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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Страсбур
Монако - Страсбур: обзор матча 20 августа 2023
Монако
20.08.2023, воскресенье, 20:00
Франция. Лига 1, 2 тур
3 : 0
Завершен
Страсбур
20'
Т. Минамино
36'
Т. Минамино
58'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Страсбур
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
88'
Замена
К. Матсима
️️️️
Д. Закария
88'
85'
Желтая карточка
Ж. Беллегард
Замена
М. Аклиуш
️️️️
Т. Минамино
79'
Замена
К. Дьятта
️️️️
А. Головин
79'
79'
Замена
М. Сенайя
️️️️
Т. Делен
79'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
И. Дукуре
Замена
Э. Матацо
️️️️
М. Камара
69'
59'
Замена
Д. Баква
️️️️
К. Гамейро
59'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Л. Мотиба
ГОЛ! 3:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Т. Минамино
58'
Желтая карточка
М. Камара
47'
ГОЛ! 2:0!
Т. Минамино
Пас отдал
К. Энрике
36'
Желтая карточка
А. Головин
35'
ГОЛ! 1:0!
Т. Минамино
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
6
Денис Закария
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
8
Жесси Деменге
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Кен
12
Энрике
90
Синго
2
Вандерсон
4
Камара
6
Закария
27
Магасса
24
Фофана
18
Минамино
10
Головин
10
Бен-Йеддер
3-3-1-3
26
Селс
6
Дукуре
5
Ньямси
21
Силла
24
Жилберт
19
Диарра
3
Делен
27
Беллегард
8
Деменге
9
Гамейро
35
Мотиба
6
Закария
35
Матсима
35
Матсима
6
Закария
4
Камара
8
Матацо
8
Матацо
4
Камара
18
Минамино
11
Аклиуш
11
Аклиуш
18
Минамино
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
10
Головин
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Головин
3
Делен
29
Сенайя
29
Сенайя
3
Делен
6
Дукуре
28
Сиссоко
28
Сиссоко
6
Дукуре
35
Мотиба
20
Габриэль
20
Габриэль
35
Мотиба
9
Гамейро
7
Баква
7
Баква
9
Гамейро
Остались в запасе
Монако
Страсбур
99
Радослав Майецки
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
29
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
36
Алаа Беллааруш
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
2
Рубен Агилар
ПЗ
29
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Монако - Страсбур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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