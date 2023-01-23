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    Сака повторил достижение Анри и Юнгберга

    Вингер «Арсенала» Букайо Сака забил «Манчестер Юнайтед» (3:2) в 21-м туре АПЛ.

    21-летний футболист поразил ворота «МЮ» в третьем матче Премьер-лиги подряд.

    Только у трех игроков в истории «Арсенала» есть такие серии:

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    Источник: William Hill

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    Сегодня, 08:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      hgkjhjk 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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