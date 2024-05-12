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Кевин Гамейро - статистика

Завершил карьеру
9 апреля 1987 (39)
#9 | Нападающий
170 см | 65 кг
Франция | Португалия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Страсбур
26
4
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
2 : 1
12.05.2024
Метц
60' - 90'
89'
Франция. Лига 1, 32 тур
Гавр
3 : 1
04.05.2024
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
1 : 3
28.04.2024
Ницца
78' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1 : 0
21.04.2024
Страсбур
1' - 46'
Франция. Лига 1, 29 тур
Страсбур
3 : 1
13.04.2024
Реймс
1' - 90'
44'
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
0 : 0
07.04.2024
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Страсбур
2 : 0
31.03.2024
Ренн
1' - 75'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1 : 3
16.03.2024
Страсбур
1' - 76'
3'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
2 : 2
03.03.2024
Страсбур
60' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
0 : 3
24.02.2024
Брест
1' - 67'
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
1 : 3
18.02.2024
Лорьян
56' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 1
12.01.2024
Страсбур
1' - 64'
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
2 : 1
20.12.2023
Лилль
1' - 63'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
1 : 2
17.12.2023
Страсбур
1' - 76'
49'
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
2 : 1
10.12.2023
Гавр
60' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 1
07.12.2023
Страсбур
1' - 79'
Франция. Лига 1, 14 тур
Реймс
2 : 1
01.12.2023
Страсбур
1' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
1 : 1
25.11.2023
Марсель
1' - 90'
6'
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 0
05.11.2023
Клермон
68' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 1
29.10.2023
Страсбур
58' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
ПСЖ
3 : 0
21.10.2023
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Страсбур
1 : 2
06.10.2023
Нант
1' - 68'
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
0 : 1
29.09.2023
Ланс
60' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
0 : 1
24.09.2023
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Страсбур
2 : 2
17.09.2023
Монпелье
1' - 61'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
2 : 0
03.09.2023
Страсбур
84' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Страсбур
2 : 0
27.08.2023
Тулуза
90' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
3 : 0
20.08.2023
Страсбур
1' - 59'
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
2 : 1
13.08.2023
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68' - 90'
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