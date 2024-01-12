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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Страсбур
Марсель - Страсбур: обзор матча 12 января 2024
Марсель
12.01.2024, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
3'
С. Жиго
90+1'
Ж. Себа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Страсбур
Желтая карточка
С. Жиго
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
И. Дукуре
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Ж. Себа
Желтая карточка
Б. Надир
84'
79'
Замена
И. Дукуре
️️️️
М. Сенайя
77'
Желтая карточка
М. Сенайя
Замена
Ж. Онана
️️️️
Ж. Кондогбиа
73'
64'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
К. Гамейро
Желтая карточка
Б. Мейте
35'
ГОЛ! 1:0!
С. Жиго
Пас отдал
Витинья
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
(К)
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
4
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
9
Витинья
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Страсбур
26
Матс Селс
(К)
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
13
Лео Жусселин
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
47
Юри Морейра
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
14
Стивен Базея
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
18
Жереми Себа
ЦП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
37
Мохамед Бечих
ЦФ
4-1-3-2
13
Лопес
62
Мурильо
2
Жиго
26
Балерди
92
Клосс
18
Мейте
4
Надир
19
Кондогбиа
17
Верету
7
Обамеянг
9
Витинья
3-4-1-2
26
Селс
5
Перрен
6
Мванга
21
Силла
24
Жилберт
28
Сиссоко
19
Диарра
29
Сенайя
20
Габриэль
7
Баква
9
Гамейро
19
Кондогбиа
14
Онана
14
Онана
19
Кондогбиа
29
Сенайя
6
Дукуре
6
Дукуре
29
Сенайя
9
Гамейро
80
Дьон
80
Дьон
9
Гамейро
Остались в запасе
Марсель
Страсбур
36
Рубен Бланко
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
13
Лео Жусселин
ЦЗ
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
47
Юри Морейра
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
36
Алаа Беллааруш
ВР
14
Стивен Базея
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
18
Жереми Себа
ЦП
37
Мохамед Бечих
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
13
Лео Жусселин
ЦЗ
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
47
Юри Морейра
ЦФ
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
14
Стивен Базея
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
18
Жереми Себа
ЦП
37
Мохамед Бечих
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Марсель - Страсбур
3
2
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
10
Офсайды
1
2
Количество передач
430
485
Сейвы
3
0
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.87
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Марк Болленгер
Стадион:
Велодром
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