Сака повторил достижение Анри и Юнгберга

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Вингер «Арсенала» Букайо Сака забил «Манчестер Юнайтед» (3:2) в 21-м туре АПЛ.
21-летний футболист поразил ворота «МЮ» в третьем матче Премьер-лиги подряд.
Только у трех игроков в истории «Арсенала» есть такие серии:
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