Мхитарян не едет на финал ЛЕ из-за политики. Если что, «Арсенал» сможет без него

Армения и Азербайджан ругаются больше ста лет.

Мхитарян точно не сыграет в финале Лиги Европы в Баку. Обычно граждане Армении не могут въезжать в Азербайджан, но МИД страны разрешил его приезд и предоставил гарантии безопасности. Но клуб выбрал не рисковать. «Мы изучили все варианты, чтобы Мики был частью команды, но после обсуждения этого с игроком и его семьей пришли к соглашению, что он не поедет с командой на финал», – сообщается на сайте «Арсенала».

twit text — Arsenal FC (@Arsenal) May 21, 2019

Ранее Мхитарян уже пропускал матчи в Азербайджане. Четыре года назад с «Боруссией» он не поехал на матч против «Габалы» в Лиге Европы. В этом сезоне пропустил игру с «Карабахом».

Почему страны ругаются?

Армяне и азербайджанцы конфликтуют уже больше ста лет. Всe из-за территории Нагорного Карабаха, которую они не могут поделить. Перед распадом СССР ситуация в тех местах обострилась, а в начале девяностых годов конфликт перерос в войну. В результате погибло несколько десятков тысяч человек. В мае 1994 страны подписали мирный договор, но Нагорный Карабах до сих пор остаeтся непризнанным государством. И хотя 99% проживающих там армяне, Азербайджан считает территорию частью своей страны.

Между странами нет дипломатических отношений. Конфликты и споры продолжаются, периодически ситуация снова обостряется. В последний раз вооружeнное столкновение между Арменией и Азербайджаном произошло в 2016 году.

Отношения между народами тоже напряжeнные. На территорию Азербайджана лицам, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности, въезд запрещeн. Мотивируется это невозможностью обеспечить их личную безопасность.

И несмотря на то, что футбольная федерация Азербайджана гарантирует Мхитаряну полную безопасность, тот всe равно опасается. Он сказал, что решение далось ему непросто. В инстаграме Генрих написал, что «ему больно пропустить эту игру».

Это потеря для «Арсенала»?

Пожалуй, нет. По ходу сезона Генрих был игроком ротации. Это подтверждает, что в Лиге Европы, где Эмери обычно выпускал полурезервный состав, Мхитарян сыграл 11 из 14 матчей. У Мхитаряна вместе с Озилом в принципе шаткая ситуация в системе Эмери. Оба не приспособлены к игре без мяча на должном уровне, обоих часто обвиняют в лени и мягкотелости. Тренер на протяжении всей карьеры подчeркивают, что в его команде каждый футболист должен уметь обороняться и играть без мяча на высоком уровне

Любимая позиция Мхитаряна – под нападающим в схеме 4-2-3-1. «Арсенал» так практически не играет. Если Мхитарян и выходит в центре, то в структуре с тремя центральными полузащитниками, каждый из которых должен давать оборонительный объем. Мхитарян часто появляется на флангах атаки, но и в этой роли у Эмери нужно много работать без мяча. Генриху пока это даeтся трудно.

В клубе достаточно атакующих игроков, которые смогут заменить Мхитаряна. Ивоби, Рэмзи, Ляказетт, Обамеянг, тот же Озил. Эмери – гибкий тренер, способный подстроиться под ситуацию. А здесь, кажется, даже подстраиваться не придeтся: Мхитарян – далеко не ключевой игрок команды.

Хотя сам Эмери говорил, что хотел бы, чтобы Генрих сыграл в финале: «Мы хотим сыграть в Баку вместе с Мхитаряном. Он проделал хорошую работу в последнем матче, и мы готовы сделать все возможное, чтобы он сыграл в финале Лиги Европы».

Что думают футбольные люди?

twit text — Василий Уткин (@radioutkin) May 21, 2019

twit text — Георгий Черданцев (@cherdantsev) May 21, 2019

Высказался и бывший вратарь сборной Армении и московского «Динамо» Роман Березовский: «Очень жаль. Это мог бы быть очередной финал Лиги Европы для Генриха, тем более он так удачно выступил в позапрошлом финале, в котором участвовал. Но политику смешивают с футболом, и мне кажется, это нехорошо. Не знаю, если есть вина УЕФА в этом. Гарантии даны, но тут вопрос касается его безопасности в этой стране. Поэтому руководство лондонского «Арсенала» пошло навстречу и решило, что так будет лучше».

twit text — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) May 21, 2019

twit text — Павел Занозин (@zanozin) May 21, 2019

Бывший спортивный журналист и знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров тоже прокомментировал решение Генриха: «Я считаю, что раздувать и педалировать эту тему излишне. Если «Арсенал» из-за этого проиграет, можно будет сказать: вот если бы у нас был этот игрок, мы бы выиграли. Но это не наша проблема, не проблема Баку и организаторов. Это решение клуба и самого футболиста. Пусть решают как хотят. Но да, подняли хайп на этой теме.

Понятно, что раньше он не приезжал. «Челси» – это не «Карабах», тогда они справились 3:0. Но «Арсенал» прекрасно знал, куда он хочет выйти. Чего сейчас-то поднимать эту тему? Я надеюсь, матч будет настолько интересным, что об этом никто не вспомнит. А если «Арсенал» выиграет – тем более».

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