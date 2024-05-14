«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты

По итогам матчей 33-го тура чемпионата Франции определился первый клуб, которые покинет Лигу 1 по окончании сезона. У «Клермона» перед последней встречей турнира на счету 25 очков и последнее, 18-е место. Он отстает от 16-й позиции, которое дает право сыграть в стыковых матчах, на 4 очка. За команду выступают принадлежащий «Спартаку» Шамар Николсон, а также бывший игрок красно-белых Максимилиано Кофрие.

«Лорьян» находится на 17-м месте с 26 очками. Команда отстает от «Метца», занимающего 16-ю позицию, на 3 очка. При равенстве баллов более высокое место займет клуб с лучшей разницей мячей. На данный момент у «Лорьяна» она составляет «-28» (38:66), а у «Метца» – «-21» (35:56).

«Метц» еще сохраняет математические шансы подняться на 15-ю позицию и выбраться из зоны стыковых матчей. 15-м идет «Гавр», за который выступает российский хавбек Далер Кузяев. Он опережает «Метц» на 3 очка и имеет существенно лучшую разницу мячей – «-10» (33:43).