцевала с самим Бобби Муром – это была мечта всех девушек на той вечеринке. Правда, танцевал он не так классно, как играл в футбол».

Еще один знаменитый случай произошел с Мейбл во время войны. В 1944-м футбольные звезды Англии собрали деньги для матча регулярных войск на «Аптон Парк» (бывший домашний стадион «Вест Хэма»). Народ считал этот матч показухой и ненужным мероприятием. Когда журналисты нашли Мейбл и спросили, что она будет делать, если начнут летать ракеты, она ответила: «Ничего. Я останусь на месте. Это мой дом, где все вокруг меня знают и любят».

Мейбл поддерживала команду до смерти

После смерти мужа Мейбл ходила на домашние матчи «Вест Хэма» со своим сыном Грэмом. Последним игроком, который действительно привлекал ее на поле, был Диафра Сахо. Мейбл очень злилась, когда болельщики ругали его. «Моя мама показывала мне на парней, которые критиковали Сахо за нереализованные моменты. Она просила меня разобраться с ними», – смеялся Грэм Арнольд.

Свое столетие Мейбл отметила на «Аптон Парк». На последнем матче команды перед переездом на новый стадион болельщица участвовала в церемонии закрытия арены. Кроме того, со 101-м днем рождения ее лично поздравили футболисты клуба и Славен Билич.

twit text — West Ham United (@WestHamUtd) 9 февраля 2019 г.

В прощальном материале о Мейбл Арнольд на сайте «Вест Хэма» сказано: «Мейбл поддерживала команду до самой смерти. В последние годы у нее были большие проблемы со здоровьем, но это не мешало ей постоянно приезжать на стадион. Со временем с обычной трибуны она перешла в более комфортную ложу, но она все с той же страстью наблюдала за командой».

Заместитель генерального директора «Вест Хэма» Каррен Брэди сказал: «Жалко, что этот мир покидают лучшие люди. Мы очень горды, что Мейбл была с нами на протяжении 85 лет. Она была нашим вдохновением, Мейбл навсегда останется в сердцах болельщиков «Вест Хэма».

Кажется, в таких людях и живет дух футбола.