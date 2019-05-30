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    Давайте честно: этот финал ЛЕ – отстой


    2.5
    Голосов: 33
    30.05.2019 01:25
    Второй тайм частично спас ситуацию.

    У нас были большие ожидания от финала Лиги Европы из-за громкой вывески. Все-таки противостояние двух английских клубов с мощными составами и особенными тренерами. Но на деле, если бы не голы во втором тайме, всe было близко к провалу.

    УЕФА накосячила в организации

    Всего УЕФА выделила каждой команде по 6000 билетов (меньше десяти процентов от вместимости стадиона). «Челси» продал 2000 билетов, «Арсенал» – чуть больше, 3500. Клубы не реализовали больше половины выделенных квот. Уже тут запахло чем-то не тем.

    Причина скудных продаж – цены на перелет в Азербайджан, слабая пропускная способность в аэропорту Баку и позднее начало игры (23:00 по местному времени). Плюс бакинцы взвинтили цены на съeмное жилье и номера отелей. На это жаловались фанаты обоих клубов.

    Добавила негатива ситуация с Мхитаряном, который не полетел в Баку из-за политических конфликтов между его родной Арменией и Азербайджаном. Самое популярное и, как кажется, справедливое мнение по этой ситуации: зачем проводить финал в стране, у которой есть политические напряженности?

    Мы писали, что отсутствие Мхитаряна сильно не скажется на игре «Арсенала». После сегодняшней игры мы уже соменваемся. Генрих действительно мог помочь команде в определeнный момент. И усилил бы «Арсенал» во втором тайме не 19-летний Уиллок, который в этом сезоне сыграл 64 минуты в АПЛ, а Мхитарян, игравший в большинстве матчей Лиги Европы.

    Матч спасла результативность

    В первом тайме всe было очень грустно. Казалось, что мы смотрим не финал еврокубка, а какую-то товарищескую игру, проходящую где-нибудь в Китае или Америке (при всeм уважении).

    Камера была поднята слишком высоко. Для тактических гиков – это, безусловно, плюс. Но финал – это всегда больше про эмоции и лица. Футболистов же можно было распознать только по очертаниям, будто с одиннадцатого этажа пытаешься понять, кто из друзей бегает на футбольной коробке у тебя во дворе.

    Одно из главных требований к любому современному стадиону – близкое расположение трибун к полю. Стадион в Баку отстаeт в этом плане от современности на десятки лет. Трибуны находятся так далеко от газона, что у немногочисленных английских фанатов будто и не было желания поддерживать свои команды. По телетрансляции болельщиков не было слышно совсем.

    В первом тайме вся эта антуражная грусть усугублялась унылой игрой. Команды практически не атаковали, застревали в середине поля и нанесли всего два удара в створ. Если бы не сумасшедшая вторая половина и пять забитых мячей, об ужасной организации и тишине на трибунах говорили бы намного больше.

    УЕФА уже получила свою дозу критики. Надеемся, в следующий раз там не допустят такого унылого по атмосфере финала.

    Зато у Сарри сегодня особенный день:

    Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 33
    Комментарии41
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      Рейтинг: +21

      mama1991 31 мая, 15:33

      смотреть футбол с небес это просто ужас.... динамики в таком случае вообще нет, футбол на столько медленный был от этого, впервые я смотрел финал играя в фифу мобайл параллельно

      1
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      Рейтинг: +1739

      diadushka 31 мая, 12:42

      Автор красава, уткнул носом азеров, которые кричали, что это будет лучший финал в истории ЛЕ)))
      Отметил самые важные моменты: Клубы не продали даже половины своих билетов, из-за высоких цен на перелет и проживание) Если англичане (одни из самых богатых стран) жалуются на высокие цены, то можно уже понять размах азерских аппетитов))) В итоге - полупустые трибуны и даже пустые сектора!
      На примере Мхитаряна многие болельщики поняли, что это страна-агрессор и поэтому не особо спешили туда поехать, даже на финал ЛЕ)
      Азеры, вы вваливаете столько денег во всякие проекты, неужели не могли иностранных специалистов позвать вам стадион построить? Сразу видно, что стадион тоже строили азеры, он - отстой!
      Надеюсь Чеферин скоро отправится следом за Платини и также будет отстранен от футбола за коррупцию, иначе не было ни одной веской причины проводить финал в баку, кроме как получение взятки

      0
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      Рейтинг: +145

      GrizzlyD 30 мая, 20:59

      шлак апл

      0
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      Рейтинг: +56

      Artemka444 30 мая, 19:21

      и салют забыли на награждении

      1
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      Рейтинг: +6002

      KLIM777 30 мая, 14:47

      наконец-то начались нормальные заголовки

      1
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      Рейтинг: +506

      VVadic 30 мая, 13:55

      Следующий финал нужно провести в Ереване

      3
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      Рейтинг: +1109

      Fin035 > VVadic 30 мая, 19:32

      )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +21

      mama1991 > VVadic 31 мая, 15:34

      были бы азеры в европейском футболе)))))

      0
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      Рейтинг: +1335

      Snek 30 мая, 13:54

      Игра норм была.
      Два косяка:
      1. Стадион в Баку
      2. Мхитарян

      1
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      Рейтинг: +3852

      Агасфер 30 мая, 13:14

      Праздник европейского футбола точно не удался,а "местечковый"-наверное. У нас ещё впереди "мировое событие " зимой,на носовом платке,именуемом "катаром верхних дыхательных путей".Деньги,деньги,деньги...и много политики,осуществляемой недалёкими и непредусмотрительными людьми.А мы ещё своих ругаем за то,что в РПЛ играют команды без средств к существованию и инфраструктуры.

      2
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      Рейтинг: +990

      zabvo9406 30 мая, 13:01

      Стадион у ё би ще!!!!

      4
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      Рейтинг: +28

      A.Conte 30 мая, 12:53

      Давайте честно: статья – отстой!

      6
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      Рейтинг: +532

      iron_Savior > A.Conte 23 часа назад

      (нет)

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