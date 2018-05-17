Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гамейро – первый француз, выигравший Лигу Европы четыре раза

    Вчера состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 0:3.

    Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро пропускал эту встречу, но стал обладателем трофея наравне с остальными игроками команды. Для него этот кубок стал уже четвертым, полученным за победу в Лиге Европы.

    Благодаря этому результату, он стал первым французским футболистом, который выиграл четыре Лиги Европы/Кубка УЕФА.

    Над слезами Пайета все смеются. Ему припомнили травму Роналду

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2018 06:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11