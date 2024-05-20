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    • «Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1

    «Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1

    По итогам матчей 34-го тура чемпионата Франции определился второй клуб, который покинул Лигу 1 по итогам сезона.

    Им стал «Лорьян», победивший в последнем матче «Клермон» (5:0), который уже потерял шансы на спасение ранее. «Мерлузам» не хватило всего гола, чтобы удержаться в элитном дивизионе.

    «Лорьян» закончил сезон на 17-м месте с 29 очками после 34 матчей и разницей мячей «-23» (43:66). «Метц», проигравший в последнем туре «ПСЖ» (0:2), остался 16-м с 29 очками и разницей «-23» (35:58).

    По регламенту Лиги 1 при равенстве очков и общей разницы мячей места определяются по личным встречам: сначалу по количеству очков в них, затем по разнице мячей, общему числу забитых голов и количеству голов, забитых в гостях. Именно последний показатель и позволил «Метцу» удержаться на 16-й строчке и выйти в стыковые матчи. Дома он уступил «Лорьяну» 1:2, но в гостях выиграл 3:2.

    «Гавр», за который выступает российский хавбек Далер Кузяев, сохранил место в Лиге 1, несмотря на поражение от «Марселя» (1:2) в последнем туре. Команда стала 15-й с 32 очками. В игре с «Марселем» Кузяев вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте.

    В Лиге 2 к «Осеру», который завоевал право на повышение ранее, присоединился «Анжер», закончивший сезон на 2-й позиции. Оба клуба вылетели из Лиги 1 сезоном ранее.

    Места с 3-го по 5-е в Лиге 2 заняли «Сент-Этьен», «Родез» и «Париж». Вместе с «Метцем» они сыграют в серии стыковых матчей за одно место в Лиге 1 в следующем сезоне.

    • В первой игре плей-офф 21 мая «Родез» дома примет «Париж».
    • Победитель этой встречи сыграет 24 мая в гостях с «Сент-Этьеном».
    • Выигравший эту серию проведет две встречи с «Метцем» 30 мая и 2 июня. Во второй встрече «Метц» будет играть дома.

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    Источник: «Бомбардир»

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