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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Страсбур
Реймс - Страсбур: обзор матча 01 декабря 2023
Реймс
01.12.2023, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Страсбур
10'
А. Ричардсон
42'
М. Дарами
88'
К. Гамейро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Страсбур
90'
+2
Желтая карточка
А. Силла
88'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Гамейро
Желтая карточка
Т. де Смет
86'
Замена
Р. Хадра
️️️️
Д. Ито
85'
Замена
У. Диаките
️️️️
М. Дарами
78'
Замена
К. Накамура
️️️️
Т. Теума
78'
75'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
И. Дукуре
75'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Д. Баква
61'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Ж. Мванга
ГОЛ! 2:0!
М. Дарами
42'
13'
Замена
А. Силла
️️️️
Ж. Ньямси
ГОЛ! 1:0!
А. Ричардсон
Пас отдал
М. Дарами
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К)
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Страсбур
26
Матс Селс
(К)
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
14
Умар Диаките
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
18
Жереми Себа
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
3-3-2-2
23
Диуф
12
Агбаду
5
Абдельхамид
2
Окуму
28
де Смет
5
Матусива
44
Буси
10
Теума
7
Ричардсон
9
Дарами
10
Ито
3-3-3
26
Селс
5
Перрен
6
Дукуре
6
Мванга
29
Сенайя
19
Диарра
5
Ньямси
22
Эмега
7
Баква
9
Гамейро
9
Дарами
14
Диаките
14
Диаките
9
Дарами
10
Теума
11
Накамура
11
Накамура
10
Теума
10
Ито
30
Хадра
30
Хадра
10
Ито
5
Ньямси
21
Силла
21
Силла
5
Ньямси
6
Дукуре
28
Сиссоко
28
Сиссоко
6
Дукуре
6
Мванга
20
Габриэль
20
Габриэль
6
Мванга
7
Баква
35
Мотиба
35
Мотиба
7
Баква
Остались в запасе
Реймс
Страсбур
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
72
Амаду Коне
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
36
Алаа Беллааруш
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
18
Жереми Себа
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
72
Амаду Коне
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
18
Жереми Себа
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Реймс - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Огюст Делоне
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