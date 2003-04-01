Эмери: «Надо быть оптимистами. «Арсенал» должен попасть в топ-4»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение своей команды от «Вулверхэмптона» в перенесенном матче 31-го тура АПЛ.

«Знали, что будет сложно, потому что «Вулверхэмптон» мощно играет в течение всего сезона. Они хорошо действуют в обороне, а в атаке у них очень быстрые игроки. Мы здорово начали, контролировали мяч, но не создали достаточного количества моментов. Мы можем быть разочарованы, но в АПЛ нужно быть стабильным на протяжении 38 матчей. Надо быть оптимистами. «Арсенал» должен попасть в топ-4», – сказал Эмери.

По итогам 35 туров «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего четвертым «Челси» на одно очко.