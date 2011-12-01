Эмери рвется к четвертой победе в Лиге Европы. Кризиса у «Арсенала» нет

Пережили без истерик, близки к евротриумфу.

«Арсенал» легко укатал в четвертьфинале ЛЕ «Наполи», но с удовольствием включился в странную игру в АПЛ, где четыре претендента на топ-4 раздаривали очки. «Канониры» себя даже превзошли – в пяти матчах проиграли четырежды, да и кому – «Эвертону», «Кристал Пэласу», «Вулверхэмптону» и «Лестеру».

Десять пропущенных голов, и минус два очка от топ-4 за пару туров до конца. Первый сезон в «Арсенале» складывался для Унаи Эмери неплохо, но в концовке все вдруг обрушилось – перестали забивать, стали очень много пропускать.

Утешаться Эмери предстояло в своей любимой Лиге Европы, но соперник – «Валенсия», в которой Унаи успел заработать себе имя в начале десятилетия. Начало игры, казалось, усугубило кризис – пропущенный гол от Диакаби, да еще и дома. Но хорошо, что есть Ляказетт и Обамеянг – первый сделал дубль еще в первом тайме, второй – обеспечил комфортный перевес перед выездом – 3:1. Здесь еще ничего не закончено, но фаворит очевиден.

Он не нервничал

Взял вину на себя за поражение от «Вулверхэмптона», отведя огонь от игроков, оставался спокойным и после разгрома от «Лестера», призывал к терпению и рассуждал о перспективах. Опыт всей карьеры научил Эмери спокойнее относиться к неудачам. Если понадобится – там все выскажут (кроме российского этапа карьеры, где владелец команды откровенно струсил), а до тех пор надо верить в свои силы. Тем более что шанс попасть в ЛЧ есть как раз через Лигу Европы.

Через него не лезут наружу конфликты

Ситуация сложная, но и в команде тоже есть спокойствие. Многое говорилось об отношениях Эмери и Месута Озила, но немец перед игрой заверил: «У меня нет проблем с Эмери. Точно никаких проблем. В команде все знают, что внутри у нас все в порядке».

Если все действительно так, то у команды нет никакого кризиса. Просто полоса неудач.

В полуфиналах с ним тягаться бесполезно. Почти

Неудачный опыт все-таки был, в безумном полуфинале ЛЕ-2011/12 «Валенсия» Эмери уступила 2:4 «Атлетико», а дома проиграла 0:1. Зато потом «Севилья» Унаи была безошибочной: сначала в супердраматичном противостоянии была выбита «Валенсия» (2:0, 1:3), на следующий год никаких шансов не оставили «Фиорентине» (3:0, 2:0), ну а затем в решающий матч не пустили «Шахтер» (2:2, 3:1).

Особенность двух полуфиналов 2014 и 2016 годов заключается еще и в том, что «Севилье» также приходилось проявлять характер: «Валенсия» вела 3:0, но команда Эмери забила решающий гол в компенсированное время, выигрывал и «Шахтер», но «Севилья» увезла удобную ничью, а дома не оставила шансов.

Он не фаворит, но на него это не влияет

В трех прошлых финалах фаворитом «Севилья» была лишь однажды, когда в 2015 году ей выпал «Днепр». Прошедшую «Ювентус» «Бенфику» в 2014-м выделяли больше, через пару лет все обращали внимание на «Ливерпуль». Пришлось пройти через неприятные мгновения – португальцы много давили, англичане и вовсе вели в счете. Но «Севилья» все равно выиграла оба этих финала.

Сейчас букмекеры считают фаворитом турнира «Челси». Если Эмери выйдет в финал, отсутствие статуса фаворита у его клуба проблемой для тренера не станет. Опыта уже полно.

В 2015-м все сделал дубль Бакки, спустя год – два гола Коке. Впрочем, символом тех больших побед подряд все равно кажется француз Кевин Гамейро: в 2014-м он забил решающий пенальти в послематчевой серии, а через два года всадил важнейший гол «Ливерпулю» в первой же атаке во втором тайме. По иронии судьбы сейчас Гамейро – соперник Эмери на пути к финалу, он обязательно появится в Валенсии спасать свой клуб. Они вместе шли к тем трем победам и были полноправными чемпионами. До четвертого финала дойдет кто-то один.

Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч

Арсенал (Англия) – Валенсия (Испания) – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Дьякаби, 11; 1:1 – Ляказетт, 18; 2:1 – Ляказетт, 25; 3:1 – Обамеянг, 90.

«Арсенал»: Чех, Сократис, Колашинац, Мустафи, Косиельни (Монреаль, 82), Мэйтленд-Найлс, Гендузи (Торрейра, 58), Озил (Мхитарян, 75), Джака, Обамеянг, Ляказетт.

«Валенсия»: Нето, Ронкалья, Гарай, Габриэл, Дьякаби, Гедеш (Гамейро, 71), Солер (Васс, 71), Пиччини, Парехо, Гайя, Родриго (Санти Мина, 88).

Предупреждения: Дьякаби, 31; Парехо, 70.

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