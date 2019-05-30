Давайте честно: этот финал ЛЕ – отстой

Второй тайм частично спас ситуацию.

У нас были большие ожидания от финала Лиги Европы из-за громкой вывески. Все-таки противостояние двух английских клубов с мощными составами и особенными тренерами. Но на деле, если бы не голы во втором тайме, всe было близко к провалу.

УЕФА накосячила в организации

Всего УЕФА выделила каждой команде по 6000 билетов (меньше десяти процентов от вместимости стадиона). «Челси» продал 2000 билетов, «Арсенал» – чуть больше, 3500. Клубы не реализовали больше половины выделенных квот. Уже тут запахло чем-то не тем.

Причина скудных продаж – цены на перелет в Азербайджан, слабая пропускная способность в аэропорту Баку и позднее начало игры (23:00 по местному времени). Плюс бакинцы взвинтили цены на съeмное жилье и номера отелей. На это жаловались фанаты обоих клубов.

Добавила негатива ситуация с Мхитаряном, который не полетел в Баку из-за политических конфликтов между его родной Арменией и Азербайджаном. Самое популярное и, как кажется, справедливое мнение по этой ситуации: зачем проводить финал в стране, у которой есть политические напряженности?

twit text — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) May 29, 2019

Мы писали, что отсутствие Мхитаряна сильно не скажется на игре «Арсенала». После сегодняшней игры мы уже соменваемся. Генрих действительно мог помочь команде в определeнный момент. И усилил бы «Арсенал» во втором тайме не 19-летний Уиллок, который в этом сезоне сыграл 64 минуты в АПЛ, а Мхитарян, игравший в большинстве матчей Лиги Европы.

Матч спасла результативность

В первом тайме всe было очень грустно. Казалось, что мы смотрим не финал еврокубка, а какую-то товарищескую игру, проходящую где-нибудь в Китае или Америке (при всeм уважении).

Камера была поднята слишком высоко. Для тактических гиков – это, безусловно, плюс. Но финал – это всегда больше про эмоции и лица. Футболистов же можно было распознать только по очертаниям, будто с одиннадцатого этажа пытаешься понять, кто из друзей бегает на футбольной коробке у тебя во дворе.

twit text — Daniel Kent (@DanielKent000) May 29, 2019

Одно из главных требований к любому современному стадиону – близкое расположение трибун к полю. Стадион в Баку отстаeт в этом плане от современности на десятки лет. Трибуны находятся так далеко от газона, что у немногочисленных английских фанатов будто и не было желания поддерживать свои команды. По телетрансляции болельщиков не было слышно совсем.

В первом тайме вся эта антуражная грусть усугублялась унылой игрой. Команды практически не атаковали, застревали в середине поля и нанесли всего два удара в створ. Если бы не сумасшедшая вторая половина и пять забитых мячей, об ужасной организации и тишине на трибунах говорили бы намного больше.

УЕФА уже получила свою дозу критики. Надеемся, в следующий раз там не допустят такого унылого по атмосфере финала.

Зато у Сарри сегодня особенный день:

Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул