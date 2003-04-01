Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    Эмери: «Надо быть оптимистами. «Арсенал» должен попасть в топ-4»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение своей команды от «Вулверхэмптона» в перенесенном матче 31-го тура АПЛ.

    «Знали, что будет сложно, потому что «Вулверхэмптон» мощно играет в течение всего сезона. Они хорошо действуют в обороне, а в атаке у них очень быстрые игроки. Мы здорово начали, контролировали мяч, но не создали достаточного количества моментов. Мы можем быть разочарованы, но в АПЛ нужно быть стабильным на протяжении 38 матчей. Надо быть оптимистами. «Арсенал» должен попасть в топ-4», – сказал Эмери.

    По итогам 35 туров «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего четвертым «Челси» на одно очко.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +352

      LMI 1 час назад

      Оптимизм !!!???
      Ну Арсен нес туфту в последний год. Но до маразма откровенного не опускался. А тут уже идиотизмом попахивает

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67974
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru