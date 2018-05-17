Гамейро – первый француз, выигравший Лигу Европы четыре раза

Вчера состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 0:3.

Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро пропускал эту встречу, но стал обладателем трофея наравне с остальными игроками команды. Для него этот кубок стал уже четвертым, полученным за победу в Лиге Европы.

Благодаря этому результату, он стал первым французским футболистом, который выиграл четыре Лиги Европы/Кубка УЕФА.

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