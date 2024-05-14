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    • «Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты

    «Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты

    По итогам матчей 33-го тура чемпионата Франции определился первый клуб, которые покинет Лигу 1 по окончании сезона. У «Клермона» перед последней встречей турнира на счету 25 очков и последнее, 18-е место. Он отстает от 16-й позиции, которое дает право сыграть в стыковых матчах, на 4 очка. За команду выступают принадлежащий «Спартаку» Шамар Николсон, а также бывший игрок красно-белых Максимилиано Кофрие.

    «Лорьян» находится на 17-м месте с 26 очками. Команда отстает от «Метца», занимающего 16-ю позицию, на 3 очка. При равенстве баллов более высокое место займет клуб с лучшей разницей мячей. На данный момент у «Лорьяна» она составляет «-28» (38:66), а у «Метца» – «-21» (35:56).

    «Метц» еще сохраняет математические шансы подняться на 15-ю позицию и выбраться из зоны стыковых матчей. 15-м идет «Гавр», за который выступает российский хавбек Далер Кузяев. Он опережает «Метц» на 3 очка и имеет существенно лучшую разницу мячей – «-10» (33:43).

    • В последнем туре 19 мая «Гавр» сыграет с «Марселем», «Метц» – с «ПСЖ», а «Лорьян» – с «Клермоном».
    • Уже известен один клуб, который поднимется из Лиги 2 в следующем сезоне – им стал «Осер».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (3)
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    JIEGEHDA
    1715665066
    Чтобы Гавр попал в стыки там надо разгромно проиграть + с офигенным разгромом выиграть Метцу точно так же и внизу разница надо выиграть +7 мячей .
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    alefreddy
    1715667873
    обоих обратно из Клермона в СМ
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