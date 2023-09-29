Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ланс
Страсбур - Ланс: обзор матча 29 сентября 2023
Страсбур
29.09.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ланс
16'
Э. Ваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Ланс
90'
+2
Желтая карточка
Н. Эль-Айнауи
85'
Замена
Н. Эль-Айнауи
️️️️
А. Диуф
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Х. Диарра
81'
75'
Замена
П. Франковски
️️️️
Д. Машадо
74'
Замена
А. Томассон
️️️️
А. Фульини
Желтая карточка
И. Дукуре
70'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Э. Эмега
70'
65'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
Э. Ваи
65'
Замена
С. Абдул Самед
️️️️
Н. Менди
Желтая карточка
Э. Эмега
64'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Д. Баква
60'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
Ж. Деменге
60'
54'
Желтая карточка
Н. Менди
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Медина
33'
Желтая карточка
Ж. Гради
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ваи
Пас отдал
Ф. Сотока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Селс
5
Ньямси
5
Перрен
6
Дукуре
3
Делен
19
Диарра
29
Сенайя
8
Деменге
20
Габриэль
7
Баква
22
Эмега
3-2-3-2
30
Самба
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
2
Агилар
20
Машадо
6
Менди
17
Диуф
10
Фульини
7
Сотока
11
Ваи
19
Диарра
28
Сиссоко
28
Сиссоко
19
Диарра
7
Баква
9
Гамейро
9
Гамейро
7
Баква
8
Деменге
80
Дьон
80
Дьон
8
Деменге
22
Эмега
35
Мотиба
35
Мотиба
22
Эмега
20
Машадо
95
Франковски
95
Франковски
20
Машадо
6
Менди
99
Самед
99
Самед
6
Менди
17
Диуф
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
10
Фульини
28
Томассон
28
Томассон
10
Фульини
11
Ваи
9
Гилявоги
9
Гилявоги
11
Ваи
Остались в запасе
Страсбур
Ланс
36
Алаа Беллааруш
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Страсбур - Ланс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Новости команд
Все
Страсбур
Ланс
Лига 1: шансы «Гавра» и «Страсбура» на победу в матче 12-го тура
10:30
Лига 1: шансы «Анжера» и «Ланса» на победу в матче 12-го тура
10:29
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига 1: шансы «Гавра» и «Страсбура» на победу в матче 12-го тура
10:30
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1: шансы «Анжера» и «Ланса» на победу в матче 12-го тура
10:29
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+