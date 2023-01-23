Сака повторил достижение Анри и Юнгберга

Вингер «Арсенала» Букайо Сака забил «Манчестер Юнайтед» (3:2) в 21-м туре АПЛ.

21-летний футболист поразил ворота «МЮ» в третьем матче Премьер-лиги подряд.

Только у трех игроков в истории «Арсенала» есть такие серии:

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