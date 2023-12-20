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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лилль
Страсбур - Лилль: обзор матча 20 декабря 2023
Страсбур
20.12.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
41'
Л. Йоро (АГ)
76'
Ж. Мванга
20'
А. Силла (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Лилль
Замена
Ж. Деменге
️️️️
Д. Баква
87'
81'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
Д. Дэвид
81'
Замена
А. Унас
️️️️
Э. Жегрова
ГОЛ! 2:1!
Ж. Мванга
Пас отдал
А. Габриэль
76'
68'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
А. Гомес
Замена
А. Габриэль
️️️️
К. Гамейро
63'
62'
Желтая карточка
Э. Жегрова
Желтая карточка
А. Силла
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Йоро
41'
32'
Желтая карточка
Б. Андре
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Силла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
(К)
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
14
Стивен Базея
ЦЗ
18
Жереми Себа
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
96
Адам Унас
ПВ
3-4-3
26
Селс
6
Мванга
21
Силла
5
Перрен
24
Жилберт
19
Диарра
28
Сиссоко
29
Сенайя
7
Баква
9
Гамейро
22
Эмега
4-3-2-1
30
Шевалье
31
Исмаили
4
Александро
15
Йоро
3
Гудмундссон
6
Бенталеб
21
Андре
7
Гомес
11
Жегрова
5
Кабелла
15
Дэвид
7
Баква
8
Деменге
8
Деменге
7
Баква
9
Гамейро
20
Габриэль
20
Габриэль
9
Гамейро
15
Дэвид
10
Харальдссон
10
Харальдссон
15
Дэвид
7
Гомес
97
Языджи
97
Языджи
7
Гомес
11
Жегрова
96
Унас
96
Унас
11
Жегрова
Остались в запасе
Страсбур
Лилль
36
Алаа Беллааруш
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
14
Стивен Базея
ЦЗ
18
Жереми Себа
ЦП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
14
Стивен Базея
ЦЗ
18
Жереми Себа
ЦП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Страсбур - Лилль
1
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
19
10
Офсайды
3
2
Количество передач
260
582
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.62
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад де ла Мено
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