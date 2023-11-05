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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Клермон
Страсбур - Клермон: обзор матча 05 ноября 2023
Страсбур
05.11.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Завершен
Клермон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Клермон
90'
+2
Замена
А. Маурер
️️️️
Д. Аллевина
82'
Замена
Б. Бутобба
️️️️
Э. Рашани
82'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Ш. Умар Конате
Замена
Х. Диарра
️️️️
Э. Эмега
79'
77'
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Гоналон
77'
Замена
Г. Кюи
️️️️
Ш. Николсон
Вторая желтая
М. Сенайя
76'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
А. Габриэль
68'
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Сахи Дьон
68'
Желтая карточка
М. Сенайя
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
(К)
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
(К)
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
18
Жереми Себа
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
6
Йоан Маньин
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
92
Айман Маурер
АП
98
Билал Бутобба
ПВ
99
Грейон Кюи
ЦФ
3-2-1-3
26
Селс
5
Перрен
6
Дукуре
6
Мванга
5
Ньямси
24
Жилберт
20
Габриэль
7
Баква
22
Эмега
80
Дьон
4-2-1-2-1
1
Мори
3
Пельмар
25
Конате
21
Ожье
30
Боржес
25
Гоналон
25
Гастьен
26
Аллевина
70
Чам
19
Рашани
11
Николсон
22
Эмега
19
Диарра
19
Диарра
22
Эмега
20
Габриэль
35
Мотиба
35
Мотиба
20
Габриэль
80
Дьон
9
Гамейро
9
Гамейро
80
Дьон
25
Конате
2
Зеффан
2
Зеффан
25
Конате
25
Гоналон
6
Маньин
6
Маньин
25
Гоналон
26
Аллевина
92
Маурер
92
Маурер
26
Аллевина
19
Рашани
98
Бутобба
98
Бутобба
19
Рашани
11
Николсон
99
Кюи
99
Кюи
11
Николсон
Остались в запасе
Страсбур
Клермон
36
Алаа Беллааруш
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
18
Жереми Себа
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
18
Жереми Себа
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Страсбур - Клермон
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Стина
Стадион:
Стад де ла Мено
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